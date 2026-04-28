Snowflake pour les organismes d’assurance santé
Améliorez la santé de vos assurés, optimisez vos programmes de suivi et de prévention et maîtrisez le coût des soins grâce à une plateforme de données et d’IA fiable, certifiée HDS, qui contribue au respect des exigences du Code de la santé publique.
Présentation
Pourquoi choisir Snowflake pour les organismes d’assurance santé
C’est l’ensemble de votre écosystème de santé que vous unifiez. Vous assurez une collaboration sécurisée entre vos équipes et partenaires et vous leur apportez des informations décisionnelles en décloisonnant les données et en accélérant le déploiement de l’IA grâce à l’AI Data Cloud de Snowflake.
Libérez l’innovation
Simplifiez vos analyses de données et mettez les résultats directement à la portée de vos équipes grâce aux capacités d’IA natives et aux LLM intégrés à votre compte Snowflake.
Connectez votre écosystème de santé
Accédez simplement à un écosystème complet de données, d’applications et de solutions d’IA grâce à une architecture ouverte, conçue pour faciliter l’interopérabilité entre tous les acteurs de la santé.
Sécurisez ce qui compte le plus
Protégez vos données sensibles et vos applications d’IA grâce à une plateforme qui associe sécurité, gouvernance, observabilité et récupération pour garantir la continuité de vos activités dans l’ensemble de vos environnements cloud.
Principaux cas d’usage pourles organismes d’assurance santé
Member 360
Créez une vue globale de chaque membre en réunissant les données de santé structurées et non structurées issues des dossiers patients informatisés (DPI), des systèmes de gestion des remboursements et des déterminants sociaux de la santé.
Analyse de la santé des populations
Améliorez le suivi de vos assurés à grande échelle en exploitant leurs données dans la durée et l’IA pour identifier les populations à risque et agir de manière préventive.
Gestion du coût des soins
Identifiez plus tôt les assurés à risque et anticipez les prises en charge les plus coûteuses grâce aux données et à l’IA, afin de cibler vos actions de prévention.
Centre de contact
Réduisez les délais de réponse et personnalisez la relation avec vos assurés en modernisant votre centre de contact grâce aux données et à l’IA.
SNOWFLAKE PARTNER NETWORK
L’écosystème de la santé s’appuie sur Snowflake
Notre réseau de fournisseurs de données et de services peut vous aider à migrer, optimiser et étendre votre déploiement Snowflake.
Guides
Découvrez les guides dédiés aux développeurs pour les organismes d’assurance santé
Créez vos solutions plus rapidement avec des architectures de référence et des Quickstart prêts pour la production. Découvrez des cas d’usage éprouvés, les bonnes pratiques d’administration et les conseils d’experts Snowflake et de leurs partenaires pour accélérer vos projets.
7 résultats
Advance Snowflake Native Code Deployment
Visual AI Models with LandingLens on Snowflake
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- Accès immédiat à l’AI Data Cloud
- Prise en charge des workloads de données stratégiques
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SNOWFLAKE POUR LES ORGANISMES D’ASSURANCE SANTÉ
Questions fréquentes
Les principales questions que vous vous posez pour démarrer avec Snowflake pour les organismes d’assurance santé.
Les plateformes cloud offrent aux organisations de santé un socle sécurisé et évolutif pour unifier leurs données, réduire leurs coûts et accélérer l’innovation. Elles permettent notamment de :
Décloisonner les données : réunissez dans une plateforme unique les données issues de vos différents systèmes — dossiers médicaux, données de remboursement, données génomiques ou applications métiers. En disposant d’une source d’information unique et fiable, vous améliorez la qualité de vos analyses, favorisez une meilleure prise de décision et optimisez vos processus de recherche comme vos opérations.
Collaborer avec l’ensemble de votre écosystème : partagez des données à jour avec vos partenaires de recherche, établissements de santé et autres acteurs de votre écosystème, sans multiplier les copies de données. Vous pouvez ainsi accélérer le calendrier des essais cliniques, réduire les coûts de recherche, améliorer la personnalisation du marketing et créer des opportunités de monétisation des données.
Favoriser la continuité de l’activité : renforcez la résilience de votre organisation grâce à des capacités avancées de récupération après sinistre et de continuité d’activité, afin de protéger vos systèmes critiques contre les interruptions de service. Le cloud vous permet également de remplacer des investissements d’infrastructure importants par un modèle de dépenses plus prévisible, tout en facilitant le respect des exigences réglementaires, notamment en matière de protection des données de santé (HIPAA...).
Exploiter vos données et l’IA pour créer de la valeur : valorisez vos données unifiées grâce à l’intelligence artificielle et au machine learning. Déployez des modèles prédictifs pour réduire les coûts opérationnels, optimiser votre chaîne logistique et accélérer la découverte de nouveaux traitements.
Snowflake met en œuvre des mesures de sécurité conformes aux principaux standards internationaux afin de protéger les données de santé et les données à caractère personnel. Ces certifications incluent HIPAA, HITRUST, FedRAMP, SOC 2 et le RGPD (GDPR). En savoir plus sur le hub de sécurité de Snowflake.
Oui. L’AI Data Cloud de Snowflake permet aux organisations d’assurance santé d’exploiter l’ensemble de leurs données multimodales (structurées, non structurées et semi-structurées), où qu’elles soient stockées, dans différents environnements cloud et régions. Il peut s’agir de transcriptions d’appels, de fichiers PDF, de fichiers audio et d’images DICOM.
Snowflake est compatible avec les principales solutions de référence pour les organisations d’assurance santé. Nombre d’entre elles sont accessibles depuis la Marketplace Snowflake, grâce à des applications et des connecteurs natifs.
Oui. Des organisations comme Elevance Health, Centene Corporation, NIB Health Funds, Honeysuckle Health, BUPA et bien d’autres font confiance à Snowflake pour leurs workflows stratégiques. Découvrez d’autres exemples de clients ici.