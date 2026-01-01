Transformando as ambições de IA em ROI: supere desafios de dados trabalhando com parceiros Snowflake

O potencial da inteligência artificial (IA) generativa para promover a inovação, melhorar a eficiência e criar vantagens competitivas é enorme. No entanto, a capacidade de perceber totalmente os benefícios da IA generativa depende de um fator crucial: a estratégia de dados. O relatório "Data Strategies for AI Leaders", escrito em parceria entre o MIT e a Snowflake, destaca como as organizações precisam investir em estratégias sólidas de dados para obter sucesso na era de IA. 2025 será um ano decisivo para os investimentos em IA, as organizações estão sob pressão para demonstrar retornos tangíveis. Os parceiros da Snowflake têm um papel essencial em ajudar as empresas a alcançar esses resultados, com o foco em estratégias de dados que otimizam a eficiência e a produtividade.

Preparando o terreno: criação de bases de dados sólidas

Embora a IA generativa tenha um potencial enorme, para ser possível aproveitar todo esse poder é necessário ter uma base de dados sólida. Dados de alta qualidade, acessíveis e bem governados permitem que as organizações percebam as melhorias de eficiência e produtividade que os executivos buscam. De acordo com o relatório, 72% dos executivos identificam o aumento da eficiência e da produtividade como suas principais prioridades para a adoção da IA generativa, superando outros objetivos, como aumento da receita (30%) ou redução de custos (24%).

Para os parceiros da Snowflake, isso representa uma oportunidade clara. Essas empresas parceiras estão exclusivamente posicionadas para ajudar os clientes a criar estratégias e arquiteturas de dados sólidas que desbloqueiam todo o potencial da IA. Ao estabelecer padronização, acessibilidade e integração de dados, os parceiros ajudam os clientes a superar as barreiras que geralmente atrapalham as iniciativas de IA. A plataforma unificada Snowflake oferece aos clientes ferramentas para centralizar, proteger e dimensionar dados para aplicações de IA, possibilitando que as empresas alcancem resultados mensuráveis com confiança.

Enfrentando três obstáculos comuns da IA

Apesar de suas ambições, muitas organizações enfrentam obstáculos significativos ao implementar a IA. O relatório do MIT identifica três desafios comuns:

Silos de dados e fragmentação: sistemas desconexos impedem as organizações de acessar todo o valor dos seus dados.

Governança de IA não totalmente desenvolvida: sem estruturas de governança sólidas, as empresas têm dificuldades com a confiança, a segurança e a conformidade em seus sistemas de IA.

Falta de conhecimento técnico: a escalabilidade da IA exige conhecimento especializado que muitas organizações ainda não possuem.

Agora, os investimentos em IA estão passando pelo mesmo exame cuidadoso de qualquer despesa tecnológica. Os líderes exigem um retorno claro sobre o investimento (ROI) em IA generativa, com 2025 marcando uma transição da um cenário de empolgação para a verdadeira utilidade dessa tecnologia. Isso coloca pressão adicional sobre as organizações para demonstrar os benefícios tangíveis de suas estratégias de IA.

A Snowflake e nosso ecossistema de parceiros estão exclusivamente equipados para lidar com esses desafios e ajudar as organizações a alcançar um retorno mensurável sobre o investimento. Ao usarem o Snowflake AI Data Cloud, os parceiros podem unificar sistemas fragmentados de dados, implementar estruturas de governança, fornecendo soluções dimensionáveis em escala que permitem às empresas alcançar seus objetivos de IA com confiança.

Superando os maiores obstáculos da IA: três pilares para o sucesso

Para ajudar as organizações a liberar todo o potencial da IA generativa, a Snowflake e nossos parceiros têm foco em três áreas principais:

Eliminar silos de dados por meio da colaboração: a colaboração contínua entre as equipes e os ecossistemas é fundamental para o sucesso das iniciativas de IA, já que insights valiosos muitas vezes permanecem isolados em silos de dados desconexos. Os parceiros desempenham um papel fundamental como capacitadores, integrando sistemas e promovendo a colaboração multifuncional necessária para liberar todo o potencial da IA. Ao fornecer acesso unificado a insights, os parceiros permitem que cientistas de dados, líderes de negócios e equipes operacionais trabalhem juntos para atingir objetivos comuns.

Essa colaboração vai além da organização. Os parceiros também ajudam as empresas a se conectarem a ecossistemas mais amplos, incluindo fornecedores, clientes e parceiros do setor, ampliando o valor de seus dados. Ao usar a plataforma Snowflake, os parceiros podem reduzir as barreiras para o fluxo de dados, criando um ambiente em que as informações se movem de forma segura e eficiente por toda a empresa. O resultado é uma organização mais conectada e orientada por insights, capaz de tomar decisões mais bem informadas e com maior rapidez.

Reforçar a confiança por meio de uma governança de IA sólida: para as empresas, a confiança nos sistemas de IA é imprescindível. Sem uma estrutura de governança sólida, as organizações correm o risco de multas regulatórias, resultados inconsistentes e perda da confiança do cliente. Uma boa governança de dados viabiliza uma abordagem estratégica que leva em conta metas de alto nível e necessidades operacionais. Isso inclui a definição de objetivos claros de governança, a definição de políticas alinhadas às necessidades específicas do setor e a promoção da colaboração entre as partes interessadas. Ao incorporar diretrizes éticas e responsabilidade, as organizações podem garantir que os sistemas de IA permaneçam transparentes e em conformidade.

Nesse ponto é que os parceiros desempenham um papel essencial como consultores, ajudando as empresas a implementar estruturas de governança que estejam alinhadas às necessidades específicas do setor. Eles ajudam as organizações a operacionalizar seus objetivos, fazendo uso da plataforma unificada Snowflake para criar ambientes onde os dados estão seguros, prontos para auditoria e são gerenciados de forma responsável. Ao alinhar as estruturas de governança aos objetivos organizacionais, os parceiros permitem que as empresas não apenas reduzam os riscos, mas também se estabeleçam como líderes em práticas éticas de IA, transformando uma governança sólida em uma vantagem competitiva.

Dimensionar a IA em escala com agilidade orientada por especialistas: o sucesso dos casos de uso de IA depende da capacidade da organização de dimensionar sua infraestrutura de dados de forma rápida e eficiente. À medida que as cargas de trabalho de IA crescem, as empresas precisam de plataformas capazes de lidar com grandes volumes de dados e, ao mesmo tempo, manter o desempenho. Os parceiros têm um papel fundamental em ajudar as empresas a aproveitar essa escalabilidade, fornecendo soluções personalizadas e ágeis que evoluem de acordo com as ambições dos clientes.

Quer estejam expandindo as operações, integrando novas fontes de dados ou lançando iniciativas orientadas por IA, os parceiros ajudam os clientes a crescerem na velocidade da inovação. Com o Snowflake, as organizações podem dimensionar continuamente, adaptando-se a novas demandas sem a revisão dos sistemas já existentes. Essa flexibilidade permite que as empresas continuem competitivas, preparem suas operações para o futuro e concentrem-se no crescimento estratégico em vez das limitações técnicas.

Trabalhando com os parceiros da Snowflake: os pioneiros da IA

Os parceiros da Snowflake podem ser vistos como os pioneiros em IA, ajudando os clientes a construir bases sólidas de dados, lidando com desafios de governança, escalabilidade e colaboração para tirar proveito de todo o potencial da IA generativa. Com os insights obtidos a partir do relatório do MIT e das ferramentas da Snowflake, você pode orientar os clientes na adoção de estratégias de IA responsáveis e dimensionáveis, garantindo sua posição no mercado como um consultor de confiança.

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