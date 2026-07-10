snowflake pour les paiements
Sécurisez et optimisez votre écosystème de paiement en modernisant les transactions, la trésorerie et la détection des fraudes grâce à une intelligence artificielle fiable, bâtie sur un socle data de confiance.
Présentation
Pourquoi choisir Snowflake pour les paiements
Protégez vos revenus et renforcez la confiance de vos clients. Grâce à l’IA, vous analysez les risques en temps quasi réel sur l’ensemble de vos canaux de paiement, des transactions par carte aux portefeuilles numériques, sans déplacer ni copier vos données.
Simplifiez vos opérations de paiement en temps réel
Consolidez vos systèmes de paiement au sein d’une source unique de vérité pour les données transactionnelles, les analyses commerçants et la détection des fraudes. Réduisez la complexité opérationnelle et prenez des décisions en temps réel.
Agissez grâce à une vision unifiée de votre écosystème de paiement
Réunissez vos données transactionnelles, les signaux de fraude, les données des commerçants et les flux de risques issus de sources tierces au sein d'une architecture ouverte pour accélérer l'innovation.
Renforcez la sécurité de vos paiements et votre conformité
Protégez vos données de paiement et la réputation de votre marque grâce à des fonctionnalités intégrées de sécurité, de gouvernance et d’observabilité. Répondez aux exigences les plus strictes du secteur grâce à une traçabilité complète des données et à des capacités d’audit avancées.
Principaux cas d’usage dans les paiements
Fraude et criminalité financière
Réduisez les risques en réunissant les données de l’ensemble de vos activités pour détecter les fraudes potentielles et respecter les exigences KYC et AML.
Analyse des transactions
Prenez de meilleures décisions grâce à l’analyse unifiée des performances, taux d’approbation et tendances transactionnelles de vos paiements.
Customer 360 et marketing
Augmentez la valeur vie client grâce à l’hyperpersonnalisation et à l’analyse prédictive. Identifiez les produits les plus pertinents et les opportunités de ventes croisées.
Partage de données avec les marchands
Accédez à de nouvelles sources de revenus en proposant des services d’analyse de données à vos clients grâce aux Snowflake Native Apps et à la Marketplace.
SNOWFLAKE PARTNER NETWORK
L’écosystème s’appuie sur Snowflake
Notre réseau de fournisseurs de données et de services peut vous aider à migrer, optimiser et étendre votre déploiement Snowflake.
Guides
Découvrez les guides dédiés aux développeurs pour les paiements
Créez vos solutions plus rapidement avec des architectures de référence et des Quickstarts prêts pour la production. Découvrez des cas d’usage éprouvés, les bonnes pratiques d’administration et les conseils d’experts Snowflake et de leurs partenaires pour accélérer vos projets.
8 résultats
Enterprise Clearing & Settlement Data Platform
Liquidity Risk Agent: AI-Powered LCR Forecasting with Snowflake
Essayez Snowflake gratuitementpendant 30 jours
- 400 USD de crédits gratuits
- Accès immédiat à l’AI Data Cloud
- Prise en charge des workloads de données stratégiques
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Snowflake pour les paiements
Questions fréquentes
Les questions courantes et leurs réponses pour accompagner votre parcours data et IA avec Snowflake.
L’AI Data Cloud de Snowflake pour les paiements est une plateforme unifiée qui centralise les données transactionnelles de tous vos canaux de paiement. Elle vous permet de détecter les fraudes en temps réel, d’optimiser vos paiements et de prendre des décisions plus éclairées. Elle réunit les données de traitement des paiements et les capacités d’analyse alimentées par l’IA au sein d’une plateforme unique. Vous éliminez ainsi les silos entre les transactions par carte, les portefeuilles numériques et les systèmes des commerçants, tout en partageant vos données de manière sécurisée avec l’ensemble de votre écosystème de paiement.
Les clients de Snowflake transforment leurs données transactionnelles en un véritable levier stratégique. En réunissant les données de tous leurs canaux de paiement, ils détectent les fraudes en temps réel, optimisent les taux d’approbation et prennent de meilleures décisions.
Grâce à la notation et au routage des transactions alimentés par l’IA, les prestataires de paiement améliorent les taux d’autorisation tout en automatisant leurs processus de conformité KYC et LCB-FT. Cette plateforme unifiée ne se limite pas à sécuriser les transactions : elle permet également de mieux comprendre l’activité des commerçants, de créer des services fondés sur les données et d’ouvrir de nouvelles opportunités de revenus. En centralisant ces fonctions essentielles, les acteurs du paiement offrent des expériences plus personnalisées et plus proactives, renforcent la fidélité de leurs clients et soutiennent durablement leur croissance.
Dans le secteur des paiements, les clients de Snowflake transforment leurs opérations en réduisant leurs coûts et en accélérant le traitement des données nécessaires aux reportings stratégiques. Grâce à un socle data unifié, ils améliorent sensiblement les performances de leurs paiements, avec des taux d’approbation plus élevés et une réduction significative des faux positifs.
Ils créent également des sources de revenus en valorisant leurs données grâce à des pipelines sécurisés et à des offres de données à forte valeur ajoutée proposées sous forme de service. Sur le plan opérationnel, les acteurs du paiement s’appuient désormais sur des données actualisées en temps réel et un accompagnement proactif des commerçants, tout en bénéficiant d’une architecture évolutive capable d’absorber les plus forts pics de transactions.
L’IA agentique redéfinit en profondeur le secteur des paiements en dépassant l’automatisation statique pour faire émerger une véritable intelligence autonome. Elle permet de prendre des décisions complexes en temps réel pour détecter les fraudes et approuver les paiements, tout en conciliant sécurité et rapidité des transactions. Au-delà des opérations de back-office, les agents d’IA améliorent également la relation client en résolvant plus rapidement et plus précisément les litiges liés aux paiements et les incidents techniques.
En analysant en continu les flux de transactions à l’échelle mondiale, ces agents optimisent automatiquement les opérations et s’adaptent en temps réel à l’évolution du marché. Ils offrent également des expériences hautement personnalisées grâce à des évaluations des risques fondées sur les données, tandis que des agents spécialisés prennent en charge les tâches les plus complexes liées à la conformité réglementaire et à la surveillance des activités suspectes sur l’ensemble des canaux de paiement.
Snowflake garantit la continuité de vos opérations de paiement en adaptant instantanément et automatiquement ses ressources de calcul pour absorber les pics de transactions lors des périodes de forte activité, comme le Black Friday. L’isolation des charges de travail préserve également les traitements de paiement les plus critiques, même lorsque des analyses intensives sont exécutées en parallèle.
Grâce à une capacité de stockage quasiment illimitée, indépendante de la puissance de calcul, les acteurs du paiement accompagnent la croissance de leurs données sans contrainte d’infrastructure. L’architecture multi-cloud de Snowflake assure en outre la disponibilité mondiale et la récupération après sinistre indispensables à des services de paiement opérationnels 24 h/24 et 7 j/7. Enfin, le partage de données zéro copie permet à l’ensemble des équipes d’accéder aux données transactionnelles en temps réel, sans les risques, les délais ni les coûts liés à leur déplacement ou à leur duplication.
Les acteurs du paiement transforment leurs données, d’un simple centre de coûts, en un puissant levier de revenus à forte marge grâce à la Marketplace Snowflake. Au sein de cet écosystème sécurisé, ils développent des services de données à forte valeur ajoutée qui fournissent aux établissements financiers des analyses approfondies des transactions et des informations stratégiques sur les commerçants.