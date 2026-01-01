Pourquoi une stratégie data solide est essentielle à la réussite de l’IA générative

Souvenez-vous, il y a seulement quelques années, lorsque la plupart des entreprises planifiaient ou débutaient leur parcours vers le cloud. La pandémie a frappé le monde et presque du jour au lendemain, le besoin de changement radical des modes de travail a accéléré ces transitions vers le cloud. Une adaptabilité rentable s’est alors avérée nécessaire. Les entreprises qui ont été capables de s’adapter rapidement à la hausse ou à la baisse ont survécu à la pandémie, et ce, grâce à une migration vers le cloud.

À présent, les avantages considérables de l’IA générative créent un nouvel élan pour agir tout aussi rapidement et résolument. Il s’agit désormais de s’assurer que les données et leur plateforme de traitement sont prêtes pour les nouveaux modèles d’IA.

Mais le chemin à parcourir reste long dans un environnement où le volume, la vitesse et la complexité des données et des types de données ne cessent de croître. D’ici 2025, le volume de données générées quotidiennement devrait atteindre 7 pétaoctets, contre « seulement » 2,3 pétaoctets quotidiens en 2021. Et cela ne concerne pas n’importe quel type de données. Il est désormais estimé que la majorité de ces données (80 %) sont non structurées, telles que des images, des vidéos et des documents, ressources dont les entreprises ne tirent que très peu de valeur.