L’IA dans le sport : la feuille de match basée sur les données pour réussir

Exécuter le bon jeu au bon moment, guidé par les bonnes informations, c’est essentiel dans n'importe quel match. Cela peut offrir une victoire aux équipes et à leurs fans.

L’IA crée aujourd’hui des opportunités intéressantes pour les organisations sportives et de paris qui cherchent des moyens de battre la concurrence en améliorant leurs stratégies personnalisées d’engagement des fans, en créant de nouvelles opportunités de monétisation et en dynamisant les stratégies opérationnelles existantes des ligues et des équipes en utilisant les meilleurs outils disponibles.

Alors que les organisations sportives s’efforcent de répondre aux attentes croissantes des fans et de rester compétitives, les leaders du secteur tirent parti de l’IA pour gagner.

Connaître son adversaire

Établir des stratégies gagnantes sur et en dehors du terrain nécessite un travail d’équipe. Cela demande également de la recherche, des connaissances, de la stratégie et surtout du temps.

Les organisations sportives déploient d’importantes ressources pour collecter des montagnes de données sur les fans, les joueurs et plus encore. Les systèmes hérités, les anciennes approches et les données segmentées peuvent compliquer l’exploitation et l’optimisation des résultats à partir de données structurées, comme les transactions d’achat de billets ou de marchandises, et de données non structurées, comme les séquences de match.

L’utilisation des dernières nouveautés en matière d’IA et de machine learning (ML) offre un vaste banc d’équipiers virtuels capables de déployer des analyses prédictives pour accélérer, simplifier et améliorer la qualité des données, ou de permettre aux organisations sportives d’exploiter les technologies et les informations pour leur donner quelque chose dont tout le monde a envie dans les front et back offices : un avantage gagnant.

Renforcez votre feuille de match

Pensez à une stratégie data moderne : il s’agit de permettre aux organisations de poser des questions honnêtes sur l’état de leurs données, de renforcer leurs faiblesses, d’améliorer leurs forces et surtout de réaliser des économies et d’améliorer leur efficacité.

Une fois que les équipes ont mis de l’ordre dans leurs données, l’IA générative est utilisée pour ouvrir de nouvelles opportunités afin de créer des expériences plus significatives pour les fans, de générer plus de valeur pour les sponsors et d’améliorer les performances des joueurs et des équipes. Le marché croissant de l’IA générative offre de formidables opportunités dans l’ensemble de l’écosystème sportif grâce à une stratégie data moderne que les plus grandes organisations sportives déploient déjà :

Engagement des fans et marketing personnalisés : l es programmes de fidélité améliorés, les recommandations de contenu personnalisées et les campagnes marketing ciblées mises à disposition par le ML, l’IA générative et Fan 360 permettent aux organisations sportives de trouver – et d’enthousiasmer – un public plus large grâce à des expériences personnalisées.

Création et amélioration automatisées de contenu : les organisations sportives utilisent l’IA générative pour améliorer les expériences de diffusion et de streaming des fans. Elles automatisent les autres options de commentaires et la traduction des émissions dans plusieurs langues. Elles automatisent également les visualisations basées sur les données qui sont intégrées dans les émissions pour faire participer les fans, des plus occasionnels aux plus passionnés.

Analyse des performances des joueurs et des équipes : les grandes organisations optimisent les performances et protègent le bien-être des athlètes en utilisant l’IA générative et le ML pour analyser les données sur les joueurs, y compris les indicateurs physiques et les performances passées, afin de comprendre les forces et les faiblesses de chaque joueur et de développer des plans d’entraînement personnalisés. Elles exploitent également des informations automatisées pour élaborer des stratégies de formation et utilisent l’IA générative pour analyser les équipes adverses et simuler des matchs dans le cadre de l’élaboration de feuilles de match.

Activation du sponsorship : l’optimisation de la mise en œuvre de sponsorships devient de plus en plus importante, car l’augmentation du coût des droits des médias sportifs entraîne une augmentation du coût des sponsorships. L’IA générative et le ML permettent des mises en œuvre réfléchies et enrichissantes pour aider les organisations à s’assurer que les sponsors restent une priorité pour leur public.

Indicateurs clés pour la mesure des sponsorships : les sponsors en ont pour leur argent, en utilisant des analyses avancées pour suivre les impressions, mesurer la portée et la notoriété de la marque, analyser les données démographiques, évaluer l’opinion envers la marque, proposer des analyses des concurrents et des indicateurs de vente, et plus encore.

Changer la donne avec une stratégie data et d’IA moderne

Dans ce paysage dynamique, les organisations sportives qui exploitent la puissance de l’IA/ML traditionnels, de l’IA générative et de la data, et qui adoptent une stratégie data moderne, sont celles qui ont l’équipe gagnante.

Dans tous les sports, une équipe est parfois son propre adversaire le plus difficile. Au front office comme sur le terrain, cela peut ressembler à :

Des outils ou plateformes technologiques hérités devenus obsolètes

Un personnel réduit chargé de gérer un volume colossal de données

Un manque d’outils matériels et logiciels permettant à l’équipe d’être flexible et agile

Les organisations qui mettent à jour leur feuille de match pour inclure une stratégie data moderne peuvent créer un écosystème de données connecté qui donne à leur équipe un avantage sur la concurrence.

Les principales plateformes data dans le cloud modernes confèrent une stratégie cruciale à votre organisation, ainsi que des points forts :

Réduction de la complexité : les organisations sportives, comme toutes les autres, sont souvent aux prises avec la gestion de solutions d’IA complexes et personnalisées. Combler le fossé entre les équipes data techniques et les équipes commerciales et sportives est un défi. La capacité d’un data cloud à exploiter l’IA pour évaluer et interpréter des données tentaculaires mais spécifiques permet aux organisations sportives d’utiliser pleinement des outils basés sur l’IA pour l’analyse des performances ou l’engagement des fans.

Réduction du coût total de possession : gérer de grandes quantités de données provenant des interactions entre les joueurs et les fans pour les modèles d’IA peut s’avérer coûteux et chronophage. Les plateformes data dans le cloud modernes, qui vous permettent de rassembler toutes vos données dans un seul endroit sécurisé et gouverné, sont configurées pour que vous ne payiez que pour ce que vous utilisez. Et elles présentent des risques moindres, car elles gèrent pour vous les risques liés à l’infrastructure.

Facilité d’utilisation : les data clouds modernes sont des plateformes entièrement gérées, ce qui supprime les frais de gestion de l’infrastructure. Elles sont flexibles, offrant agilité et efficacité. Et elles offrent une mise en œuvre plus rapide et réussie.

Sécurité et gouvernance intégrées : les organisations sportives traitent des données sensibles, dont les données sur les fans et les stratégies de performance propriétaires, et celles-ci doivent être protégées. S’assurer que la plateforme supervise correctement les outils d’IA utilisés pour analyser les statistiques des joueurs et communiquer avec les fans est essentiel, tout comme le respect des réglementations relatives à la confidentialité des données et à l’éthique de l’IA.

Êtes-vous prêt à jouer ?

Ce ne sont là que quelques-unes des façons dont l’IA générative et une solide stratégie data aident les organisations sportives à se développer et à mobiliser leurs fans, à augmenter leurs revenus et à améliorer leurs opérations sur le terrain. Les équipes qui investissent dans une stratégie data moderne profitent de nouvelles opportunités, rendent leurs données plus complètes et exploitables et gardent une longueur d’avance sur la concurrence.

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