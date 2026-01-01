Inférence de machine learning : comment les modèles entraînés créent de la valeur en production

Les principaux types d’inférence de machine learning répondent à des exigences différentes en matière de timing et de déploiement. Pour choisir le type le plus adapté, les équipes doivent tenir compte non seulement de la façon dont le modèle génère une prédiction, mais aussi du moment où la sortie est nécessaire et de l’endroit où le modèle peut s’exécuter.

Inférence par batch

L’inférence par batch applique un calcul de scores à de nombreux enregistrements à la fois, généralement selon un planning ou dans le cadre d’un pipeline de données défini. Elle est particulièrement utile lorsque les prédictions peuvent être générées avant d’être nécessaires, par exemple pour actualiser des scores clients pendant la nuit, enrichir des données produit avant une mise à jour de catalogue ou générer des prévisions avant le démarrage des workflows de planification.

Les principales exigences portent sur le débit, la fiabilité du traitement et la gestion des sorties. Le système doit être capable de traiter le volume de données attendu, d’achever le traitement dans le délai imparti et de produire les résultats là où les outils d’analyse, les applications ou les équipes opérationnelles en aval pourront les exploiter.

L’inférence par batch convient souvent aux workflows dans lesquels la sortie de prédiction constitue elle-même un actif de données. Il peut être nécessaire de stocker un score d’attrition, une table de recommandations, une prévision de la demande ou le résultat d’une classification de documents, de les associer à d’autres données, puis de les réutiliser dans des processus de reporting, de planification ou des applications métier.

Inférence en temps réel ou en ligne

L’inférence en temps réel, également appelée inférence en ligne, génère une prédiction en réponse à une requête. Une application envoie une entrée à un point de terminaison d’inférence, le modèle applique un calcul de scores à cette entrée et l’application reçoit une réponse.

L’inférence en ligne est généralement utilisée lorsque la prédiction influence une interaction ou une décision immédiate. Détection de fraude lors de l’autorisation d’un paiement, classement de contenu pendant une session active, prompts de meilleure action suivante dans une conversation en direct : tous ces cas dépendent de prédictions qui doivent arriver avant que l’instant décisif ne soit passé.

L’inférence en temps réel dépend d’une infrastructure de mise en production de modèles capable de maintenir un modèle chargé, d’accepter les requêtes, d’exécuter le calcul des scores et de renvoyer les réponses dans le budget de latence de l’application. Elle doit gérer la latence par requête, la concurrence, le comportement au démarrage à froid et les objectifs de niveau de service, car le système consommateur attend le résultat.

Ce type d’inférence met aussi davantage de pression sur la disponibilité des features. Si le modèle dépend du comportement récent des utilisateurs, de l’état des stocks ou du contexte de transaction, le pipeline d’inférence doit disposer d’un chemin fiable pour récupérer ces entrées rapidement et de manière cohérente.

Inférence en flux

L’inférence en flux applique en continu un calcul de scores aux données, à mesure que les événements arrivent, sans attendre un batch planifié ni une requête synchrone. Le modèle traite un flux d’entrées, comme des relevés de capteurs, des événements de log ou des données de parcours de navigation, et produit des sorties qui alimentent les systèmes en aval en temps quasi réel.

L’inférence en flux intervient souvent au plus près des workflows de supervision opérationnelle, de calcul du score des risques et d’alerte. Le résultat produit par le modèle peut servir à acheminer un événement, à mettre à jour un score, à déclencher une révision ou à enrichir le contexte d’un système en aval qui traite déjà le flux de données. Le pipeline d’inférence en flux doit coordonner le traitement des événements, l’actualisation des features et la transmission des sorties.

Inférence en périphérie

L’inférence en périphérie exécute le modèle sur un appareil ou un système local, plutôt que dans un environnement centralisé. Ce type d’inférence s’impose lorsque des contraintes de latence, de connectivité, de confidentialité ou de transfert de données rendent l’inférence centralisée peu pratique. L’inférence en périphérie est fréquente dans les environnements où la prédiction doit être produite au plus près de la source des données, par exemple dans des applications mobiles, des capteurs, des véhicules, des caméras ou des systèmes industriels.

La contrainte, c’est que les environnements en périphérie disposent de capacités limitées en calcul, en mémoire et en alimentation. Les modèles doivent généralement être compressés, via la quantification, l’élagage ou la distillation des connaissances, avant de pouvoir s’exécuter de manière fiable dans les limites de l’appareil.