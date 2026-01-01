Transformez vos ambitions en matière d’IA en ROI : surmontez les défis liés aux données avec les partenaires Snowflake

Le potentiel de l’IA générative pour stimuler l’innovation, améliorer l’efficacité et créer des avantages concurrentiels est énorme. Cependant, la capacité à tirer pleinement parti des avantages de l’IA générative repose sur un facteur crucial : la stratégie data. « Data Strategies for AI Leaders », un rapport co-écrit par le MIT et Snowflake, souligne comment les entreprises doivent investir dans des socles data solides pour réussir à l’ère de l’IA. 2025 étant une année clé pour les investissements dans l’IA, les entreprises sont sous pression pour démontrer des rendements tangibles. Les partenaires Snowflake jouent un rôle crucial pour aider les entreprises à atteindre ces résultats en se concentrant sur les stratégies data qui optimisent l’efficacité et la productivité.

Poser les bases : créer des socles data solides

Si l’IA générative est très prometteuse, son plein potentiel dépend d’un solide socle data. Des données de haute qualité, accessibles et bien gouvernées permettent aux entreprises de réaliser les gains d’efficacité et de productivité recherchés par les dirigeants. Selon le rapport, 72 % des dirigeants considèrent l’amélioration de l’efficacité et de la productivité comme leurs priorités absolues pour l’adoption de l’IA générative, dépassant ainsi d’autres objectifs tels que la croissance des revenus (30 %) ou la réduction des coûts (24 %).

Pour les partenaires Snowflake, cela représente une opportunité évidente. Nos partenaires sont particulièrement bien placés pour aider nos clients à élaborer des stratégies data et des architectures de données robustes pour exploiter tout le potentiel de l’IA. En établissant la standardisation, l’accessibilité et l’intégration des données, nos partenaires aident les clients à surmonter les obstacles qui font souvent échouer les initiatives d’IA. La plateforme unifiée de Snowflake fournit à ses clients des outils pour centraliser, sécuriser et faire évoluer les données pour les applications d’IA, permettant ainsi aux entreprises d’obtenir des résultats mesurables en toute confiance.

Relever les trois obstacles communs à l’IA

Malgré leurs ambitions, de nombreuses entreprises sont confrontées à des obstacles importants lors du déploiement de l’IA. Le rapport du MIT identifie trois défis communs :

Silos de données et fragmentation : les systèmes déconnectés empêchent les entreprises d’accéder à la pleine valeur de leurs données.

Gouvernance de l’IA sous-développée : sans cadres de gouvernance solides, les entreprises ont du mal à assurer la confiance, la sécurité et la conformité de leurs systèmes d’IA.

Manque d 'expertise technique : le développement de l’IA nécessite des connaissances spécialisées que de nombreuses entreprises n’ont pas encore développées.

Les investissements dans l’IA sont désormais soumis à la même surveillance rationnelle que toute dépense technologique. Les leaders exigent un retour sur investissement clair de l’IA générative, 2025 marquant une transition vers l’utilité plutôt que vers le battage médiatique. Cela accroît la pression sur les entreprises pour qu’elles démontrent les avantages tangibles de leurs stratégies d’IA.

Snowflake et notre écosystème de partenaires sont équipés de manière unique pour relever ces défis et aider les entreprises à obtenir un retour sur investissement mesurable. En s’appuyant sur l’AI Data Cloud de Snowflake, les partenaires peuvent unifier leurs systèmes de données fragmentés, mettre en œuvre des cadres de gouvernance et fournir des solutions évolutives qui permettent aux entreprises d’atteindre leurs objectifs d’IA en toute confiance.

Surmonter les plus grands obstacles de l’IA : trois piliers pour réussir

Pour aider les entreprises à exploiter pleinement le potentiel de l’IA générative, Snowflake et ses partenaires se concentrent sur trois domaines clés :

Démanteler les silos de données grâce à la collaboration : une collaboration transparente entre les équipes et les écosystèmes est essentielle au succès des initiatives d’IA, car les informations précieuses restent souvent enfermées dans des silos de données déconnectés. Les partenaires jouent un rôle clé en tant que facilitateurs, en intégrant les systèmes et en favorisant la collaboration interfonctionnelle essentielle pour exploiter tout le potentiel de l'IA. En fournissant un accès unifié aux informations, les partenaires permettent aux data scientists, aux chefs d’entreprise et aux équipes opérationnelles de travailler ensemble vers des objectifs communs.

Cette collaboration s’étend au-delà de l’entreprise : les partenaires aident également les entreprises à se connecter à des écosystèmes plus larges, y compris des fournisseurs, des clients et des partenaires du secteur, amplifiant ainsi la valeur de leurs données. Grâce à la plateforme Snowflake, les partenaires peuvent réduire les obstacles au flux de données, en créant un environnement dans lequel les informations circulent de manière sécurisée et efficace dans toute l’entreprise. Il en résulte une organisation plus connectée, fondée sur les informations et capable de prendre plus rapidement des décisions mieux informées.

Renforcer la confiance avec une solide gouvernance de l’IA : pour les entreprises, la confiance dans les systèmes d’IA n’est pas négociable. Sans un cadre de gouvernance solide, les entreprises risquent des sanctions réglementaires, des résultats incohérents et une perte de confiance des clients. Une solide gouvernance des données permet une approche stratégique qui prend en compte à la fois les objectifs généraux et les besoins opérationnels. Cela comprend la définition d’objectifs de gouvernance clairs, l’établissement de politiques conformes aux exigences propres au secteur et la promotion de la collaboration entre les parties prenantes. En intégrant des directives éthiques et la responsabilité, les entreprises peuvent s’assurer que les systèmes d’IA restent transparents et conformes.

Les partenaires jouent ici un rôle stratégique en tant que conseillers, en aidant les entreprises à mettre en œuvre des cadres de gouvernance qui s'alignent avec les exigences spécifiques au secteur. Ils aident les entreprises à concrétiser leurs objectifs en exploitant la plateforme unifiée de Snowflake pour créer des environnements dans lesquels les données sont sécurisées, vérifiables et gérées de manière responsable. En alignant les cadres de gouvernance sur les objectifs organisationnels, les partenaires permettent aux entreprises non seulement de réduire les risques, mais aussi de s’imposer comme des leaders dans les pratiques d’IA éthique, transformant ainsi une gouvernance solide en avantage concurrentiel.

Évoluer l’IA avec une agilité dirigée par des experts : le succès des cas d’usage de l’IA dépend de la capacité d’une entreprise à faire évoluer son infrastructure de données rapidement et efficacement. Face à la croissance des workloads d’IA, les entreprises ont besoin de plateformes capables de gérer d’immenses volumes de données tout en maintenant leurs performances. Les partenaires jouent un rôle clé pour aider les entreprises à exploiter cette évolutivité en fournissant des solutions sur mesure et agiles qui évoluent parallèlement aux ambitions de leurs clients.

Qu’il s’agisse d’étendre les opérations, d’intégrer de nouvelles sources de données ou de lancer des initiatives d’IA, les partenaires aident les clients à évoluer à la vitesse de l’innovation. Avec Snowflake, les entreprises peuvent évoluer en toute transparence, en adaptant les nouvelles demandes sans avoir à revoir les systèmes existants. Cette flexibilité permet aux entreprises de rester compétitives, de préparer leurs opérations pour l'avenir et de se concentrer sur la croissance stratégique plutôt que sur les limitations techniques.

Soutenir les partenaires Snowflake en tant que pionniers de l’IA

Les partenaires Snowflake peuvent être des précurseurs dans le domaine de l’IA en aidant leurs clients à établir de solides socles de données, en relevant des défis de gouvernance, d’évolutivité et de collaboration afin d’exploiter tout le potentiel de l’IA générative. Grâce aux informations tirées du rapport du MIT et des outils de Snowflake, vous pouvez guider vos clients dans l’adoption de stratégies d’IA responsables et évolutives et vous positionner comme leur conseiller de confiance.

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