Qu’est-ce qu’un grand modèle de langage ? Signification et cas d’usage des LLM
Les grands modèles de langage (LLM) révolutionnent la manière dont les data scientists interagissent avec les données. Ils leur permettent d’effectuer des recherches plus rapides, d’obtenir des informations plus approfondies, de poser des questions complexes et d’y répondre de manière plus intuitive. À mesure qu’ils évoluent, ces modèles redéfinissent les flux de travail essentiels tout au long du cycle de vie de la data science.
- Présentation
- Qu’est-ce qu’un grand modèle de langage en IA ?
- Comment les LLM améliorent l’efficacité des recherches dans les grands jeux de données
- Cas d’usage des grands modèles de langage pour la data science
- Ressources
Présentation
Les grands modèles de langage (LLM) sont surtout connus pour leur capacité à générer des textes écrits et d’autres contenus proches de ceux produits par l’être humain. Mais l’utilité de ces algorithmes d’intelligence artificielle (IA) va bien au-delà de leur incroyable capacité à expliquer clairement un sujet complexe ou à composer de nouvelles chansons dans le style d’artistes populaires. Dans le domaine de la data science, les grands modèles de langage peuvent transformer la façon dont les équipes collectent, gèrent et analysent les données. Dans cet article, nous nous intéresserons à la façon dont les LLM révolutionnent la recherche de données et modifient la façon dont les data scientists posent des questions et récupèrent des informations.
Qu’est-ce qu’un grand modèle de langage en IA ?
Les grands modèles de langage (LLM) sont des systèmes d’IA avancée conçus pour comprendre les subtilités du langage humain et générer des réponses intelligentes et créatives aux requêtes. Les LLM performants sont entraînés sur d’énormes jeux de données, généralement mesurés en pétaoctets. Ces données d’entraînement proviennent de livres, d’articles, de sites web et d’autres sources textuelles.
Grâce à des techniques de deep learning, ces modèles excellent dans la compréhension et la génération de textes similaires à ceux produits par l’être humain. Les grands modèles de langage alimentent de nombreuses applications modernes, notamment des outils de création de contenu, des applications de traduction, des chatbots de service client, des analyses financières, des recherches scientifiques et des outils de recherche avancée sur Internet.
Comment les LLM améliorent l’efficacité des recherches dans les grands jeux de données
La recherche de données fait partie des applications les plus prometteuses des grands modèles de langage. Voici cinq fonctionnalités qui accélèrent le processus de recherche et améliorent les résultats.
Indexation avancée
Un index est une structure de données utilisée pour organiser des données à des fins de recherche. Les index regroupent des informations sur les documents d’un jeu de données, comme des mots-clés, des sujets ou des intégrations, qui capturent les informations sémantiques et contextuelles des données. Les grands modèles de langage peuvent utiliser des index pour traiter et analyser des documents plus efficacement.
Compréhension approfondie des requêtes
Les grands modèles de langage peuvent comprendre des phrases complexes et évaluer avec précision l’intention de l’utilisateur. Lorsqu’une requête de recherche est soumise, le modèle interprète sa signification et fait des déductions en fonction de la syntaxe, de la sémantique et du contexte. Les utilisateurs peuvent ainsi localiser rapidement des informations spécifiques au sein de grands jeux de données.
Meilleur classement des résultats des recherches
Les grands modèles de langage permettent d’améliorer l’expérience de recherche en alignant plus étroitement les résultats de recherche sur l’intention de la requête de l’utilisateur. Les outils de recherche peuvent exploiter les capacités de langage naturel des LLM pour produire des résultats plus pertinents et plus précis.
Recherche contextuelle
Les LLM évaluent le contexte de la requête de recherche ou les interactions précédentes de l’utilisateur afin de fournir une expérience de recherche hautement personnalisée qui tient compte de ce contexte. Les informations contextuelles, notamment les préférences, la localisation ou encore l’historique de navigation de l’utilisateur, permettent au modèle d’adapter les résultats de recherche aux besoins et préférences d’un utilisateur spécifique.
Apprentissage et amélioration continus
Les grands modèles de langage sont des outils dynamiques qui sont continuellement mis à jour et affinés en fonction des nouvelles données disponibles. Au fil du temps, les fonctionnalités de recherche évoluent et s’améliorent grâce à l’ajout de nouvelles informations et à une meilleure compréhension des préférences et des habitudes de recherche des utilisateurs.
Cas d’usage des grands modèles de langage pour la data science
Les grands modèles de langage sont utilisés dans de nombreuses applications de data science. Leur capacité à traiter et à interpréter de grandes quantités de données textuelles les rend indispensables dans de nombreux flux de travail de data science. Voici quatre façons d’exploiter ces modèles pour obtenir des informations pertinentes.
Analyse des opinions
L’analyse des opinions aide les entreprises à comprendre ce que les clients pensent de la qualité des produits et services qu’elles fournissent. Elles peuvent ainsi réagir à l’évolution des opinions des clients et ajuster la conception des produits, le service client et d’autres facteurs qui ont un impact sur la réputation de la marque.
Les grands modèles de langage permettent d’effectuer une analyse des opinions, grâce à l’identification et la catégorisation des états affectifs et des informations subjectives issus de formats textuels. Les LLM sont réglés à l’aide d’un jeu de données textuelles comportant des étiquettes d’opinion, ce qui leur permet d’identifier et de catégoriser les opinions par calcul.
Reconnaissance d’entités nommées (NER)
Sous-catégorie du traitement du langage naturel (NLP), la reconnaissance d’entités nommées (NER) est une méthode de détection et de catégorisation d’entités nommées. Les entités nommées sont des informations clés présentes dans des données textuelles non structurées, comme des noms, des lieux, des entreprises et des événements. Les LLM utilisent des algorithmes de deep learning qui conviennent parfaitement à la NER. Ils peuvent facilement s’adapter aux nuances subtiles du langage écrit, comprendre le contexte et générer des réponses logiquement concordantes. La NER est utile dans de nombreuses tâches de data science, notamment l’extraction d’entités, l’analyse de données et les systèmes de recommandation de produits.
Génération et synthèse de texte
Les grands modèles de langage sont capables de générer des textes de qualité supérieure et pertinents vis-à-vis du contexte. Cette technologie permet de développer des chatbots qui dialoguent avec les utilisateurs métiers et les aident à obtenir des réponses précises à leurs questions. Les LLM sont également efficaces pour résumer de grandes quantités de texte dans un format plus concis et peuvent ainsi générer rapidement des synthèses de longs documents.
Compréhension du langage naturel (NLU)
Le langage écrit regorge de connotations subtiles, d’intentions et d’émotions. La compréhension du langage naturel (NLU) est une branche de l’IA qui tente de décoder le sens inhérent à la communication humaine. Les grands modèles de langage sont un composant important de la NLU et permettent d’améliorer les tâches de compréhension du langage naturel en data science. Associés à d’autres technologies, les grands modèles de langage aident les data scientists à extraire des nuances subtiles de sens à partir de données textuelles, comme des avis sur des produits, des publications sur les réseaux sociaux et des réponses à des enquêtes auprès de clients.