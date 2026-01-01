AI nello sport: il piano di gioco data-driven per vincere

Fare il gioco giusto al momento giusto, guidati dalle giuste informazioni, è fondamentale in qualsiasi gioco. Può portare le squadre e i loro fan fino alla vittoria.

Oggi l’AI sta creando opportunità entusiasmanti per le società sportive e di scommesse che cercano modi per battere la concorrenza migliorando le loro strategie di coinvolgimento dei tifosi, creando nuove opportunità di monetizzazione e potenziando le strategie con cui affrontano il campionato e gestiscono la squadra utilizzando i migliori strumenti disponibili.

Mentre le organizzazioni sportive si sforzano di soddisfare le crescenti aspettative dei tifosi e rimanere competitive, i leader di tutto il settore stanno sfruttando l’AI per vincere.

Conosci il tuo avversario

Definire strategie vincenti dentro e fuori dal campo richiede un lavoro di squadra. Servono anche ricerca, conoscenza, strategia e, soprattutto, tempo.

Le organizzazioni sportive mettono in campo risorse significative per raccogliere montagne di dati su tifosi, giocatori e altro ancora. Sistemi legacy, vecchi approcci e dati segmentati possono rendere difficile estrarre e massimizzare i risultati da dati strutturati, come le transazioni di acquisto di biglietti, abbonamenti e merchandising, e da dati non strutturati, come le riprese delle partite.

Utilizzando le novità più recenti nel campo dell’intelligenza artificiale e del machine learning (ML), compagni di squadra virtuali possono implementare l’analisi predittiva per accelerare, semplificare e migliorare la qualità dei dati, o consentire alle organizzazioni sportive di sfruttare la tecnologia e le informazioni per ottenere ciò che tutti, sia nel front che nel back office, desiderano: un vantaggio vincente.

Migliora la tua strategia

Pensa a una strategia dati moderna come al tuo piano di gioco: consente alle organizzazioni di porre domande oneste sullo stato dei loro dati, rafforzare i loro punti deboli, elevare i loro punti di forza e, soprattutto, risparmiare sui costi e aumentare l’efficienza.

Una volta messi in ordine i dati, l’AI generativa viene utilizzata per creare nuove opportunità di creare esperienze più significative per i fan, generare più valore per gli sponsor e migliorare le prestazioni dei giocatori e delle squadre. Il mercato in crescita della Gen AI offre opportunità straordinarie in tutto l’ecosistema sportivo con una moderna strategia dati che le migliori organizzazioni sportive stanno già implementando:

Engagement dei fan e marketing personalizzati: programmi fedeltà rafforzati, raccomandazioni di contenuti e campagne di marketing su misura basati su machine learning, Gen AI e Fan 360 consentono alle organizzazioni sportive di trovare, ed emozionare, un pubblico più ampio attraverso esperienze personalizzate.

Creazione e potenziamento automatizzati dei contenuti: le organizzazioni sportive stanno utilizzando la Gen AI per potenziare le esperienze degli spettatori TV e in streaming. Stanno automatizzando opzioni alternative di commento e la traduzione delle trasmissioni in più lingue. Inoltre automatizzano le visualizzazioni basate sui dati che vengono incorporate nelle trasmissioni per coinvolgere il pubblico: dagli spettatori più distaccati ai fan sfegatati.

Analisi delle prestazioni dei giocatori e della squadra: le organizzazioni leader stanno massimizzando le prestazioni e proteggendo il benessere degli atleti utilizzando Gen AI e ML per analizzare i dati dei giocatori, tra cui metriche fisiche e prestazioni passate, per comprendere i punti di forza e di debolezza dei singoli atleti e sviluppare regimi di allenamento personalizzati. Inoltre sfruttano insight automatizzati per sviluppare strategie di formazione del roster e utilizzano la Gen AI per analizzare le squadre avversarie e simulare le partite durante lo studio delle tattiche di gioco.

Attivazione della sponsorizzazione: ottimizzare l’implementazione delle sponsorizzazioni sta diventando sempre più importante, poiché l’aumento dei diritti dei media sportivi sta facendo aumentare i costi delle sponsorizzazioni. L’AI generativa, insieme al machine learning, consente implementazioni ponderate e gratificanti per aiutare le società sportive a garantire che gli sponsor rimangano al centro dell’attenzione del pubblico.

Metriche chiave per la misurazione delle sponsorizzazioni: gli sponsor stanno vedendo il ritorno del loro investimento, utilizzando l’analisi avanzata per monitorare le impressioni, misurare la copertura e la brand awareness, analizzare i dati demografici, valutare il sentiment del marchio, offrire analisi della concorrenza e metriche di vendita e altro ancora.

Cambiare le regole del gioco con una strategia dati e AI moderna

In questo panorama dinamico, le società sportive che sfruttano la potenza dei tradizionali AI/ML, Gen AI e dati e adottano una moderna strategia dati avranno la squadra vincente.

In qualsiasi sport, a volte l'avversario più difficile è dentro la squadra stessa. Sia nel front office che sul campo, la sfida si manifesta sotto forma di:

Piattaforme tecnologiche legacy o strumenti non più agili

Un team di lavoro limitato, incaricato di gestire un enorme aumento di dati

Mancanza di strumenti hardware e software per aiutare il team a essere flessibile e agile

Le organizzazioni che modernizzano la propria strategia dati sono in grado di creare un ecosistema connesso che offre al team un vantaggio sulla concorrenza.

Le moderne Data Cloud Platform leader del settore forniscono alla tua organizzazione strategie (e punti di forza) cruciali:

Meno complessità: come tutte le organizzazioni, anche le società sportive spesso si trovano a dover gestire soluzioni AI complesse e personalizzate. Colmare il divario tra i team dei dati tecnici e i team operativi aziendali e sportivi è una sfida. La capacità di un Data Cloud di sfruttare l’AI per valutare e interpretare dati estesi ma specifici consente alle organizzazioni sportive di utilizzare appieno strumenti basati sull’AI per l’analisi delle prestazioni o l’engagement dei tifosi.

Riduzione del TCO: gestire enormi quantità di dati provenienti dalle interazioni dei giocatori e dei tifosi per i modelli AI può essere costoso e richiede molto tempo. Le moderne data cloud platform, che consentono di riunire tutti i dati in un unico posto sicuro e governato, sono configurate in modo da pagare solo per ciò che si utilizza. Inoltre, sono a rischio ridotto perché gestiscono il rischio dell’infrastruttura per conto dell’organizzazione.

Facilità d’uso: i moderni data cloud sono piattaforme completamente gestite, che eliminano l’overhead di gestione dell’infrastruttura. Sono flessibili e consentono agilità ed efficienza. E offrono implementazione più rapida, e successo.

Sicurezza e governance integrate: le organizzazioni sportive gestiscono dati sensibili, compresi i dati dei tifosi e le strategie proprietarie per le prestazioni, e questi dati devono essere protetti dalla privacy. Garantire che la piattaforma abbia una supervisione adeguata degli strumenti AI utilizzati per analizzare le statistiche dei giocatori e coinvolgere i fan è essenziale, così come l’aderenza alle normative relative alla privacy dei dati e all’etica dell’AI.

Sei pronto a giocare?

Questi sono solo alcuni dei modi in cui la Gen AI e una solida strategia dati stanno aiutando le organizzazioni sportive a crescere e mobilitare i propri fan, aumentare i ricavi e migliorare le operazioni sul campo. I team che investono in una strategia dati moderna sfruttano nuove opportunità, rendono i propri dati più completi e fruibili e superano la concorrenza.

Vuoi saperne di più su come affrontare la sfida? Scarica il nostro ebook, Game Changer: How Gen AI is Revolutionalizing Sports.