La plupart des architectures de données héritées ont été conçues pour le reporting, et non pour la prise de décision pilotée par l’IA. Elles représentent des obstacles stratégiques :



La latence élevée des pipelines de données , qui ralentit l’information et augmente les coûts opérationnels.

, qui ralentit l’information et augmente les coûts opérationnels. La perte de contexte métier due à la réplication des données SAP entre les systèmes.

due à la réplication des données SAP entre les systèmes. La fragmentation de la gouvernance des données , qui entraîne une incohérence des contrôles et un flou dans la traçabilité.

, qui entraîne une incohérence des contrôles et un flou dans la traçabilité. Le manque de fiabilité des réponses de l’IA, qui résulte de définitions non harmonisées et de l'absence d'une couche sémantique commune.



Résultat : des initiatives d’IA d’entreprise qui ne parviennent pas à évoluer ou à offrir une valeur mesurable.