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Snowflake pour les médias et l’édition
Unifiez vos données d’audience, de contenu et de revenus pour développer les abonnements, maximiser les revenus publicitaires et personnaliser l’expérience.
Présentation
Pourquoi choisir Snowflake pour les médias et l’édition
Snowflake réunit vos données, la collaboration sécurisée et l’IA sur une plateforme unique et évolutive. Vous bénéficiez d’une vision globale de vos audiences pour mieux anticiper les évolutions du marché et monétiser plus efficacement vos contenus.
Une vision unifiée de vos audiences et de vos contenus
Bénéficiez d’une vision complète de vos lecteurs, spectateurs et auditeurs en décloisonnant les données sur les comportements de vos audiences, les performances de vos contenus et vos revenus.
Personnalisation et analyses optimisées par l’IA
Exploitez l’IA et le machine learning pour recommander les contenus les plus pertinents, anticiper la perte d’abonnés et prévoir la demande, sans infrastructure complexe ni duplication des données.
Partage sécurisé et monétisation des données
Collaborez en toute sécurité avec les annonceurs, les distributeurs et vos autres partenaires pour mieux valoriser vos audiences et enrichir vos analyses, tout en préservant la confidentialité des données sensibles.
Principaux cas d’usage dans les médias et l’édition
Développez et fidélisez vos audiences
Unifiez les données de vos audiences pour mieux comprendre leurs comportements, renforcer leur engagement et attirer de nouveaux abonnés, puis les fidéliser sur l’ensemble de vos canaux.
Maximisez vos revenus publicitaires
Unifiez les données d’audience et de performance sur l’ensemble de vos plateformes pour optimiser vos inventaires, ajuster vos tarifs et mieux répondre à la demande.
Personnalisez chaque expérience
Exploitez les analyses enrichies par l’IA pour adapter les contenus, les recommandations et les offres aux attentes de chaque lecteur, spectateur ou auditeur.
Modernisez votre architecture de données
Bâtissez un environnement technologique composable avec une plateforme flexible et interopérable, compatible avec vos outils comme avec les solutions de vos partenaires.
Guides
Découvrez les guides dédiés aux développeurs pour les médias et l’édition
Créez vos solutions plus rapidement avec des architectures de référence et des Quickstart prêts pour la production. Découvrez des cas d’usage éprouvés, les bonnes pratiques d’administration et les conseils d’experts Snowflake et de leurs partenaires pour accélérer vos projets.
4 résultats
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Le Modern Marketing Data Stack 2026 pour le secteur des médias et du divertissement
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Snowflake pour les médias et l’édition
Questions fréquentes
Questions fréquentes sur les avantages de l’AI Data Cloud pour les médias et l’édition
Snowflake unifie les données sur le comportement des audiences, la consommation des contenus et les abonnements. Les éditeurs peuvent ainsi mieux comprendre leurs publics, personnaliser chaque expérience et réduire le nombre de désabonnements.
Oui. Snowflake centralise les données issues de la publicité, des abonnements et du commerce pour prendre en charge les modèles de revenus hybrides. Les équipes bénéficient ainsi d’une vision complète des performances de chaque source de revenus.
Snowflake permet aux entreprises de partager et d’analyser des données sans les copier ni exposer les informations sensibles. Elles peuvent ainsi collaborer avec leurs annonceurs et leurs partenaires, enrichir leur connaissance des audiences et mieux les cibler, tout en préservant leur confidentialité.
Snowflake prend notamment en charge la recommandation de contenus, la segmentation des audiences, la prévision des désabonnements et de la demande, ainsi que l’optimisation des revenus publicitaires.
Snowflake décloisonne les données et relie les informations dispersées dans l’ensemble de l’entreprise. Les équipes peuvent ainsi analyser et croiser, en toute sécurité, leurs données propriétaires, celles de leurs partenaires et des données tierces. Elles approfondissent leur connaissance des audiences, renforcent leur engagement et augmentent leur valeur à long terme.
Les entreprises de médias et d’édition utilisent fréquemment l’IA et le machine learning pour réaliser des analyses prédictives. En étudiant les données historiques et les tendances, elles peuvent anticiper les sujets et les formats les plus porteurs, ainsi que les niveaux d’engagement attendus. Ces prévisions les aident à mieux planifier la création et la production des contenus, à optimiser leurs ressources et à améliorer leur retour sur investissement. Elles peuvent également détecter plus tôt les nouvelles tendances et les risques grâce à l’analyse prédictive par IA afin de conserver une longueur d’avance sur un marché en constante évolution.