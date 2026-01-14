Snowflake pour la gestion d’actifs et de patrimoine

Les sociétés de gestion d’actifs et de patrimoine qui utilisent Snowflake transforment durablement leurs performances en accélérant l’ensemble du cycle de vie de leurs données. Les équipes d’investissement consacrent beaucoup moins de temps à la préparation des données, ce qui permet aux analystes quantitatifs de se concentrer sur la génération d’alpha plutôt que sur les tâches d’ingénierie.

Les équipes en charge du reporting gagnent aussi nettement en productivité grâce à des workflows simplifiés et à l’automatisation des livraisons. Les performances des requêtes accélèrent considérablement les analyses d’investissement et fournissent des informations exploitables en temps réel pour éclairer les décisions. Enfin, en remplaçant des systèmes historiques fragmentés par une plateforme de données unifiée, les sociétés de gestion renforcent leur résilience, améliorent la disponibilité de leurs services et réduisent significativement leurs coûts opérationnels.