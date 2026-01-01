snowflake pour l’assurance

Les assureurs s’appuient sur Snowflake pour transformer leurs opérations stratégiques grâce à une approche unifiée des données, qui améliore aussi bien les résultats financiers que l’expérience client.

L’une des applications les plus importantes concerne la gestion des sinistres. Les plateformes permettent de détecter les fraudes grâce à l’IA, d’automatiser le triage et d’estimer les coûts de manière prédictive pour accélérer le règlement des sinistres. Dans le domaine de la souscription, les assureurs dépassent les modèles statiques pour évaluer les risques en temps réel, en combinant les données internes des polices avec des signaux externes tels que la télématique, les données météorologiques et les flux issus de dispositifs IoT.

Cette intégration des données alimente également les initiatives Customer 360, en créant des profils unifiés qui permettent de proposer des produits hyperpersonnalisés et de saisir de nouvelles opportunités de ventes croisées data-driven. Enfin, Snowflake simplifie la complexité du reporting réglementaire grâce à une source unique de vérité qui automatise l’accompagnement à la conformité avec des référentiels exigeants tels qu’IFRS 17 et Solvabilité II.