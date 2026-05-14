Snowflake Startup Spotlight : Lang.AI

Bienvenue au Startup Spotlight de Snowflake, où nous interrogeons les créateurs de start-up sur les problèmes qu’ils résolvent, les applications qu’ils développent et les enseignements qu’ils ont tirés de leur parcours de start-up. Dans cette édition, rencontrez les co-fondateurs de Lang.AI et découvrez comment l’IA a façonné à la fois leur produit et la culture d’expérimentation continue de leur entreprise.

Parlez-nous de vous

Nous sommes Jorge et Enrique, les fondateurs de Lang.AI. C’est la deuxième entreprise que nous créons ensemble. La première était une plateforme d’analyse des réseaux sociaux destinée au marché hispanophone, basée en Espagne et étendue à l’Amérique latine. Nous avons étendu l’entreprise à 40 employés et avions des entreprises clientes de premier plan dans la région.

Nous avons décidé de sauter le pas et de lancer notre deuxième entreprise, Lang.AI, à San Francisco, en misant sur le potentiel de l’IA et la concentration de clients aux États-Unis.

Qu’est-ce qui vous inspire en tant que fondateurs ?

Depuis 12 ans, notre défi consiste à transformer des données non structurées en informations d'entreprise précieuses. Cette tâche nécessite un mélange d'algorithmes avancés et une interface conviviale pour la rendre accessible aux utilisateurs métier. Notre motivation quotidienne est de simplifier la vie de nos clients et de leur permettre de réaliser des choses qu'ils ne pourraient pas faire sinon. Nous sommes convaincus que notre travail peut offrir l’une des plus grandes opportunités d’exploiter des données non structurées pour en tirer de la valeur, un potentiel qui a considérablement augmenté avec les progrès de l’IA générative.

Quel problème votre entreprise vise-t-elle à résoudre et comment avez-vous identifié ce problème ?

Lorsque la communication s’est tournée vers les canaux numériques, elle a créé une mine de données précieuses que de nombreuses entreprises n’ont pas encore vraiment exploitées : ce que disent leurs clients. Nous avons identifié ce problème grâce à notre expérience avec la quantité massive de données non structurées que les entreprises doivent gérer, ce qui conduit souvent à des inefficacités et à des opportunités manquées. Notre entreprise souhaite libérer la valeur des données qualitatives grâce à l’IA. Nous créons des agents d’IA sur Snowflake pour les chefs de produit.

Quel impact la nature changeante de l’IA a-t-elle eu sur votre start-up ?

L’IA a fondamentalement redéfini notre orientation et notre stratégie. Nous avons lancé Lang.AI avec la vision d’exploiter les grandes quantités de données non structurées générées par les plateformes numériques pour aider les entreprises à prendre de meilleures décisions. Au départ, nous nous sommes concentrés sur les organisations de consommateurs, en nous associant à Zendesk pour baliser et catégoriser les conversations, en extrayant des informations des données non structurées afin de donner plus de moyens aux équipes d’expérience client.

Cependant, l’avènement de l’IA générative a révolutionné notre approche. L’IA générative transforme des heures de prise de décision en informations immédiates reposant sur des données, ce qui nous pousse à repenser notre stratégie en partant d’une approche fondée sur les premiers principes. L’espace de l’expérience client est de plus en plus axé sur les coûts, Zendesk cherchant à dominer sans s’associer à des entreprises d’IA. Cela a remis en question notre hypothèse initiale de transformation de l’expérience client en un moteur de revenus.

Conscients de l’impact plus large de l’IA au-delà de la réduction des coûts, nous sommes passés de l’expérience client à la création d’agents d’IA sur Snowflake pour les chefs de produit. Grâce à ce changement, nous pouvons rester concentrés sur notre vision et nous concentrer sur la création d’agents d’IA qui montrent l’impact que l’analyse de ces données peut avoir dans une entreprise. Nos agents proposent des recommandations de produits pertinentes, avec contexte, directement dans Slack. Notre solution s’intègre en toute transparence à vos données dans Snowflake afin que les équipes data puissent créer et déployer ces agents d’analyse alimentés par l’IA pour les équipes commerciales sans avoir besoin d’une configuration complexe ou d’une expertise en IA.

En interne, nous avons adopté une culture de l’expérimentation continue, et chaque employé tire parti d’OpenAI et/ou d’Anthropic dans le cadre de son travail. Pour réussir les bonnes expériences, notre équipe doit également repousser les limites de l’IA.

Comment les Snowflake Native Apps vous ont-elles permis de repousser les limites de votre secteur d’activité ?

Snowflake Native App Framework est devenu le cœur de notre approche stratégique. Il nous a permis de surmonter plusieurs défis majeurs lors de l’utilisation des données d’expérience client dans l’entreprise :

Un contexte manquant : traditionnellement, les données d’expérience client manquaient de contexte et il était difficile d’obtenir des informations significatives lorsqu’elles étaient analysées de manière isolée, car ce n’était qu’une pièce du puzzle.

Des informations éloignées des résultats des revenus : il a été difficile de lier les informations de l’expérience client à des résultats économiques tangibles tels que le chiffre d'affaires et la rétention, car ces données ne sont pas disponibles en dehors du data warehouse.

L’adoption d’une nouvelle plateforme : les responsables produit rencontrent souvent des difficultés pour adopter de nouvelles plateformes et préfèrent que les informations soient intégrées dans les outils qu’ils utilisent déjà.

Avec Snowflake, nous pouvons fournir une plateforme data complète et évolutive qui aborde ces défis de front et génère un impact économique mesurable pour nos clients :

Un accès au contexte complet : comme Snowflake permet de consolider les sources de données, nous pouvons désormais accéder à toutes les sources de données pertinentes et fournir le contexte complet nécessaire à une analyse significative. Cette vue complète des données était auparavant impossible à obtenir.

Le lien entre les informations et les résultats : Snowflake Native App Framework nous permet de lier directement les données d’expérience client à des résultats économiques spécifiques, tels que le chiffre d’affaires et la rétention, qui peuvent figurer dans d’autres tables Snowflake. En analysant les interactions clients pertinentes et en les reliant aux dépenses ou aux actions des utilisateurs, nos agents d’IA peuvent identifier des informations clés et les traduire en recommandations exploitables qui favorisent l’impact sur le chiffre d’affaires.

L’intégration transparente dans les outils existants : grâce aux Snowflake Native Apps, nous pouvons intégrer nos solutions d’IA directement dans les outils que les responsables produit utilisent déjà. Slack est un exemple courant, mais nous pouvons même servir une interface dans Snowflake pour un accès en lecture.

Il y a aussi le fait que Snowflake Native App Framework simplifie le déploiement. Dans la nouvelle ère de l’IA, démontrer rapidement la valeur est primordial. Des cycles de vente rapides et simplifiés sont donc indispensables au succès. Le plus important est de montrer de la valeur, et cela ne peut être réalisé qu'en déployant rapidement des solutions sans s'enliser dans des problèmes de sécurité ou des retards juridiques. Le Snowflake Native Apps nous permettent de tirer parti des relations clients et de l’infrastructure existante de Snowflake, permettant ainsi à nos clients d’acheter nos applications en utilisant leurs crédits Snowflake.

Quels conseils donneriez-vous à d’autres entrepreneurs qui envisagent de créer leurs applications sur Snowflake ?

Concentrez-vous sur un écosystème, et si c’est Snowflake, allez-y à fond. Sinon, cela ne fonctionnera pas car vos ressources seront trop dispersées. Et n’ayez pas peur de poser des questions lorsque vous vous heurtez à un obstacle.

En tant que fondateurs et innovateurs, que pensez-vous du paysage de l’IA qui évolue rapidement ?

Nous sommes à la fois enthousiastes et préoccupés. Enthousiastes parce que l’IA ouvre un monde de potentiel aux personnes les plus créatives partout dans le monde. Ne pas savoir coder ou parler anglais ne sera bientôt plus un obstacle. Les personnes les plus créatives pourront innover et créer des produits sans être conditionnées par leur environnement.

Préoccupés parce que beaucoup de tâches qui sont principalement de l’exécution et ne nécessitent pas de créativité seront automatisées, et cela va déplacer un grand nombre de personnes – ce dont nous pensons que la plupart du monde n’est pas encore pleinement conscient.

Toutes les innovations d’IA/ML sont passionnantes à condition d’être correctement utilisées. De nos jours, il est difficile de mentionner une innovation spécifique, car les choses évoluent très rapidement, mais nous sommes particulièrement enthousiasmés par l’évolution de notre façon de travailler et de vivre à une époque où notre façon d’interagir avec les ordinateurs change radicalement. C’est l’aspect le plus précieux de l’IA : penser à des problèmes qui ne pouvaient pas être résolus auparavant parce qu’il fallait beaucoup de temps ou de ressources. Et maintenant, ils peuvent être résolus.

La capacité essentielle pour prospérer dans ce nouveau monde d’IA est l’adaptabilité. Quand tout évolue si vite, apprendre et s’adapter est l’ingrédient unique pour réussir en tant que professionnel et entreprise.

Pour finir, quel est le conseil le plus précieux que vous avez reçu sur la façon de gérer une start-up ?

Ne prenez pas (ou évitez) de décisions par peur. Ce qui fait gagner les start-up, c’est d’être audacieuses, pas d’être passables. Ainsi, les meilleures décisions sont prises en ayant confiance dans votre intuition. Kim Lecha, CEO de Typeform, nous a donné ce conseil.

Plus d’informations sur l’amélioration de l’expérience client avec les flux de travail d’IA sur lang.ai, essayez l’application Lang.ai sur la Marketplace Snowflake ou lisez l’article de l’entreprise sur le blog Snowflake Builder sur Medium pour plus de détails techniques. Si vous êtes une start-up qui crée sur Snowflake, consultez le programme Powered by Snowflake Startup pour découvrir comment Snowflake peut soutenir vos objectifs.