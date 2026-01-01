TÉMOIGNAGES CLIENTS
State Street accélère l’analyse des investissements en créant sa plateforme data Alpha boostée par l’IA sur Snowflake
En créant sa plateforme data Alpha sur Snowflake, State Street a augmenté sa productivité, divisé par deux le coût de sa main‑d’œuvre et favorisé les innovations d’IA pour aider ses gestionnaires d’investissement à prendre de meilleures décisions.
RÉSULTATS CLÉS :
87 %
de fausses alertes en moins concernant des erreurs de données
25 x
plus de productivité pour les équipes d’exploitation des données
SecteurServices financiers
LieuBoston, MA
Un établissement financier pionnier, toujours en quête de réelles innovations
Ancré dans le secteur bancaire depuis 1792, State Street est un leader de l’innovation dans le monde de la finance. De son rôle de dépositaire du premier fonds commun de placement américain au lancement de la première plateforme comptable multidevise, cette banque bostonienne a toujours mis l’accent sur les nouvelles technologies pour aider les investisseurs institutionnels du monde entier à obtenir de meilleurs résultats.
Responsable de la gestion de 10 % des actifs mondiaux, State Street connaît mieux que quiconque le volume des données générées par les sociétés d’investissement, et sait à quel point celles‑ci peuvent être silotées. De plus, une société dotée d’une architecture de données non évolutive aura davantage de difficultés pour stocker ses données historiques, accéder à ses données en temps réel et analyser les données de ses séries temporelles à moindre coût.
Afin d’aider ses clients à exploiter la portée et la richesse des données générées lors de tous leurs processus d’investissement, State Street a décidé de poser un nouveau jalon en développant State Street Alpha. Cette plateforme de gestion d’actifs front-to-back aide les gestionnaires à prendre des décisions plus éclairées en réunissant des données et des analyses générées tout au long du cycle de vie des investissements.
Face à la nécessité de s’appuyer sur une stratégie data moderne et native du cloud qui élimine la question des performances et rationalise la gestion de son infrastructure, State Street a choisi Snowflake pour alimenter sa plateforme data Alpha.
Notre plateforme data alimentée par Snowflake est conçue pour aider nos clients à prendre des décisions d’investissement fondées sur des données et éclairées par l’IA. »
Aman Thind
Points forts
Augmentation de l’efficacité opérationnelle : en adoptant la plateforme data Alpha, les équipes des opérations peuvent simplifier leurs processus de gestion des données et se recentrer sur leurs tâches à valeur ajoutée.
Accélération des délais d’analyse : en créant sa plateforme data Alpha sur l’architecture moderne et native du cloud de Snowflake, State Street a créé une source unique de vérité à l’échelle de l’entreprise en vue de la collecte, de la conservation et de la validation des données des sociétés d’investissement.
- Amélioration de la qualité des données : grâce aux capacités d’IA et de machine learning natives de Snowflake, State Street exploite le deep learning en complément de la validation humaine des données dans différents domaines de données, améliorant ainsi la précision.
Réduction de moitié du coût de la main‑d’œuvre et optimisation du potentiel commercial
Lors de la phase initiale de développement de la plateforme data Alpha, State Street s’est rapidement rendu compte qu’il serait complexe et chronophage de régler et gérer une base de données on-premise pour obtenir des performances optimales, surtout en multipliant cette opération par le nombre total d’utilisateurs de State Street Alpha. Pour partager des ensembles de données brutes avec ses clients, il lui aurait fallu répliquer et déplacer des données via des pipelines d’extraction, de transformation et de chargement (ETL) personnalisés.
Un autre facteur important a pesé dans le développement de la plateforme : la demande croissante de solutions entièrement axées sur le cloud. « Notre architecture de données devait répondre au besoin d’agilité commerciale de notre client et permettre de nouvelles approches pour résoudre les traditionnels goulots d’étranglement », explique Jeff Shortis, Product Owner de la plateforme data Alpha de State Street.
Afin de fournir à Alpha cette clé de voûte data moderne, State Street s’est tourné vers Snowflake sur Azure. Grâce aux capacités de Snowflake en matière de partage de données sécurisé et d’intégration fluide de données tierces, State Street a créé un produit à la pointe du secteur. Sa plateforme offre une visibilité en temps quasi réel sur l’ensemble de la société d’investissement. Les gestionnaires de portefeuilles peuvent ainsi visualiser les liquidités disponibles pour des investissements intrajournaliers, les actifs remis en garantie, les titres prêtés et les expositions au risque pour toutes les régions, classes d’actifs et contreparties.
Pour les sociétés d’investissement, la capacité à collecter et analyser des données englobant leur front office, middle office et back office change complètement la donne. Grâce à Snowflake, nos clients peuvent s’appuyer sur une vue complète, immédiate et précise de leurs données. »
John Plansky
La fonctionnalité de Data Sharing de Snowflake permet d’échanger des données actualisées, sans avoir à les mettre à jour de manière quotidienne ou hebdomadaire. State Street peut également partager en toute sécurité des données de prestataires dans l’environnement d’un client donné en moins de 10 minutes, une tâche qui prendrait des mois avec une technologie concurrente. Cette intégration efficace réduit de 50 % le coût total de la main‑d’œuvre de l’équipe de la plateforme data Alpha, tout en améliorant la satisfaction client. Depuis son lancement en 2020, la plateforme State Street Alpha a été adoptée par des sociétés d’investissement et de gestion de patrimoine, des fonds de pension et des compagnies d’assurance, dont la Banque de Montréal, Lazard, Janus Henderson et Legal & General Investment Management.
Avec Snowflake, nos clients disposent de leurs données beaucoup plus rapidement, et nous déployons deux fois moins d’efforts et de ressources. »
Jeff Shortis
Multiplication par 25 de la productivité avec l’aide de l’IA
Grâce à sa stratégie data basée sur Snowflake, qui assure une sécurité et une gouvernance natives des données, l’équipe a pu explorer de potentiels cas d’usage de l’IA pour la plateforme. L’un des modèles de deep learning créés par State Street se concentre sur la qualité des données et la détection d’anomalies. Ce modèle étudie un portefeuille sous différents angles pour déceler d’éventuels problèmes liés au prix du marché à faire examiner par un analyste. Cette situation survient dans les rares cas où des données d’investissement sont erronées, ce qui peut avoir un impact considérable sur les modèles de gestion des risques ou sur les évaluations de portefeuilles.
Généralement, des filtres manuels basés sur des seuils sont créés pour détecter les anomalies, ce qui entraîne un nombre élevé de fausses alertes nécessitant une enquête manuelle. State Street a appliqué des modèles d’IA, qui ont appris à éliminer plus efficacement les faux positifs. Ces derniers ont détecté 100 % des exceptions réelles et écarté 87 % des faux positifs, entraînant une multiplication par 25 de la productivité pour les équipes d’exploitation des données, qui devaient auparavant enquêter sur chaque exception comme s’il s’agissait d’une potentielle erreur.
50 %
de réduction du coût total de la main‑d’œuvre avec Snowflake
Des délais d’analyse plus rapides et plus rentables
La visualisation des données en libre‑service offerte par la plateforme data Alpha sur Snowflake met en évidence de nouvelles informations pour aider les professionnels de l’investissement à effectuer des placements plus intelligents et à répondre plus vite aux investisseurs, aux organismes de réglementation et à leurs partenaires. Fournir une source unique et actualisée de données vérifiées favorise la collaboration entre les différentes équipes dédiées aux risques, aux portefeuilles, à la conformité et au trading. De plus, l’accès en temps quasi réel à de grands volumes de données financières accélère les délais d’analyse, à moindre coût.
Les capacités puissantes d’accès aux données et d’IA de Snowflake ont permis à l’équipe de State Street Alpha d’accélérer son rythme d’innovation. Non seulement les données n’ont pas besoin d’être déplacées, mais Snowflake aide à résumer et agréger les informations en temps quasi réel, de sorte que les analystes des risques et les gestionnaires de portefeuilles puissent interroger leurs données en langage naturel et obtenir immédiatement des réponses précises.
Les prochains défis des services financiers
Tournée vers l’avenir, l’équipe de State Street compte bien rester un pionnier du secteur, notamment en mettant l’IA générative au service de ses clients, de ses partenaires et de ses parties prenantes internes. D’après Aman Thind, CTO de State Street, « l’IA générative va devenir la norme pour mieux communiquer avec nos clients et le reste du secteur ». Les ingénieurs de State Street développent actuellement une interface conversationnelle pour permettre à leurs utilisateurs finaux de poser des questions complexes au sujet de leurs portefeuilles d’investissements. Quoi que réserve l’avenir au monde de la finance, State Street continuera de donner à ses clients les clés du succès, en partenariat avec les leaders du secteur technologique Snowflake et Azure.