Transparence de l’IA : Ce qu’elle signifie et ce qu’elle exige

La transparence de l’IA se traduit dans la pratique par des artefacts concrets rattachés aux modèles, aux jeux de données, aux prompts, aux applications et aux événements d’exécution. L’objectif est la lisibilité : fournir suffisamment de contexte pour que la bonne personne puisse évaluer le système avant son déploiement, l’utiliser de manière appropriée dans son contexte et l’examiner par la suite.

Ces artefacts constituent également l’épine dorsale opérationnelle de l’IA responsable. Des principes tels que l’équité, la sécurité et la responsabilité dépendent de la documentation, de la divulgation et de l’auditabilité pour être appliqués dans la pratique. Sans ces enregistrements, l’IA responsable reste une aspiration plutôt qu’une réalité exploitable.

Fiches descriptives de modèles

Une fiche descriptive de modèle est un document structuré qui décrit l’utilisation prévue d’un modèle, son contexte d’entraînement, ses caractéristiques de performance, ses limites et les considérations liées à l’équité. Le cadre original des fiches descriptives de modèles a été proposé pour soutenir un reporting transparent sur les modèles, en particulier pour les systèmes utilisés dans des domaines à fort impact où la précision globale peut masquer des performances inégales selon les groupes ou les contextes.

Pour les équipes d’IA en entreprise, une fiche descriptive de modèle constitue souvent l’artefact de transparence minimum viable. Elle doit indiquer le nom du modèle, sa version, son propriétaire, son utilisation prévue, son utilisation hors périmètre, ses métriques d'évaluation, ses données de test, ses limites connues, son statut d'approbation et les attentes en matière de supervision. Pour l’IA générative, elle peut également inclure des informations sur la stratégie de prompting, le contexte de récupération, les évaluations de sécurité et les modes de défaillance attendus.

Une fiche descriptive de modèle utile n'a pas besoin d'exposer des détails d'implémentation propriétaires, mais elle doit donner aux développeurs, aux réviseurs et aux équipes en aval suffisamment de contexte pour décider si le modèle est adapté à une charge de travail spécifique.

Fiches de données pour les jeux de données

Le comportement d’un modèle dépend des données qui l’ont façonné. Les fiches de données pour les jeux de données documentent la provenance, la composition, le processus de collecte, les étapes de prétraitement, les utilisations recommandées et les limites connues d’un jeu de données. Le concept a été proposé pour améliorer la communication entre les créateurs de jeux de données et les consommateurs de jeux de données, en particulier lorsque les données peuvent être réutilisées ultérieurement en dehors de leur contexte de collecte initial.

Dans les programmes de gouvernance des données d’IA et de transparence, les fiches de données aident à répondre à des questions que la documentation du modèle seule ne peut pas résoudre : Les données d’entraînement incluaient-elles les populations, les zones géographiques ou les périodes pertinentes pour le déploiement actuel ? Les attributs sensibles ont-ils été supprimés, transformés ou utilisés pour l’évaluation ? Les étiquettes ont-elles été créées par des humains, par un autre modèle ou par un fournisseur tiers ? Quelles étapes de prétraitement ont modifié les données d’origine ?

Ces détails deviennent particulièrement importants lorsqu'un modèle est réutilisé par plusieurs équipes, par exemple lorsqu'une table est réaffectée à une nouvelle caractéristique, qu'une source de données change de propriétaire ou qu'un champ qui servait autrefois de proxy raisonnable ne correspond plus au concept métier qu'il était censé représenter. Sans documentation sur le jeu de données, ces changements n’apparaissent souvent qu’après une dégradation des performances ou lorsqu’un utilisateur remet en question un résultat.

Documentation sur les prompts système et les garde-fous

Pour la gouvernance de l’IA générative, la transparence dépend également de la couche d’application autour du modèle. Un prompt système peut définir le rôle de l’assistant, son style de réponse, son comportement de récupération, ses règles de refus, son chemin d’escalade et les contraintes liées à l’utilisation des outils. Les garde-fous peuvent définir ce que le système doit bloquer, masquer, acheminer pour révision ou journaliser pour un audit.

La documentation de ces contrôles aide les équipes à faire la distinction entre le comportement du modèle et le comportement de l’application. Si un assistant de support client donne une réponse contraire à la politique, le problème peut se situer dans le modèle de base, la source de récupération, le prompt système, la configuration des garde-fous ou la logique d'orchestration qui a sélectionné un outil. Un registre de transparence doit rendre ces couches suffisamment visibles pour permettre un examen.

Les exigences de divulgation s’appliquent également à cette couche. Un avis destiné à l'utilisateur doit clarifier le comportement du système avant que quelqu'un ne s'y fie : il doit notamment indiquer s'il interagit avec une IA, si le contenu est généré par l'IA, si des fonctionnalités sensibles sont utilisées ou si un processus d'examen humain est disponible.

Mentions d’information destinées aux utilisateurs

Certains artefacts de transparence sont internes, tandis que d’autres doivent parvenir à l’utilisateur. Une mention d’information peut indiquer à une personne qu’elle interagit avec un chatbot, qu’une image ou une vidéo a été générée ou modifiée par l’IA, ou qu’un système utilise la reconnaissance des émotions ou la catégorisation biométrique.

Pour les médias générés, un étiquetage visible peut être associé à une traçabilité lisible par machine. La Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) fournit une norme technique ouverte pour établir l’origine et l’historique des modifications du contenu numérique, et son approche Content Credentials enregistre les informations de provenance dans une structure liée par cryptographie.

L’information de l’utilisateur doit être intégrée dès la conception du système, et non ajoutée à la fin. Une mention d’information liée à un chatbot, une étiquette de contenu synthétique et une notification de décision à haut risque s’adressent chacune à un public différent et doivent apparaître au moment où l’information modifie la façon dont une personne interprète le système.

Résumés des données d’entraînement

La transparence des données d’entraînement devient plus formelle pour les fournisseurs de modèles d’IA à usage général. La législation européenne sur l’IA (EU AI Act) exige des fournisseurs de modèles d’IA à usage général qu’ils conservent une documentation technique, et la Commission européenne a décrit un résumé public du contenu d’entraînement pour les modèles d’IA à usage général dans le cadre de l’article 53.

Pour les organisations qui utilisent des modèles de fondation tiers, cela crée un problème d’approvisionnement et de gouvernance en aval. Les équipes n’ont peut-être pas un accès direct à l’ensemble des données d’entraînement, mais elles peuvent exiger la documentation fournie par le prestataire, des résumés, des politiques d’utilisation acceptable, des déclarations de limites connues et des avis de mise à jour dans le cadre de l’évaluation du prestataire.

Le même principe s’applique aux modèles développés en interne. Un résumé des données d’entraînement doit énumérer les catégories de données, les systèmes sources, les fenêtres de collecte, les étapes de prétraitement, les exclusions, les lacunes connues et les droits ou restrictions pertinents.

Journaux d’audit et Access History

La documentation consigne l’intention de conception. Une piste d’audit enregistre ce que le système a réellement fait : les versions du modèle, les paires de prompt et de réponse, les appels d’outils, les sources de récupération, l’accès des utilisateurs, les décisions de politique et le déplacement des données. Pour la réponse aux incidents, cet enregistrement d'exécution peut faire la différence entre une préoccupation vague et une reconstruction spécifique : quelle version du modèle a été exécutée, quel contexte a été récupéré, quelle politique a été appliquée, quel utilisateur a accédé à quelle sortie et quelle application en aval l'a consommée.

Dans Snowflake, par exemple, la vue ACCESS_HISTORY peut être utilisée pour interroger l’Access History des objets Snowflake, y compris les tables, les vues et les colonnes, sur une période de 365 jours. Les capacités de traçabilité de Snowflake conservent l’historique de traçabilité des objets et des colonnes pendant un an. Ces enregistrements ne remplacent pas la documentation des modèles, mais ils fournissent aux équipes de gouvernance et de sécurité des preuves qu'elles peuvent examiner lorsqu'une charge de travail d'IA utilise des données gouvernées.