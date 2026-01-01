EBOOK
Unifier données et contexte pour dynamiser l’IA d’entreprise
À l’aide de Snowflake, les grandes entreprises transforment leurs données SAP en socle prêt pour l’IA, pour disposer d’informations en temps réel et déployer des applications d’IA évolutives.
Lisez l’eBook pour découvrir :
Pourquoi l’IA d’entreprise nécessite un changement radical dans la stratégie data de l’entreprise.
Les risques cachés des architectures de réplication.
Comment la sémantique des données influe sur la précision et la fiabilité de l’IA.
Comment SAP et Snowflake facilitent une IA gouvernée, en temps réel.
Des cas d’usage concrets pour la finance, la supply chain et l’expérience client.
Transformez vos données SAPen avantage pour l’IA d’entreprise
L’avenir des logiciels est conversationnel et votre socle data doit suivre le rythme.
Alors que l’IA passe de la phase d’expérimentation au déploiement en conditions réelles, les entreprises repensent leurs processus décisionnels. Au lieu d’interroger des tableaux de bord ou d’attendre des rapports, les utilisateurs métier posent maintenant des questions en langage naturel. Et les réponses sont instantanées. Mais les performances de l’IA dépendent entièrement de la qualité des données sur lesquelles elle s’appuie.
Les architectures de données traditionnellesbrident l’IA d’entreprise
La plupart des architectures de données héritées ont été conçues pour le reporting, et non pour la prise de décision pilotée par l’IA. Elles représentent des obstacles stratégiques :
- La latence élevée des pipelines de données, qui ralentit l’information et augmente les coûts opérationnels.
- La perte de contexte métier due à la réplication des données SAP entre les systèmes.
- La fragmentation de la gouvernance des données, qui entraîne une incohérence des contrôles et un flou dans la traçabilité.
- Le manque de fiabilité des réponses de l’IA, qui résulte de définitions non harmonisées et de l'absence d'une couche sémantique commune.
Résultat : des initiatives d’IA d’entreprise qui ne parviennent pas à évoluer ou à offrir une valeur mesurable.
Une nouvelle approche : des données unifiées et prêtes pour l’IA
Pour réussir avec l’IA, l’accès à l’information ne suffit pas. Les entreprises doivent disposer de données fiables, gouvernées et riches en sémantique, réellement compréhensibles par l’IA.
Cet eBook vous explique comment la connexion entre SAP et Snowflake permet de mettre en place un nouveau type d’architecture :
- Partage de données bidirectionnel zéro copie : accès aux données SAP sans déplacement ni duplication.
- Préservation du contexte et de la sémantique métier : conservation de l’intégrité du sens, des hiérarchies et des relations.
- Structure de données métier unifiée : assurance d’une couche homogène et gouvernée pour l’analyse, les applications et l’IA.
- Accès aux données en temps réel et prêt pour l’IA : décisions, automatisation et applications intelligentes à grande échelle facilitées.
Établir les basesd’une IA évolutive et fiable
Le succès de l’IA ne repose pas uniquement sur les modèles, mais aussi sur les données.
Les entreprises qui s’imposeront à l’ère de l’IA seront celles capables de fournir à l’ensemble de leurs services des données fiables, contextuelles et en temps réel, sans complexité ni risques supplémentaires. Cet eBook vous explique comment y parvenir.
Téléchargez-le pour découvrir comment exploiter pleinement la valeur de vos données SAP et construire un socle évolutif pour votre IA d’entreprise.
Télécharger l’eBook