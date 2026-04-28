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Organismes d’assurance santé

Snowflake pour les organismes d’assurance santé

Améliorez la santé de vos assurés, optimisez vos programmes de suivi et de prévention et maîtrisez le coût des soins grâce à une plateforme de données et d’IA fiable, certifiée HDS, qui contribue au respect des exigences du Code de la santé publique.

doctor talking with patient
ÉVÉNEMENT VIRTUEL

Accelerate Healthcare & Life Sciences

Découvrez comment des leaders du secteur des sciences de la vie améliorent l’efficacité des soins grâce à l’AI Data Cloud de Snowflake pour la santé et les sciences de la vie.

Présentation

Pourquoi choisir Snowflake pour les organismes d’assurance santé

C’est l’ensemble de votre écosystème de santé que vous unifiez. Vous assurez une collaboration sécurisée entre vos équipes et partenaires et vous leur apportez des informations décisionnelles en décloisonnant les données et en accélérant le déploiement de l’IA grâce à l’AI Data Cloud de Snowflake.

faster insights

Libérez l’innovation

Simplifiez vos analyses de données et mettez les résultats directement à la portée de vos équipes grâce aux capacités d’IA natives et aux LLM intégrés à votre compte Snowflake.

cost savings

Connectez votre écosystème de santé

Accédez simplement à un écosystème complet de données, d’applications et de solutions d’IA grâce à une architecture ouverte, conçue pour faciliter l’interopérabilité entre tous les acteurs de la santé.

secure data

Sécurisez ce qui compte le plus

Protégez vos données sensibles et vos applications d’IA grâce à une plateforme qui associe sécurité, gouvernance, observabilité et récupération pour garantir la continuité de vos activités dans l’ensemble de vos environnements cloud.

Nos clients

Les principaux organismes d’assurance santéchoisissent Snowflake

Santé et sciences de la vie

Bupa crée un écosystème de données plus sain et plus innovant

Les données unifiées et les nouveaux cas d’usage de l’IA permettent à Bupa de se concentrer davantage sur le client et de connecter les patients aux traitements dont ils ont besoin, et ce, plus rapidement que jamais.

Lire le témoignage

  • 90 % de réduction du délai d’ingestion des données
  • 99,9 % de disponibilité des données des centres de contact
Lire l’étude de cas
healtchare worker

Les principaux organismes d’assurance santé font confiance à Snowflake

Découvrez d’autres témoignages du secteur de la santé

Principaux cas d’usage pourles organismes d’assurance santé

regulatory reporting

Member 360

Créez une vue globale de chaque membre en réunissant les données de santé structurées et non structurées issues des dossiers patients informatisés (DPI), des systèmes de gestion des remboursements et des déterminants sociaux de la santé.

Explorer le cas d’usage
regulatory reporting

Analyse de la santé des populations

Améliorez le suivi de vos assurés à grande échelle en exploitant leurs données dans la durée et l’IA pour identifier les populations à risque et agir de manière préventive.

customer 360

Gestion du coût des soins

Identifiez plus tôt les assurés à risque et anticipez les prises en charge les plus coûteuses grâce aux données et à l’IA, afin de cibler vos actions de prévention.

regulatory reporting

Centre de contact

Réduisez les délais de réponse et personnalisez la relation avec vos assurés en modernisant votre centre de contact grâce aux données et à l’IA.

SNOWFLAKE PARTNER NETWORK

L’écosystème de la santé s’appuie sur Snowflake

Notre réseau de fournisseurs de données et de services peut vous aider à migrer, optimiser et étendre votre déploiement Snowflake.

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Guides

Découvrez les guides dédiés aux développeurs pour les organismes d’assurance santé

Créez vos solutions plus rapidement avec des architectures de référence et des Quickstart prêts pour la production. Découvrez des cas d’usage éprouvés, les bonnes pratiques d’administration et les conseils d’experts Snowflake et de leurs partenaires pour accélérer vos projets.

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Premiers pas

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  • 400 USD de crédits gratuits
  • Accès immédiat à l’AI Data Cloud
  • Prise en charge des workloads de données stratégiques
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SNOWFLAKE POUR LES ORGANISMES D’ASSURANCE SANTÉ

Questions fréquentes

Les principales questions que vous vous posez pour démarrer avec Snowflake pour les organismes d’assurance santé.

Les plateformes cloud offrent aux organisations de santé un socle sécurisé et évolutif pour unifier leurs données, réduire leurs coûts et accélérer l’innovation. Elles permettent notamment de :

Décloisonner les données : réunissez dans une plateforme unique les données issues de vos différents systèmes — dossiers médicaux, données de remboursement, données génomiques ou applications métiers. En disposant d’une source d’information unique et fiable, vous améliorez la qualité de vos analyses, favorisez une meilleure prise de décision et optimisez vos processus de recherche comme vos opérations.  

Collaborer avec l’ensemble de votre écosystème : partagez des données à jour avec vos partenaires de recherche, établissements de santé et autres acteurs de votre écosystème, sans multiplier les copies de données. Vous pouvez ainsi accélérer le calendrier des essais cliniques, réduire les coûts de recherche, améliorer la personnalisation du marketing et créer des opportunités de monétisation des données.

Favoriser la continuité de l’activité : renforcez la résilience de votre organisation grâce à des capacités avancées de récupération après sinistre et de continuité d’activité, afin de protéger vos systèmes critiques contre les interruptions de service. Le cloud vous permet également de remplacer des investissements d’infrastructure importants par un modèle de dépenses plus prévisible, tout en facilitant le respect des exigences réglementaires, notamment en matière de protection des données de santé (HIPAA...).

Exploiter vos données et l’IA pour créer de la valeur : valorisez vos données unifiées grâce à l’intelligence artificielle et au machine learning. Déployez des modèles prédictifs pour réduire les coûts opérationnels, optimiser votre chaîne logistique et accélérer la découverte de nouveaux traitements.

Snowflake met en œuvre des mesures de sécurité conformes aux principaux standards internationaux afin de protéger les données de santé et les données à caractère personnel. Ces certifications incluent HIPAA, HITRUST, FedRAMP, SOC 2 et le RGPD (GDPR). En savoir plus sur le hub de sécurité de Snowflake.

Oui. L’AI Data Cloud de Snowflake permet aux organisations d’assurance santé d’exploiter l’ensemble de leurs données multimodales (structurées, non structurées et semi-structurées), où qu’elles soient stockées, dans différents environnements cloud et régions. Il peut s’agir de transcriptions d’appels, de fichiers PDF, de fichiers audio et d’images DICOM.

Snowflake est compatible avec les principales solutions de référence pour les organisations d’assurance santé. Nombre d’entre elles sont accessibles depuis la Marketplace Snowflake, grâce à des applications et des connecteurs natifs.

Oui. Des organisations comme Elevance Health, Centene Corporation, NIB Health Funds, Honeysuckle Health, BUPA et bien d’autres font confiance à Snowflake pour leurs workflows stratégiques. Découvrez d’autres exemples de clients ici.

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