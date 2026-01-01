Le feature engineering s’appuie sur un large éventail de techniques. Certaines préparent les données brutes à la modélisation. D’autres construisent de nouveaux signaux à partir de champs existants. La bonne combinaison dépend du type de données, de la famille de modèles et de la décision que le modèle doit soutenir.

Imputation et traitement des anomalies

Les valeurs manquantes doivent être interprétées avant d’être traitées. Un champ vide peut indiquer qu’une valeur était inconnue, facultative, retenue, indisponible au moment de la collecte ou réellement absente. L’imputation comble les lacunes au moyen de méthodes comme la moyenne, la médiane, le mode, des valeurs constantes ou des estimations fondées sur le modèle. Dans de nombreux cas, les équipes ajoutent aussi un indicateur binaire de valeur manquante, ce qui permet au modèle d’apprendre si l’absence d’une valeur apporte elle-même de l’information, et c’est souvent le cas.

Les anomalies exigent elles aussi du discernement. Une transaction exceptionnellement élevée peut correspondre à une fraude, à un achat légitime d’entreprise ou à une erreur de saisie des données. Les équipes peuvent plafonner les valeurs à un seuil, appliquer une transformation qui réduit l’asymétrie, supprimer les enregistrements manifestement erronés ou conserver les valeurs extrêmes lorsqu’elles reflètent un comportement significatif que le modèle doit détecter. Le traitement des anomalies est un choix de représentation, car il définit la version de la réalité sur laquelle le modèle s’entraîne.

Mise à l’échelle et normalisation

La mise à l’échelle ajuste la plage des features numériques afin que les écarts de grandeur ne créent pas de différences artificielles dans le comportement du modèle. La mise à l’échelle min‑max projette les valeurs dans un intervalle fixe. La standardisation par Z‑score exprime les valeurs par rapport à la moyenne et à l’écart type de la distribution. La mise à l’échelle robuste s’appuie sur la médiane et l’écart interquartile, une approche moins sensible aux anomalies que les méthodes fondées sur la moyenne.

La sensibilité à la mise à l’échelle varie selon le type de modèle. Les modèles linéaires, les réseaux neuronaux et les algorithmes fondés sur la distance sont davantage affectés par des features qui ne sont pas mises à l’échelle. Les modèles fondés sur des arbres de décision sont généralement moins sensibles, même si les équipes peuvent standardiser le prétraitement lorsque le même ensemble de features alimente plusieurs modèles ou systèmes en aval.

Encodage des variables catégorielles

La plupart des modèles de ML exigent que les valeurs catégorielles soient exprimées sous forme numérique. L’encodage one‑hot crée une colonne d’indicateur binaire pour chaque catégorie, une approche simple lorsque la cardinalité est faible. L’encodage ordinal préserve un ordre porteur de sens, par exemple faible, moyen et élevé. L’encodage des étiquettes (label encoding) attribue des identifiants entiers aux catégories, mais peut suggérer par inadvertance un ordre qui n’existe pas.

Les champs à forte cardinalité, tels que les identifiants de marchands, les SKU produits ou les codes géographiques, demandent plus d’attention. Une catégorie qui compte des milliers de niveaux rend l’encodage one‑hot impraticable. L’encodage par la cible (target encoding) et l’encodage par la moyenne (mean encoding) peuvent aider en remplaçant les étiquettes de catégories par des statistiques dérivées de la cible de prédiction. En revanche, ces approches nécessitent une validation rigoureuse afin d’éviter toute fuite de données provenant du jeu de données de validation.

Transformation, regroupement en intervalles et discrétisation

Les transformations ajustent la distribution d’une feature ou sa relation avec la cible. Une transformation logarithmique peut réduire l’influence des valeurs situées dans la longue traîne d’une distribution, comme le chiffre d’affaires, la durée des sessions ou le solde d’un compte. Box-Cox et les transformations associées peuvent rendre les features numériques plus adaptées aux modèles qui reposent sur des hypothèses de distribution, même si Box-Cox exige des valeurs strictement positives.

Le regroupement en intervalles (binning) regroupe les valeurs continues en intervalles discrets. Un modèle peut recevoir des tranches d’âge au lieu de l’âge brut, des tranches d’ancienneté au lieu du nombre exact de jours depuis l’inscription, ou des niveaux de dépenses au lieu des montants de transaction. Le regroupement en intervalles peut rendre certains schémas plus faciles à apprendre et, dans les contextes réglementés, plus simples à expliquer. Lorsque des seuils de domaine comptent déjà, par exemple des seuils réglementaires, des limites de niveaux de produit ou des plages cliniques, les intervalles qui s’y alignent produisent souvent des features plus pertinentes que les valeurs numériques brutes.

Création de features

La création de features est l’étape où la connaissance du domaine produit l’impact le plus direct. Pour la prévision de la demande, un retailer peut avoir besoin de features sur le rythme récent des ventes, le niveau des stocks, le calendrier des promotions et la proximité d’événements locaux. Un modèle de sécurité peut avoir besoin de la fréquence des échecs de connexion, de scores de nouveauté des appareils, d’indicateurs de déplacement impossible et d’écarts comportementaux par rapport à la référence propre au compte. Un modèle de santé client peut avoir besoin des tendances d’engagement produit, des schémas d’interactions avec le support et des changements de statut contractuel.

Le croisement de features combine des champs pour capturer les interactions : catégorie de produit par région, segmentation client par canal, type d’appareil par moment de la journée. Les features polynomiales aident certaines familles de modèles à représenter des relations non linéaires. Les features temporelles extraient la structure des horodatages : heure de la journée, jour de la semaine, temps écoulé depuis le dernier événement, moyennes glissantes, valeurs décalées et encodages cycliques pour les schémas récurrents.

Réduction de la dimensionnalité

Lorsqu’un jeu de données est vaste, bruité ou fortement corrélé, les méthodes de réduction de la dimensionnalité peuvent condenser l’espace des features tout en préservant les informations utiles. L’analyse en composantes principales projette des features numériques corrélées dans un ensemble plus restreint de composantes. Les autoencodeurs et méthodes similaires peuvent apprendre des représentations compactes à partir d’entrées plus complexes.

Le compromis se joue sur l’interprétabilité. Une représentation réduite peut améliorer l’efficacité du modèle et parfois sa performance, mais les composantes obtenues peuvent ne correspondre à rien qu’un expert métier puisse interpréter. Pour les cas d’usage à fort enjeu ou réglementés, cette perte de transparence a des conséquences réelles, et les équipes doivent mettre en balance le bénéfice obtenu et ce qu’elles abandonnent.