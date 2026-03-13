Le Deep Q-Network estendono il Q-learning sostituendo le tabelle di consultazione con reti neurali che approssimano la funzione valore-azione. Ciò consente di applicare l’apprendimento per rinforzo su larga scala a input ad alta dimensionalità, come immagini, stream di sensori e rappresentazioni complesse dello stato. Le DQN e le relative varianti moderne, tra cui le Double DQN e gli approcci distribuzionali, sono utilizzate in ambienti con azioni discrete e sistemi di addestramento basati sulla simulazione. Più in generale, le DQN hanno contribuito a dimostrare la fattibilità del deep reinforcement learning, in cui reti neurali e apprendimento guidato dalle ricompense operano insieme su larga scala.