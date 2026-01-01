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Tourisme et hôtellerie
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L’AI Data Cloud pour le tourisme et l’hôtellerie

Profitez d’une plateforme data unifiée pour offrir à vos clients des séjours et des voyages d’exception. Simplifiez le traitement de vos données clients. Développez et déployez des LLM et des modèles de ML pour optimiser vos prévisions afin de mieux satisfaire les besoins et les envies de vos hôtes, en maintenant une sécurité de pointe et une gouvernance unifiée.

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Vidéo :

JetBlue décolle pour l’AI Data Cloud

Dans le tourisme et l’hôtellerie, les plus grandes marques font confiance à Snowflake

Présentation

Offrez des voyages d’exception grâce à l’IA et la data

L’AI Data Cloud pour le tourisme et l’hôtellerie propose un environnement simple, sécurisé et connecté pour toutes vos données voyageurs. Il vous permet, avec l’aide de l’IA, de proposer des services de qualité, pour fidéliser vos clients et accélérer votre croissance.

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Simplifiez la gestion de vos données grâce à l’IA

​​​Bénéficiez d’un service cloud unique pour toutes vos données et votre IA dédiée. L’IA intégrée simplifie toute votre gestion, idéale pour les petites équipes data et très élastique pour assurer les pics saisonniers, il vous permet de stimuler l’innovation.

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Connectez vos données pour des voyages sereins

Grâce au partage zéro copie avec les fournisseurs de données de la marketplace, vous accédez instantanément à des données géospatiales, commerciales et démographiques, pour proposer des offres plus pertinentes et simplifier vos opérations touristiques.

secure data icon

Protégez vos données en toute confiance avec Snowflake

Snowflake intègre et unifie la gouvernance, la sécurité et la continuité des activités pour vous donner un contrôle total sur les données des voyageurs, de façon à garantir la conformité et à fournir aux entreprises l’IA qu’elles méritent.

Solutions

Renforcez vos liensgrâce aux données

Expérience client

Marketing et fidélité

Gestion des recettes

Offrez une expérience client d'exception

Personnalisez l’expérience client grâce à l’IA

Offrez une expérience client conviviale. Grâce aux modèles de langage (LLM) et une IA conversationnelle fiables, déployez des chatbots performants pour personnaliser chaque interaction : offres sur mesure, confirmations de réservation et suivi des voyages. Grâce à l’analyse prédictive, vous anticipez plus efficacement les besoins de vos clients, vous optimisez vos opérations et vous formulez des recommandations individualisées.

Illustration of a chatbot confirming a reservation for a hotel stay

Créez des parcours sur mesure

Adressez-vous au bon public et fidélisez vos clients

  • Avec une vision à 360 degrés de vos clients enrichie par les données secondaires et tierces de la Marketplace Snowflake, vous pouvez créer des expériences sur mesure qui commencent avant même l’enregistrement. 

  • La collaboration autour des données vous permet de gérer des systèmes de points de fidélité en commun et coopérer plus facilement avec vos partenaires du tourisme pour assurer un meilleur service.

Screenshot of a Global Airline Schedule dataset on Snowflake Marketplace

Des promotions plus intelligentes

Optimisez votre rentabilité grâce à des tarifs, des offres et des promotions équilibrés

Unifiez toutes vos données pour alimenter l’IA prédictive et baser votre prise de décision directement sur des informations. Vous pouvez ainsi optimiser vos tarifs et vos promotions, et mieux planifier les recettes de vos hôtels, compagnies aériennes et restaurants. 

Illustration of a 360 view of revenue planning, pricing, and promotions on Snowflake
man reaching hands slightly out with white light beam behind him and blue stars
ÉVÉNEMENT VIRTUEL

La fidélité comme moteur de croissance : renforcer la relation clients dans une économie axée sur la valeur

Découvrez comment World of Hyatt renforce la relation avec ses clients, favorise leur fidélité et leur offre des expériences toujours plus personnalisées.

CLIENTS

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Nos clients
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L’écosystème choisit Snowflake

Prestataires de services, fournisseurs de données, explorez notre réseau de partenaires pour vous aider à migrer, optimiser et étendre votre déploiement Snowflake.

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Premiers pas

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Commencez votre essai gratuit de 30 jours

  • 400 USD de crédits d’utilisation offerts pour commencer
  • Accès immédiat à l’AI Data Cloud
  • Prise en charge des workloads de données les plus stratégiques
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Snowflake pour le tourisme et l’hôtellerie

Questions fréquentes

Vos principales questions pour faire vos premiers pas avec Snowflake pour le tourisme et l’hôtellerie, que vous soyez dans l’aviation, l’hébergement ou la restauration.

L’AI Data Cloud de Snowflake est une plateforme data unifiée qui permet aux retailers et aux entreprises de la grande distribution de centraliser, de partager et d’analyser toutes leurs données, grâce à des fonctionnalités intégrées d’IA et de ML qui favorisent la génération d’informations et l’automatisation. Ses technologies performantes en matière de données et d’IA s’appuient sur un écosystème fiable de partenaires spécialisés dans les données, les technologies et les services afin de mettre en œuvre les solutions les plus sophistiquées. 

L’AI Data Cloud de Snowflake pour le tourisme et l’hôtellerie offre aux compagnies aériennes, aux hôtels, aux enseignes de restauration rapide et à l'ensemble des acteurs du secteur une plateforme unique pour gérer leurs données, accélérer l'analytique et innover grâce à l'IA. 

Notre offre est simple : un service cloud unique pour tous vos besoins en données, simple à gérer même avec une petite équipe, ce qui est souvent le cas pour les retailers et les marques de grande distribution. Très élastique, l’AI Data Cloud est capable de s’adapter simplement à la hausse pour gérer les pics saisonniers et à la baisse pour optimiser les coûts. Avec des modèles d’IA intégrés, l’innovation est au cœur du système, aisément accessible.

L’AI Data Cloud est connecté, pour un partage de données fluide et zéro copie dans tout le vaste écosystème de fournisseurs de la Marketplace Snowflake. Vous bénéficiez ainsi d’un accès instantané à des données géospatiales, commerciales, démographiques, météorologiques et autres qui peuvent vous aider à planifier votre merchandising, optimiser votre supply chain et simplifier vos opérations à tous les niveaux de votre entreprise.

L’AI Data Cloud est digne de confiance. Grâce à une gouvernance, une sécurité et une continuité des activités intégrées et unifiées à grande échelle, vous bénéficiez d’un contrôle total et d’une confiance absolue.

Les entreprises du secteur du tourisme et de l’hôtellerie peuvent utiliser les capacités d’IA et de ML de Snowflake pour les cas d’usage suivants :

  • Prévision de la demande : prévoyez avec précision le taux d’occupation de vos hôtels, le nombre de passagers de vos vols ou la fréquentation de vos restaurants pour optimiser la tarification et la gestion du personnel.

  • Tarification dynamique : automatisez et affinez vos stratégies de tarification en temps réel en fonction de la demande du marché, des prix des concurrents et d’autres signaux.

  • Moteurs de personnalisation : créez des modèles de recommandations pour suggérer à vos clients des services auxiliaires, des surclassements de chambres ou des plats au menu pertinents.

  • Analyse opérationnelle : utilisez la maintenance prédictive pour les flottes d’avions ou les infrastructures hôtelières afin de réduire les temps d’arrêt et les coûts.

Les entreprises hôtelières s’appuient sur toutes sortes de systèmes technologiques clés. En voici les principaux types :

  • Système de gestion d’établissement (PMS) : indispensable pour gérer les réservations, les enregistrements et les départs, ainsi que la facturation.

  • Système central de réservation (CRS) : centralise les données de réservation sur tous les canaux.

  • Système de gestion des revenus (RMS) : utilisé pour la tarification dynamique et la prévision de la demande.

  • Gestion de la relation client (CRM) : gère les profils des hôtes, la fidélité et le marketing.

  • Point de vente : gère les paiements sur place dans les restaurants, les spas et les commerces de retail.

  • Gestionnaire de canaux : gère les chambres proposées sur des agences de voyages en ligne (p. ex., Expedia, Booking.com).

En décloisonnant les données, la plateforme vous permet de créer une vision à 360 degrés de vos clients. Vous pouvez combiner les données issues de systèmes de réservation et de programmes de fidélité, mais aussi des dépenses sur place et même des opinions exprimées sur des réseaux sociaux. Cette vue unifiée favorise l’hyperpersonnalisation et vous permet de proposer des offres sur mesure, de prédire les besoins de vos clients et de créer des expériences fluides et mémorables pour les fidéliser.

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