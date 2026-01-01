snowflake pour l’assurance

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2026 Insurance AI & Data Predictions
Écoutez les principaux dirigeants du secteur de l’assurance partager leurs prévisions stratégiques et technologiques pour 2026 et au-delà.
Évaluez les risques avec plus de précision, gagnez en efficacité opérationnelle et développez durablement la valeur de chaque relation client. Unifiez les données de souscription, de gestion des sinistres et les données comportementales avec des données tierces de confiance sur une plateforme unique.
Présentation
Passez du rôle de simple indemnisateur à celui de partenaire de prévention des risques. Avec Snowflake, anticipez les tentatives de fraude, accélérez la souscription grâce à l’IA et bénéficiez d’une vision unifiée de vos assurés pour mieux évaluer les risques et personnaliser chaque interaction.
Détectez les signaux de fraude et affinez votre tarification grâce à l’analyse de données en temps réel. Réunissez les données de sinistres, de contrats, de télématique et de sources tierces pour améliorer votre ratio de sinistres et accélérer les décisions de souscription.
Centralisez les données de contrats, de sinistres et les données comportementales avec des données tierces de confiance pour mieux connaître vos assurés. Identifiez de nouvelles opportunités de vente croisée, réduisez l’attrition et activez vos canaux de distribution.
Gardez une longueur d’avance grâce à une traçabilité complète, une transparence totale et une gouvernance renforcée. Automatisez vos reportings IFRS 17, LDTI et réglementaires grâce à des données intégrées, gouvernées et enrichies par les solutions de la Marketplace Snowflake.
Consolidez les données des assurés, les modèles de risques géospatiaux, les données de télématique et les données de marché pour la tarification prédictive et l’évaluation automatisée des risques.
Accélérez le règlement des sinistres et renforcez la détection des fraudes grâce à l’IA. Centralisez les données structurées et non structurées, comme les transcriptions d’appels et les images, pour offrir à vos équipes une vision complète de chaque dossier.
Renforcez la satisfaction et la valeur de chaque relation client grâce à une vision unifiée et en temps réel de chaque assuré.
Répondez aux obligations de reporting réglementaires de l’ensemble de vos métiers et des différentes juridictions grâce à une plateforme data unique.
Our network of data and services providers can help you migrate, optimize and extend your Snowflake deployment.
Guides
Créez vos solutions plus rapidement avec des architectures de référence et des Quickstart prêts pour la production. Découvrez des cas d’usage éprouvés, les bonnes pratiques d’administration et les conseils d’experts Snowflake et de leurs partenaires pour accélérer vos projets.
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Snowflake pour l’assurance
Les questions fréquentes et leurs réponses pour accompagner votre parcours data et IA avec Snowflake.
L’AI Data Cloud de Snowflake pour l’assurance est une plateforme cloud native complète qui unifie toutes les données d’assurance, structurées comme non structurées, issues de l’administration des polices, de la gestion des sinistres, des interactions avec les clients et de sources externes, au sein d’un environnement unique et gouverné qui accélère la transformation business grâce à l’IA.
Les assureurs s’appuient sur Snowflake pour transformer leurs opérations stratégiques grâce à une approche unifiée des données, qui améliore aussi bien les résultats financiers que l’expérience client.
L’une des applications les plus importantes concerne la gestion des sinistres. Les plateformes permettent de détecter les fraudes grâce à l’IA, d’automatiser le triage et d’estimer les coûts de manière prédictive pour accélérer le règlement des sinistres. Dans le domaine de la souscription, les assureurs dépassent les modèles statiques pour évaluer les risques en temps réel, en combinant les données internes des polices avec des signaux externes tels que la télématique, les données météorologiques et les flux issus de dispositifs IoT.
Cette intégration des données alimente également les initiatives Customer 360, en créant des profils unifiés qui permettent de proposer des produits hyperpersonnalisés et de saisir de nouvelles opportunités de ventes croisées data-driven. Enfin, Snowflake simplifie la complexité du reporting réglementaire grâce à une source unique de vérité qui automatise l’accompagnement à la conformité avec des référentiels exigeants tels qu’IFRS 17 et Solvabilité II.
Les assureurs utilisent l’environnement unifié de Snowflake pour répondre à une liste croissante d’exigences réglementaires strictes :
Pour IFRS 17, la plateforme gère le traitement de gros volumes de données nécessaire aux calculs complexes des passifs et à la production de rapports financiers transparents.
Pour répondre aux exigences de Solvabilité II, les assureurs s’appuient sur le cloud pour centraliser les données relatives à l’adéquation des fonds propres et à la gestion des risques, et ainsi assurer leur conformité dans plusieurs juridictions.
La plateforme aide les entreprises à maintenir des ratios Risk-Based Capital (RBC) exacts en offrant une visibilité en temps réel sur les actifs et les passifs qui déterminent les exigences réglementaires en matière de fonds propres.
Les assureurs constatent des résultats transformateurs en centralisant leurs opérations au sein d’un AI Data Cloud unifié. Ils accélèrent notamment le règlement des sinistres grâce à l’automatisation fondée sur l’IA.
Cette approche consolidée permet d’augmenter sensiblement les taux de ventes croisées en s’appuyant sur les informations complètes de Customer 360 pour proposer des recommandations de produits plus personnalisées. Les gains d’efficacité s’étendent également au back-office. Grâce à des pipelines de données automatisés, les entreprises réduisent considérablement la durée des cycles de reporting réglementaire. Les assureurs réduisent également leurs ratios de sinistres grâce à des modèles de détection en temps réel qui limitent la fraude, tout en améliorant la sélection des risques et la précision de la tarification au sein de leurs équipes de souscription.
L’IA agentique révolutionne le secteur de l’assurance en permettant une prise de décision autonome sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Elle va au-delà de la simple automatisation pour créer des systèmes proactifs orientés vers des objectifs.
Les agents intelligents peuvent exécuter des workflows complexes, notamment par la fourniture de décisions instantanées de souscription, la fluidification du traitement des sinistres et la mise en place d’un service client proactif, sans intervention humaine constante. En prenant en charge les tâches routinières de manière autonome et en transmettant les dossiers à forts enjeux à des experts humains accompagnés de recommandations en temps réel, ils permettent aux équipes de se concentrer sur des activités stratégiques à forte valeur ajoutée.
Snowflake accélère cette transformation grâce à la fourniture du socle data sécurisé et unifié dont les agents d’IA ont besoin pour raisonner à partir de données de polices structurées comme de documents de sinistres non structurés, sans déplacer les informations sensibles entre les systèmes.
Oui. Snowflake traite les données non structurées, notamment les photos de sinistres, les dossiers médicaux, les rapports de police, les transcriptions d’appels et les e-mails. Grâce aux services Cortex AI, les assureurs peuvent extraire des informations exploitables de documents, analyser des images pour évaluer les dommages et convertir des contenus non structurés en données structurées destinées aux modèles d’IA.