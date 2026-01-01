Observabilité de l’IA : confiance et contrôle pour les systèmes d'IA en production

Les piliers classiques de l’observabilité sont les journaux, les métriques et les traces. Ils s’appliquent toujours aux systèmes d’IA, mais les objets observés sont différents. Au lieu de se limiter aux erreurs de service, à l'utilisation du processeur ou à la latence des API, les équipes doivent également inspecter les prompts, les documents récupérés, les réponses du modèle, le comportement des embeddings, l'utilisation des tokens, les appels d'outils, les scores de factualité (groundedness) et les retours des utilisateurs.

Journaux

Au niveau des événements, les journaux peuvent capturer le template de prompt, la requête de l'utilisateur, le nom du modèle, les métadonnées de réponse, la requête de récupération, les documents sélectionnés, les appels d'outils, les décisions de politique, les messages d'erreur et les retours. Dans un cadre d’entreprise, ces enregistrements nécessitent leur propre gouvernance. Les prompts et les réponses peuvent contenir des données propriétaires, des informations réglementées ou un contexte métier interne. La conservation, le masquage et les dispositifs de contrôle d'accès basés sur les rôles doivent donc faire partie de la conception.

Un journal d’événements utile fournit à l’équipe suffisamment de détails pour mener une enquête, sans pour autant transformer l’observabilité en une nouvelle source de données sensibles non gérées. Pour certains processus, cela peut consister à stocker des métadonnées par défaut et à n'autoriser qu'un accès limité au contenu complet des prompts et des réponses lors d'enquêtes approuvées.

Métriques

Au fil du temps, les métriques permettent de vérifier si le système reste stable. La latence, le débit, le taux d'erreur, le volume de requêtes, l'utilisation des tokens et le coût par requête capturent le versant opérationnel. La factualité (groundedness), la pertinence des réponses, la pertinence du contexte, l'exactitude factuelle, le taux de refus, la toxicité, l'exhaustivité et la cohérence capturent davantage le versant qualité de l'IA.

Dans les processus ML, la dérive des données, la dérive des prédictions et la dérive de concept aident les équipes à déterminer si le modèle opère toujours dans des conditions connues. L'indice de stabilité des populations (PSI), l'attribution des caractéristiques et les valeurs SHAP peuvent étayer cette analyse lorsqu'un modèle dépend de caractéristiques structurées et de résultats connus. Pour l'IA générative, dont les sorties sont basées sur le langage et souvent évaluées par rapport au contexte plutôt qu'à une étiquette unique, les métriques d'évaluation peuvent devoir mesurer dans quelle mesure une réponse exploite les informations récupérées ou satisfait une grille d'évaluation propre à la tâche.

Traces

Au sein d’une même requête, une trace suit le système d’une étape à l’autre. Dans un chatbot de base, cela peut se limiter au prompt, à l’appel du modèle et à la réponse. Dans une application RAG, la trace peut inclure la question initiale, la requête de récupération, les fragments classés, l’assemblage du prompt, l’appel d’inférence, les résultats d’évaluation et la réponse finale. Dans un processus agentique, les étapes peuvent couvrir la planification, la sélection des outils, les réponses des outils, les tentatives de correction et les résultats intermédiaires.

La valeur de la trace réside dans le fait qu’elle préserve la séquence des événements. Si une réponse cite la mauvaise politique, l'équipe peut déterminer si le mauvais document a été récupéré, si le bon document a été récupéré mais ignoré, ou si le modèle a généré un texte non étayé malgré la réception du bon contexte. Si un agent met 45 secondes à répondre à une question simple, la trace peut révéler si ce temps a été consacré à l’inférence du modèle, à un outil lent, à des récupérations répétées ou à une boucle dans la planification de l’agent.

Regardez Anahita Tafvizi, Chief Data & Analytics Officer chez Snowflake, décrypter l’architecture d’une IA générative de confiance :