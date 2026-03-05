Étude de cas
Snowflake pour les sciences de la vie
Accélérez la recherche et l’innovation, optimisez votre chaîne logistique et stimulez votre croissance grâce à une plateforme de données et d’IA certifiée HDS, alliant performance, sécurité et conformité aux exigences du Code de la santé publique.
Présentation
Pourquoi choisir Snowflake pour les sciences de la vie
Réunissez vos données de recherche et d'activité, accélérez la prise de décision, déployez l'IA à grande échelle et collaborez en toute confiance avec vos équipes et vos partenaires au sein de l’AI Data Cloud de Snowflake.
Accélérez la recherche
Accélérez vos analyses de données et déployez l’IA en toute simplicité grâce aux capacités d’IA natives de Snowflake et aux LLM directement intégrés à votre environnement.
Connectez votre écosystème
Découvrez un écosystème complet de données, d’applications et de solutions d’IA pour les sciences de la vie, grâce à une architecture ouverte conçue pour favoriser l’interopérabilité.
Innovez en toute confiance
Protégez vos données sensibles et vos actifs d’IA stratégiques grâce à des capacités avancées de sécurité, de gouvernance et d’observabilité conçues pour garantir la continuité de vos activités, dans toutes vos régions et environnements cloud.
Principaux cas d’usage dans les sciences de la vie
Recherche et développement accélérés
Accélérez la recherche dans votre secteur et réduisez le délai de découverte grâce à la data, la collaboration sécurisée et l’IA.
Informations en conditions réelles
Transformez les données probantes en conditions réelles en informations stratégiques exploitables grâce à l’analytique avancée et à l’IA appliquées aux données structurées et non structurées.
Optimisation de la supply chain
Améliorez l’efficacité de votre supply chain grâce aux insights issus de vos données propriétaires et tierces, afin de mieux anticiper les perturbations et de les prévenir de manière proactive.
Efficacité commerciale
Utilisez la data et l’IA pour personnaliser vos interactions commerciales et optimiser vos lancements sur de nouveaux marchés.
SNOWFLAKE PARTNER NETWORK
L’écosystème des sciences de la vie s’appuie sur Snowflake
Notre réseau de fournisseurs de données et de services peut vous aider à migrer, optimiser et étendre votre environnement Snowflake.
Guides
Découvrez les guides dédiés aux développeurs pour les sciences de la vie
Créez vos solutions plus rapidement avec des architectures de référence et des Quickstarts prêts pour la production. Découvrez des cas d’usage éprouvés, les bonnes pratiques d’administration et les conseils d’experts Snowflake et de leurs partenaires pour accélérer vos projets.
9 résultats
Clinical Data Analysis with ADaM and SDTM in Snowflake
Boltz2 Protein Structure Prediction on Snowflake GPU Notebooks
Distributed Medical Image Processing with MONAI on Snowflake
Essayez Snowflake gratuitementpendant 30 jours
- 400 USD de crédits gratuits
- Accès immédiat à l’AI Data Cloud
- Prise en charge des workloads de données stratégiques
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SNOWFLAKE POUR LES SCIENCES DE LA VIE
Questions fréquentes
Les réponses à vos principales questions pour bien démarrer avec Snowflake pour les sciences de la vie.
Les plateformes cloud offrent aux acteurs des sciences de la vie une infrastructure sécurisée, évolutive et performante pour centraliser leurs données, maîtriser leurs coûts et accélérer l’innovation. Elles leur permettent notamment de :
Décloisonner les données : réunissez dans une plateforme unique les données issues de vos différents systèmes — dossiers médicaux, données de remboursement, données génomiques ou applications métiers. En disposant d’une source d’information unique et fiable, vous améliorez la qualité de vos analyses, favorisez une meilleure prise de décision et optimisez vos processus de recherche comme vos opérations.
Collaborer avec l’ensemble de votre écosystème : partagez des données à jour avec vos partenaires de recherche, établissements de santé et autres acteurs de votre écosystème, sans multiplier les copies de données. Vous accélérez ainsi les essais cliniques, réduisez les coûts de recherche, personnalisez vos actions commerciales et créez de nouvelles opportunités de valorisation des données.
Garantir la continuité de vos activités : renforcez la résilience de votre organisation grâce à des capacités avancées de reprise après sinistre et de continuité d’activité, afin de protéger vos systèmes critiques contre les interruptions de service. Le cloud vous permet également de remplacer des investissements d’infrastructure importants par un modèle de dépenses plus prévisible, tout en facilitant le respect des exigences réglementaires, notamment en matière de protection des données de santé (HIPAA...).
Exploiter vos données et l’IA pour créer de la valeur : Valorisez vos données unifiées grâce à l’intelligence artificielle et au machine learning. Déployez des modèles prédictifs pour réduire les coûts opérationnels, optimiser votre chaîne logistique et accélérer la découverte de nouveaux traitements.
Snowflake met en œuvre des mesures de sécurité conformes aux principaux standards internationaux afin de protéger les données de santé et les données à caractère personnel. La plateforme aide les organisations à répondre aux exigences HIPAA, HITRUST, FedRAMP, SOC2 et RGPD et, lorsqu’elle est déployée dans un environnement certifié HDS, aux exigences françaises applicables à l’hébergement des données de santé. En savoir plus sur le hub de sécurité de Snowflake.
Oui. L’AI Data Cloud de Snowflake permet aux organisations des sciences de la vie d’exploiter l’ensemble de leurs données multimodales (structurées, non structurées et semi-structurées), où qu’elles soient stockées, dans différents environnements cloud et régions.
Snowflake est compatible avec les principales solutions de référence pour le secteur des sciences de la vie. Nombre d’entre elles sont accessibles depuis la Marketplace Snowflake, grâce à des applications et connecteurs natifs.
Oui. Si la conformité aux exigences GxP relève de la responsabilité de chaque organisation, Snowflake met à sa disposition les fonctionnalités, les contrôles et la documentation nécessaires pour prendre en charge les charges de travail soumises à ces exigences. Pour en savoir plus sur la façon dont Snowflake prend en charge les workloads GxP, veuillez consulter cette documentation.