Qu’est-ce qu’un grand modèle de langage ? Signification et cas d’usage des LLM

Les grands modèles de langage (LLM) sont des systèmes d’IA avancée conçus pour comprendre les subtilités du langage humain et générer des réponses intelligentes et créatives aux requêtes. Les LLM performants sont entraînés sur d’énormes jeux de données, généralement mesurés en pétaoctets. Ces données d’entraînement proviennent de livres, d’articles, de sites web et d’autres sources textuelles.

Grâce à des techniques de deep learning, ces modèles excellent dans la compréhension et la génération de textes similaires à ceux produits par l’être humain. Les grands modèles de langage alimentent de nombreuses applications modernes, notamment des outils de création de contenu, des applications de traduction, des chatbots de service client, des analyses financières, des recherches scientifiques et des outils de recherche avancée sur Internet.