State Street accélère l’analyse des investissements en créant sa plateforme data Alpha boostée par l’IA sur Snowflake

Ancré dans le secteur bancaire depuis 1792, State Street est un leader de l’innovation dans le monde de la finance. De son rôle de dépositaire du premier fonds commun de placement américain au lancement de la première plateforme comptable multidevise, cette banque bostonienne a toujours mis l’accent sur les nouvelles technologies pour aider les investisseurs institutionnels du monde entier à obtenir de meilleurs résultats.

Responsable de la gestion de 10 % des actifs mondiaux, State Street connaît mieux que quiconque le volume des données générées par les sociétés d’investissement, et sait à quel point celles‑ci peuvent être silotées. De plus, une société dotée d’une architecture de données non évolutive aura davantage de difficultés pour stocker ses données historiques, accéder à ses données en temps réel et analyser les données de ses séries temporelles à moindre coût.

Afin d’aider ses clients à exploiter la portée et la richesse des données générées lors de tous leurs processus d’investissement, State Street a décidé de poser un nouveau jalon en développant State Street Alpha. Cette plateforme de gestion d’actifs front-to-back aide les gestionnaires à prendre des décisions plus éclairées en réunissant des données et des analyses générées tout au long du cycle de vie des investissements.

Face à la nécessité de s’appuyer sur une stratégie data moderne et native du cloud qui élimine la question des performances et rationalise la gestion de son infrastructure, State Street a choisi Snowflake pour alimenter sa plateforme data Alpha.