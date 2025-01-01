Cette étude avait pour objectif d’identifier les technologies qui contribuent au développement de l’importante base de clients actifs sur Snowflake. Étalée sur une période de 12 mois (du 1er mai 2023 au 30 avril 2024), elle recoupe les données de plus de 9 800 clients Snowflake. Nous avons appliqué la démarche suivante :

Identification des technologies dans le Marketing Data Stack :

Nous avons étudié les technologies de marketing utilisées par nos clients actifs sur Snowflake au cours de la période d’analyse. Par définition, les clients actifs sont ceux qui : Ont conclu un contrat de capacité ou un contrat de services à la demande/en libre‑service avec une date de fin valide. Ont généré du chiffre d’affaires pour Snowflake au cours de l’année écoulée.

Pour être prises en compte dans le cadre de cette analyse, les technologies devaient répondre aux critères suivants : Les technologies considérées comme faisant partie des trois catégories d’outils et plateformes data devaient appartenir à des membres actifs du réseau de partenaires Snowflake Partner Network (SPN) ou faire l’objet d’un accord comparable avec Snowflake. Les technologies incluses dans les sept catégories de plateformes et d’outils spécifiques au marketing et à la publicité devaient appartenir à des membres actifs du SPN ou des fournisseurs de la Marketplace Snowflake ayant accepté les conditions générales applicables.



Catégorisation des technologies en fonction de leur type d’utilisation sur Snowflake :

Tandis que Snowflake continue à renforcer les capacités de sa plateforme et à offrir différents modèles de déploiement d’applications, les fournisseurs intègrent l’AI Data Cloud de différentes manières pour répondre à des objectifs divers et variés. Pour évaluer précisément leurs niveaux d’adoption et de leadership sur le marché du point de vue de notre base de clients, nous avons appliqué des indicateurs spécifiques en fonction du type d’utilisation sur Snowflake. Cette analyse a permis de catégoriser les fournisseurs de technologies en deux groupes distincts :

Les technologies utilisant Snowflake à des fins d’intégration, de transformation et d’analyse de données

Les technologies utilisant les workloads de collaboration de Snowflake

Point intéressant, les chevauchements étaient rares, moins de 2 % des outils relevant des deux catégories. Cette approche a permis d’évaluer de manière claire et précise comment les différentes technologies exploitent les capacités évolutives de Snowflake pour répondre aux besoins des spécialistes du marketing.

Identification des indicateurs clés pour mesurer le succès des outils de marketing :



Pour mesurer avec précision l’adoption des outils de marketing dans chaque catégorie du stack, des indicateurs spécifiques ont été analysés, en fonction de la façon dont les technologies des partenaires exploitaient les capacités de Snowflake.

Les indicateurs pour les technologies utilisant Snowflake à des fins d’intégration, de transformation et d’analyse des données étaient les suivants : Nombre total de clients actifs utilisant la technologie Nombre total de crédits consommés par la technologie sur Snowflake Croissance en pourcentage des deux catégories sur 12 mois par rapport aux 12 mois précédents

Les indicateurs pour les technologies exploitant les capacités de collaboration de Snowflake étaient les suivants : Nombre total de périphéries stables qui incluent la technologie. Les périphéries stables désignent des relations de collaboration permanentes entre des fournisseurs de données et des consommateurs de données. Par définition, une périphérie stable est un partage de données qui, au cours de deux périodes successives de trois semaines, a produit au moins 20 transactions (sur chaque période) pour lesquelles des ressources de calcul ont été consommées et dont la consommation s’est traduite par des revenus comptabilisés pour le produit. Nombre total de crédits consommés en raison de partages de données par la technologie utilisée sur Snowflake. Croissance de ces deux chiffres sur 12 mois par rapport aux 12 mois précédents.



Analyse de la croissance chiffrée :



Nous avons inclus tous les clients actifs avec un contrat de capacité ou en libre‑service au 1er mai 2023, ayant généré un chiffre d’affaires positif pour Snowflake au cours de l’année qui a suivi. Les pourcentages de croissance reflètent une utilisation accrue des outils de chaque catégorie sur 12 mois (entre le 1er mai 2023 et le 30 avril 2024), par rapport aux 12 mois précédents. En suivant cette méthodologie, notre objectif était d’identifier clairement les technologies gagnant de l’attractivité auprès des clients de Snowflake.

Création d’un indice de pénétration pour les technologies Snowflake :

Nous avons développé un indice pour illustrer la pénétration du marché et la profondeur d’utilisation des technologies d’après leur interactivité avec Snowflake. Ce calcul s’appuie sur des critères pondérés, adaptés aux différents types d’utilisation de Snowflake :

Technologies utilisant Snowflake à des fins d’intégration, de transformation et d’analyse de données : Ampleur (40 %) : nombre de clients actifs utilisant la technologie sur Snowflake au cours de la période d’analyse de 12 mois Profondeur (40 %) : nombre total de crédits consommés par la technologie sur Snowflake au cours de la période d’analyse de 12 mois Croissance de l’ampleur et de la profondeur : Croissance en pourcentage du nombre total de clients actifs utilisant la technologie au cours des 12 mois par rapport aux 12 mois précédents (10 %) Croissance en pourcentage du nombre de crédits consommés par la technologie au cours des 12 mois par rapport aux 12 mois précédents (10 %)

Technologies utilisant les workloads de collaboration de Snowflake : Ampleur (40 %) : nombre de périphéries stables de la technologie sur Snowflake au cours de la période d’analyse de 12 mois Profondeur (40 %) : nombre total de crédits consommés par la technologie sur Snowflake au cours de la période d’analyse de 12 mois Croissance de l’ampleur et de la profondeur : Croissance en pourcentage du nombre total de périphéries stables de la technologie sur Snowflake au cours des 12 mois par rapport aux 12 mois précédents (10 %) Croissance en pourcentage de la consommation de la technologie au cours des 12 mois par rapport aux 12 mois précédents (10 %) Remarque : la catégorie Enrichissement et hygiène, qui était basée dans le rapport de l’année dernière uniquement sur les périphéries stables fournies par le partenaire, a été mise à jour dans le rapport de cette année pour y appliquer le même indice qu’aux autres catégories de workloads de collaboration.

Cet indice offre une visibilité complète à la fois sur la portée du marché et l’intensité de l’utilisation de la technologie dans l’écosystème de Snowflake.

Classer/sélectionner les technologies de marketing de 1 à N, respectivement de la meilleure position dans le classement aux moins favorables. Combiner la liste complète des technologies des deux groupes et normaliser ce classement de 0 à 100. (Une note de 100 correspondrait à la technologie en tête du classement pour chaque indicateur.)

Les entreprises leaders correspondent à celles dont les technologies ont l’indice le plus élevé dans chaque catégorie.

Les entreprises « à suivre » ne jouissent pas nécessairement de la même notoriété que les entreprises leaders, mais nous avons fait le choix de les retenir en tenant compte de plusieurs facteurs. Par exemple, elles affichent depuis peu une forte dynamique sur le marché, ou elles proposent une technologie ou une approche innovante avec Snowflake, ou encore parce qu’elles ont récemment apporté la preuve de leurs solides capacités à répondre aux besoins de leurs clients.

Attribution des distinctions entre les technologies Snowflake pour chaque partenaire :