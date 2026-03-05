Snowflake pour les sciences de la vie

Les plateformes cloud offrent aux acteurs des sciences de la vie une infrastructure sécurisée, évolutive et performante pour centraliser leurs données, maîtriser leurs coûts et accélérer l’innovation. Elles leur permettent notamment de :

Décloisonner les données : réunissez dans une plateforme unique les données issues de vos différents systèmes — dossiers médicaux, données de remboursement, données génomiques ou applications métiers. En disposant d’une source d’information unique et fiable, vous améliorez la qualité de vos analyses, favorisez une meilleure prise de décision et optimisez vos processus de recherche comme vos opérations.

Collaborer avec l’ensemble de votre écosystème : partagez des données à jour avec vos partenaires de recherche, établissements de santé et autres acteurs de votre écosystème, sans multiplier les copies de données. Vous accélérez ainsi les essais cliniques, réduisez les coûts de recherche, personnalisez vos actions commerciales et créez de nouvelles opportunités de valorisation des données.

Garantir la continuité de vos activités : renforcez la résilience de votre organisation grâce à des capacités avancées de reprise après sinistre et de continuité d’activité, afin de protéger vos systèmes critiques contre les interruptions de service. Le cloud vous permet également de remplacer des investissements d’infrastructure importants par un modèle de dépenses plus prévisible, tout en facilitant le respect des exigences réglementaires, notamment en matière de protection des données de santé (HIPAA...).

Exploiter vos données et l’IA pour créer de la valeur : Valorisez vos données unifiées grâce à l’intelligence artificielle et au machine learning. Déployez des modèles prédictifs pour réduire les coûts opérationnels, optimiser votre chaîne logistique et accélérer la découverte de nouveaux traitements.