Snowflake pour la banque
Renforcez l’engagement de vos clients et connectez l’ensemble de votre écosystème de services financiers. Déployez des processus d’IA sur une plateforme de données ouverte et unifiée.
Présentation
Pourquoi choisir Snowflake pour la banque
Accélérez l’innovation et renforcez votre conformité à l’échelle mondiale. Unifiez vos données dispersées au sein d’une plateforme unique et sécurisée pour exploiter tout le potentiel de l’IA.
Maîtrisez les risques et simplifiez votre conformité grâce à l’IA
Détectez les fraudes en temps réel, modélisez les risques de liquidité et automatisez vos reportings réglementaires sur une plateforme unique. Bénéficiez d’une gouvernance intégrée, d’une traçabilité complète des données et d’un niveau de sécurité adapté aux exigences de Bâle III, de la CCAR, de la loi Sarbanes-Oxley (SOX) et de la lutte contre le blanchiment d’argent (AML).
Développez la valeur de chaque relation client
Personnalisez l’expérience client, identifiez la marche à suivre à chaque étape et affinez vos décisions de crédit pour réduire l’attrition et développer la valeur de chaque client. En réunissant les données de toutes vos interactions, vous donnez à l’IA les moyens d’agir avec davantage de pertinence.
Découvrez de nouvelles sources de revenus
Monétisez vos données en connectant votre écosystème à des partenaires fintech. En modernisant votre infrastructure pour accompagner votre activité et collaborer en toute sécurité, vous accédez à un catalogue de plus de 3 000 jeux de données afin de développer de nouveaux services et créer des opportunités de revenus.
Cas d’usage clés dans le secteur bancaire
Gestion des risques
Automatisez les calculs complexes des risques de crédit, de liquidité et de contrepartie pour obtenir des insights intelligents en temps réel et à grande échelle.
Rapports réglementaires
Simplifiez vos reportings réglementaires. Répondez aux obligations réglementaires de l’ensemble de vos métiers et dans toutes les juridictions grâce à une plateforme de données unique alimentée par l’IA.
Vue client à 360°
Développez la valeur de chaque client tout au long de votre relation. Grâce à l’hyperpersonnalisation et à l’analyse prédictive, proposez à chaque client les produits les plus adaptés et identifiez de nouvelles opportunités de vente croisée.
Criminalité financière
Protégez votre établissement contre la fraude et la criminalité financière. Détectez les comportements suspects en temps réel grâce à l’IA pour réduire les risques et automatisez vos processus KYC et LCB-FT.
SNOWFLAKE PARTNER NETWORK
The ecosystem builds on Snowflake
Our network of data and services providers can help you migrate, optimize and extend your Snowflake deployment.
Guides
Explorez les guides dédiés aux développeurs pour la banque
Créez vos solutions plus rapidement avec des architectures de référence et des Quickstarts prêts pour la production. Découvrez des cas d’usage éprouvés, les bonnes pratiques d’administration et les conseils d’experts Snowflake et de leurs partenaires pour accélérer vos projets.
12 résultats
Machine Learning with Snowpark Python: Credit Card Approval Prediction
Enterprise Clearing & Settlement Data Platform
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Snowflake pour le secteur bancaire
Questions fréquentes
Les questions fréquentes et leurs réponses pour accompagner votre parcours data et IA avec Snowflake.
L’AI Data Cloud de Snowflake pour le secteur bancaire est une plateforme unifiée, conçue nativement pour l’IA, qui centralise les données dispersées de vos systèmes historiques tout en offrant des capacités d’IA intégrées et gouvernées. Elle permet aux banques de gérer en toute sécurité des données structurées et non structurées sur tous les clouds, en assurant une « source unique de vérité » pour tous les processus, des opérations bancaires essentielles au développement d’agents d’IA avancés.
L’AI Data Cloud de Snowflake réunit les données dispersées de votre banque au sein d’une source de référence unique, sécurisée et fiable, afin d’alimenter vos processus métier essentiels. En consolidant leurs données, les banques peuvent accélérer la détection des fraudes en temps réel, automatiser la surveillance AML/KYC et répondre facilement aux obligations de reporting rigoureuses de Bâle III et du CCAR. La plateforme permet également de proposer des expériences client hyperpersonnalisées grâce à l’analyse à 360 degrés, tout en accélérant la prise de décision en matière de souscription de crédits et de gestion du risque de marché. Grâce aux services Cortex AI intégrés et à un accès direct à la Marketplace Snowflake, les établissements peuvent déployer des modèles de ML sophistiqués et intégrer instantanément des données tierces. Cet écosystème complet bénéficie d’un niveau de sécurité adapté aux exigences des entreprises, dans des environnements multi-cloud. Sans déplacer vos données, vous simplifiez votre conformité et accélérez le déploiement de l’IA en toute confiance.
Les banques qui s’appuient sur Snowflake obtiennent des résultats business significatifs en consolidant leurs systèmes hérités et fragmentés au sein d’une base unifiée, prête pour l’IA. Cette évolution architecturale favorise l’optimisation stratégique des coûts et l’efficacité opérationnelle. Elle accélère la mise sur le marché des processus de traitement des prêts et libère les équipes du poids du reporting manuel. En automatisant les indicateurs business stratégiques, les banques améliorent la productivité des analystes et des traders, tout en renforçant la gestion des risques grâce à la détection automatisée des fraudes en temps réel. Ces gains d’efficacité s’accompagnent d’avantages réglementaires stratégiques. Les établissements peuvent ainsi prendre des décisions plus rapides et plus granulaires, améliorer leur liquidité et garantir leur conformité sans sacrifier leur agilité. En définitive, Snowflake fournit le socle sécurisé et évolutif nécessaire pour transformer les données, d’une charge de stockage en un actif concurrentiel pour l’avenir du secteur bancaire.
Snowflake transforme le secteur bancaire : d’un simple référentiel de données, il devient un moteur d’action en temps réel alimenté par l’IA. En intégrant directement l’IA avancée à l’AI Data Cloud, les banques peuvent automatiser des workflows complexes et extraire des insights de données structurées et non structurées, sans devoir les déplacer.
Les domaines où l’IA crée de la valeur dans le secteur bancaire :
- Prévention de la criminalité financière : utilisez Cortex AI pour détecter les anomalies en temps réel et reconnaître les tendances, afin de lutter contre la fraude plus rapidement et avec davantage de précision.
- Risques et conformité : automatisez la notation du risque de crédit et les tests de résistance pour raccourcir les délais réglementaires et optimiser les capitaux.
- Expériences personnalisées : déployez des assistants d’IA conversationnelle et l’analyse des opinions pour fournir aux clients des recommandations hyperpersonnalisées de type « next-best-action ».
- Traitement intelligent des documents : exploitez Document AI pour résumer instantanément et extraire à grande échelle des données de documents déposés auprès de la SEC, de prospectus et de rapports de recherche.
- Souscription et sinistres : utilisez l’IA générative pour automatiser l’analyse des documents et la prévision des coûts, en fluidifiant l’ensemble du processus, de l’approbation des prêts aux décisions de règlement.
Snowflake accompagne les clients du secteur bancaire en matière de sécurité et de conformité grâce à plusieurs niveaux de protection de niveau entreprise :
- Des certifications réglementaires robustes, notamment SOC 1/2 Type II, PCI DSS, FedRAMP High et ISO 27001, ainsi que des normes spécialisées pour les services financiers, comme K-FSI en Corée.
- Des mécanismes de chiffrement et de contrôle des accès avec Tri-Secret Secure, la liste blanche d’adresses IP, l’authentification multifacteur et une sécurité granulaire au niveau des lignes et des colonnes, associée à des politiques de masquage dynamiques.
- Des fonctionnalités robustes de gouvernance des données, notamment Object Tagging, Data Classification, des pistes d’audit et Secure Data Sharing, qui favorisent la conformité dans tous les secteurs d’activité de l’entreprise.
- Une protection intégrée des données, avec réplication automatisée, Time Travel pour la récupération à un instant donné et Fail-Safe pour la récupération après sinistre.
- Des pratiques de sécurité transparentes, avec des rapports d’audit détaillés, une gestion des vulnérabilités et des évaluations de sécurité initiées par les clients, afin de répondre aux exigences réglementaires et de gestion des risques liés aux tiers.
En créant une vue « Customer 360 », les banques peuvent analyser chaque interaction dans les secteurs du retail, des prêts hypothécaires et de l’investissement. Elles peuvent ainsi proposer des offres data-driven en temps réel et évaluer l’adéquation des produits, afin d’augmenter la valeur d’un client tout au long de la relation.