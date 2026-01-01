L’AI Data Cloud pour le tourisme et l’hôtellerie

L’AI Data Cloud de Snowflake pour le tourisme et l’hôtellerie offre aux compagnies aériennes, aux hôtels, aux enseignes de restauration rapide et à l'ensemble des acteurs du secteur une plateforme unique pour gérer leurs données, accélérer l'analytique et innover grâce à l'IA.

Notre offre est simple : un service cloud unique pour tous vos besoins en données, simple à gérer même avec une petite équipe, ce qui est souvent le cas pour les retailers et les marques de grande distribution. Très élastique, l’AI Data Cloud est capable de s’adapter simplement à la hausse pour gérer les pics saisonniers et à la baisse pour optimiser les coûts. Avec des modèles d’IA intégrés, l’innovation est au cœur du système, aisément accessible.

L’AI Data Cloud est connecté, pour un partage de données fluide et zéro copie dans tout le vaste écosystème de fournisseurs de la Marketplace Snowflake. Vous bénéficiez ainsi d’un accès instantané à des données géospatiales, commerciales, démographiques, météorologiques et autres qui peuvent vous aider à planifier votre merchandising, optimiser votre supply chain et simplifier vos opérations à tous les niveaux de votre entreprise.

L’AI Data Cloud est digne de confiance. Grâce à une gouvernance, une sécurité et une continuité des activités intégrées et unifiées à grande échelle, vous bénéficiez d’un contrôle total et d’une confiance absolue.