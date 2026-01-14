Snowflake pour la banque

L’AI Data Cloud de Snowflake réunit les données dispersées de votre banque au sein d’une source de référence unique, sécurisée et fiable, afin d’alimenter vos processus métier essentiels. En consolidant leurs données, les banques peuvent accélérer la détection des fraudes en temps réel, automatiser la surveillance AML/KYC et répondre facilement aux obligations de reporting rigoureuses de Bâle III et du CCAR. La plateforme permet également de proposer des expériences client hyperpersonnalisées grâce à l’analyse à 360 degrés, tout en accélérant la prise de décision en matière de souscription de crédits et de gestion du risque de marché. Grâce aux services Cortex AI intégrés et à un accès direct à la Marketplace Snowflake, les établissements peuvent déployer des modèles de ML sophistiqués et intégrer instantanément des données tierces. Cet écosystème complet bénéficie d’un niveau de sécurité adapté aux exigences des entreprises, dans des environnements multi-cloud. Sans déplacer vos données, vous simplifiez votre conformité et accélérez le déploiement de l’IA en toute confiance.