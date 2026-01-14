Snowflake pour la gestion d’actifs et de patrimoine

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2026 Financial Services AI & Data Predictions
Des dirigeants des services financiers partagent des prévisions audacieuses sur l’avenir de la data et de l’IA.
Découvrez de nouvelles sources d’alpha, réduisez vos coûts opérationnels et offrez des expériences client ultra-personnalisées grâce à un écosystème de données unifié, en répondant aux exigences réglementaires les plus strictes.
Présentation
Avec Snowflake, accélérez la recherche et l’innovation, améliorez l’anticipation des risques et proposez un conseil client plus pertinent. Unifiez les données de marché, les actualités et les analyses non structurées, ainsi que les données alternatives, tout en répondant aux exigences réglementaires les plus strictes.
Transformez vos données de marché en avantage concurrentiel grâce à l’IA conversationnelle. Accédez, simplement en langage naturel, à vos analyses de portefeuille en temps réel, à vos évaluations des risques et à des recommandations personnalisées.
Réunissez sur une plateforme unique les données de marché, les informations clients, les données réglementaires et alternatives grâce à la Marketplace Snowflake.
Répondez aux exigences fiduciaires les plus strictes grâce à une gouvernance pilotée par l’IA. Bénéficiez de pistes d’audit automatisées, d’un reporting réglementaire simplifié et de contrôles de confidentialité granulaires sur l’ensemble de vos activités d’investissements.
Accédez instantanément à des données prêtes à l’analyse. Créez des modèles multifactoriels, exécutez des backtests et réalisez des analyses de risques, sans déplacer vos données.
Profitez d’une vue à 360° sur vos investisseurs. Proposez des stratégies d’investissement personnalisées grâce à l’analyse de produits alimentée par l’IA, des recommandations prédictives et des insights client automatisés.
Accélérez le calcul des risques et répondez aux exigences réglementaires de chaque pays grâce à un socle data unifié et haute performance.
Prenez des décisions d’investissement plus éclairées et améliorez les performances de vos portefeuilles grâce à des données ESG fiables, cohérentes et en temps réel, quelle que soit votre stratégie d’investissement.
Our network of data and services providers can help you migrate, optimize and extend your Snowflake deployment.
Guides
Créez vos solutions plus rapidement avec des architectures de référence et des Quickstart prêts pour la production. Découvrez des cas d’usage éprouvés, les bonnes pratiques d’administration et les conseils d’experts Snowflake et de leurs partenaires pour accélérer vos projets.
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Snowflake pour la gestion d’actifs et de patrimoine
Les questions fréquentes et leurs réponses pour accompagner votre parcours data et IA avec Snowflake.
Snowflake pour la gestion d’actifs et de patrimoine est une plateforme unifiée qui rassemble des données financières souvent dispersées, notamment les données de marché, les informations clients, les portefeuilles et les données alternatives. Elle les centralise dans un environnement unique et gouverné, doté de capacités d’IA natives pour l’analyse des investissements, la gestion des risques et la personnalisation de l’expérience client.
Les clients de Snowflake exploitent l’AI Data Cloud pour valoriser leurs données et accélérer l’innovation en matière d’IA. Les sociétés de gestion d’actifs et de patrimoine s’appuient sur l’AI Data Cloud de Snowflake pour transformer leurs principaux processus métier :
Analyse des investissements et recherche quantitative : accélérez la modélisation multifactorielle, les backtests et la génération d’alpha.
Vision client à 360° et personnalisation : offrez une connaissance complète de chaque client afin de proposer des stratégies d’investissement sur mesure.
Gestion des risques et reporting réglementaire : réalisez des analyses de la valeur en risque (VaR) en temps réel, des tests de résistance et automatisez vos processus de conformité.
Investissement responsable : intégrez les données de durabilité et enrichissez vos modèles de notation ESG.
Les clients Snowflake s’appuient sur un socle data unifié pour renforcer la transparence, garantir la cohérence de leurs données et simplifier leur conformité aux réglementations applicables dans les différentes juridictions.
Parmi les principaux cas d’usage dans la gestion d’actifs et de patrimoine :
MiFID II et EMIR : reporting des transactions et transparence des opérations.
AIFMD et Form PF : production des déclarations réglementaires des fonds d’investissement alternatifs.
SFDR : conformité aux obligations de publication en matière de finance durable.
Bâle III et FRTB : gestion des exigences de fonds propres et des risques de marché.
Les sociétés de gestion d’actifs et de patrimoine qui utilisent Snowflake transforment durablement leurs performances en accélérant l’ensemble du cycle de vie de leurs données. Les équipes d’investissement consacrent beaucoup moins de temps à la préparation des données, ce qui permet aux analystes quantitatifs de se concentrer sur la génération d’alpha plutôt que sur les tâches d’ingénierie.
Les équipes en charge du reporting gagnent aussi nettement en productivité grâce à des workflows simplifiés et à l’automatisation des livraisons. Les performances des requêtes accélèrent considérablement les analyses d’investissement et fournissent des informations exploitables en temps réel pour éclairer les décisions. Enfin, en remplaçant des systèmes historiques fragmentés par une plateforme de données unifiée, les sociétés de gestion renforcent leur résilience, améliorent la disponibilité de leurs services et réduisent significativement leurs coûts opérationnels.
La prise en charge native de Python via Snowpark élimine les déplacements de données et permet aux quants de créer et déployer des modèles de ML directement sur les données. Les données de marché préintégrées de la Marketplace Snowflake et le feature engineering automatisé réduisent les cycles de développement des modèles, de plusieurs semaines à quelques jours.
L’IA agentique permet une prise de décision d’investissement autonome dans des paramètres définis, du rééquilibrage de portefeuille en temps réel et du suivi des risques jusqu’aux recommandations client personnalisées. Les agents d’IA peuvent traiter les signaux de marché, exécuter des transactions et générer des rapports client, tout en maintenant une supervision humaine pour les décisions stratégiques.