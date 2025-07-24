Guide des modèles d’IA : caractéristiques et fonctionnement

Les grands modèles de langage (LLM) relèvent d’un type de deep learning. Ils sont capables de comprendre et de générer du langage. Entraînés à l’aide d’énormes jeux de données, ces modèles d’IA sont incroyablement polyvalents et peuvent prendre en charge diverses tâches : générer des réponses écrites à des questions, traduire des langues, résumer des documents et bien plus encore. Les entreprises de tous les secteurs utilisent des LLM pour améliorer leur service client, et tout particulièrement pour détecter des opinions et des émotions. Les entreprises peuvent exploiter des LLM pour analyser l’activité sur les réseaux sociaux, les avis en ligne et les interactions sur les chats de service client afin de mieux comprendre les opinions de leurs clients, de suivre la réputation de leur marque et d’améliorer leurs offres de produits et services.