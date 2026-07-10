Aller au contenu

Le World Tour de Snowflake dans votre ville

Découvrez comment les équipes dirigeantes déploient les agents à grande échelle. Trouvez un arrêt près de chez vous.

Inscrivez-vous gratuitement
Services financiers
Présentation
Gestion d’actifs et de patrimoineBanqueAssurancePaiements
L’ESG dans les services financiers (EN)Rapports réglementaires et conformité (EN)Souscription, tarification et sélection des risques (EN)Détection des fraudes et crimes financiers (EN)Vue à 360° des clients dans les services financiers (EN)Recherche quantitative et analyse des investissements (EN)
Partenaires (EN)
Ressources (EN)

snowflake pour les paiements

Sécurisez et optimisez votre écosystème de paiement en modernisant les transactions, la trésorerie et la détection des fraudes grâce à une intelligence artificielle fiable, bâtie sur un socle data de confiance.

accelerate web image
VIRTUAL EVENT

Accelerate Financial Services

Deliver Agentic Workflows with Industry Context and AI Connectivity

Présentation

Pourquoi choisir Snowflake pour les paiements

Protégez vos revenus et renforcez la confiance de vos clients. Grâce à l’IA, vous analysez les risques en temps quasi réel sur l’ensemble de vos canaux de paiement, des transactions par carte aux portefeuilles numériques, sans déplacer ni copier vos données.

faster insights

Simplifiez vos opérations de paiement en temps réel

Consolidez vos systèmes de paiement au sein d’une source unique de vérité pour les données transactionnelles, les analyses commerçants et la détection des fraudes. Réduisez la complexité opérationnelle et prenez des décisions en temps réel.

cost savings

Agissez grâce à une vision unifiée de votre écosystème de paiement

Réunissez vos données transactionnelles, les signaux de fraude, les données des commerçants et les flux de risques issus de sources tierces au sein d'une architecture ouverte pour accélérer l'innovation.

secure data

Renforcez la sécurité de vos paiements et votre conformité

Protégez vos données de paiement et la réputation de votre marque grâce à des fonctionnalités intégrées de sécurité, de gouvernance et d’observabilité. Répondez aux exigences les plus strictes du secteur grâce à une traçabilité complète des données et à des capacités d’audit avancées.

Nos clients

Les leaders du secteur des paiementschoisissent Snowflake

Financial Services

Coinbase Simplifies ML Workflows and Reduces Deployment Time from Months to Hours

With Snowflake ML capabilities, Coinbase is delivering machine learning at scale, eliminating complex pipelines and accelerating time to value.

Watch the video

Read the case study
man wearing suit looking at his phone

Les principales entreprises de paiement font confiance à Snowflake

Principaux cas d’usage dans les paiements

regulatory reporting

Fraude et criminalité financière

Réduisez les risques en réunissant les données de l’ensemble de vos activités pour détecter les fraudes potentielles et respecter les exigences KYC et AML.

regulatory reporting

Analyse des transactions

Prenez de meilleures décisions grâce à l’analyse unifiée des performances, taux d’approbation et tendances transactionnelles de vos paiements.

regulatory reporting

Customer 360 et marketing

Augmentez la valeur vie client grâce à l’hyperpersonnalisation et à l’analyse prédictive. Identifiez les produits les plus pertinents et les opportunités de ventes croisées.

financial crime

Partage de données avec les marchands

Accédez à de nouvelles sources de revenus en proposant des services d’analyse de données à vos clients grâce aux Snowflake Native Apps et à la Marketplace.

SNOWFLAKE PARTNER NETWORK

L’écosystème s’appuie sur Snowflake

Notre réseau de fournisseurs de données et de services peut vous aider à migrer, optimiser et étendre votre déploiement Snowflake.

Découvrez les partenaires Snowflake
logos

Guides

Découvrez les guides dédiés aux développeurs pour les paiements

Créez vos solutions plus rapidement avec des architectures de référence et des Quickstarts prêts pour la production. Découvrez des cas d’usage éprouvés, les bonnes pratiques d’administration et les conseils d’experts Snowflake et de leurs partenaires pour accélérer vos projets.

Premiers pas

Passez à l’étape suivanteavec Snowflake

Essayez Snowflake gratuitementpendant 30 jours

  • 400 USD de crédits gratuits
  • Accès immédiat à l’AI Data Cloud
  • Prise en charge des workloads de données stratégiques
Essai gratuit

Snowflake pour les paiements

Questions fréquentes

Les questions courantes et leurs réponses pour accompagner votre parcours data et IA avec Snowflake.

L’AI Data Cloud de Snowflake pour les paiements est une plateforme unifiée qui centralise les données transactionnelles de tous vos canaux de paiement. Elle vous permet de détecter les fraudes en temps réel, d’optimiser vos paiements et de prendre des décisions plus éclairées. Elle réunit les données de traitement des paiements et les capacités d’analyse alimentées par l’IA au sein d’une plateforme unique. Vous éliminez ainsi les silos entre les transactions par carte, les portefeuilles numériques et les systèmes des commerçants, tout en partageant vos données de manière sécurisée avec l’ensemble de votre écosystème de paiement.

Les clients de Snowflake transforment leurs données transactionnelles en un véritable levier stratégique. En réunissant les données de tous leurs canaux de paiement, ils détectent les fraudes en temps réel, optimisent les taux d’approbation et prennent de meilleures décisions. 

Grâce à la notation et au routage des transactions alimentés par l’IA, les prestataires de paiement améliorent les taux d’autorisation tout en automatisant leurs processus de conformité KYC et LCB-FT. Cette plateforme unifiée ne se limite pas à sécuriser les transactions : elle permet également de mieux comprendre l’activité des commerçants, de créer des services fondés sur les données et d’ouvrir de nouvelles opportunités de revenus. En centralisant ces fonctions essentielles, les acteurs du paiement offrent des expériences plus personnalisées et plus proactives, renforcent la fidélité de leurs clients et soutiennent durablement leur croissance.

Dans le secteur des paiements, les clients de Snowflake transforment leurs opérations en réduisant leurs coûts et en accélérant le traitement des données nécessaires aux reportings stratégiques. Grâce à un socle data unifié, ils améliorent sensiblement les performances de leurs paiements, avec des taux d’approbation plus élevés et une réduction significative des faux positifs. 

Ils créent également des sources de revenus en valorisant leurs données grâce à des pipelines sécurisés et à des offres de données à forte valeur ajoutée proposées sous forme de service. Sur le plan opérationnel, les acteurs du paiement s’appuient désormais sur des données actualisées en temps réel et un accompagnement proactif des commerçants, tout en bénéficiant d’une architecture évolutive capable d’absorber les plus forts pics de transactions.

L’IA agentique redéfinit en profondeur le secteur des paiements en dépassant l’automatisation statique pour faire émerger une véritable intelligence autonome. Elle permet de prendre des décisions complexes en temps réel pour détecter les fraudes et approuver les paiements, tout en conciliant sécurité et rapidité des transactions. Au-delà des opérations de back-office, les agents d’IA améliorent également la relation client en résolvant plus rapidement et plus précisément les litiges liés aux paiements et les incidents techniques. 

En analysant en continu les flux de transactions à l’échelle mondiale, ces agents optimisent automatiquement les opérations et s’adaptent en temps réel à l’évolution du marché. Ils offrent également des expériences hautement personnalisées grâce à des évaluations des risques fondées sur les données, tandis que des agents spécialisés prennent en charge les tâches les plus complexes liées à la conformité réglementaire et à la surveillance des activités suspectes sur l’ensemble des canaux de paiement.

Snowflake garantit la continuité de vos opérations de paiement en adaptant instantanément et automatiquement ses ressources de calcul pour absorber les pics de transactions lors des périodes de forte activité, comme le Black Friday. L’isolation des charges de travail préserve également les traitements de paiement les plus critiques, même lorsque des analyses intensives sont exécutées en parallèle.

Grâce à une capacité de stockage quasiment illimitée, indépendante de la puissance de calcul, les acteurs du paiement accompagnent la croissance de leurs données sans contrainte d’infrastructure. L’architecture multi-cloud de Snowflake assure en outre la disponibilité mondiale et la récupération après sinistre indispensables à des services de paiement opérationnels 24 h/24 et 7 j/7. Enfin, le partage de données zéro copie permet à l’ensemble des équipes d’accéder aux données transactionnelles en temps réel, sans les risques, les délais ni les coûts liés à leur déplacement ou à leur duplication.

Les acteurs du paiement transforment leurs données, d’un simple centre de coûts, en un puissant levier de revenus à forte marge grâce à la Marketplace Snowflake. Au sein de cet écosystème sécurisé, ils développent des services de données à forte valeur ajoutée qui fournissent aux établissements financiers des analyses approfondies des transactions et des informations stratégiques sur les commerçants.

Where Data Does More

Essai gratuit
Démo