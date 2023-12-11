Das Team brauchte eine Lösung, um der Dynamik der Universität langfristig gerecht zu werden. 48 verschiedene Technologieplattformen wurden hierfür verglichen – und die Wahl fiel schließlich auf die Snowflake Data Cloud.

„Wir machten uns Gedanken über unsere Digitalstrategie und die dafür nötigen Grundlagen“, so Kobylarz. „Die präzise Berichterstattung und die Trennung von Rechenressource und Speicher setzte Snowflake wirklich von der Konkurrenz ab.“ Auch die Automatisierung und Elastizität, die die Plattform bietet, waren ein wichtiger Grund für unsere Entscheidung. Außerdem war Snowflake kosteneffizient. „Es war für uns die beste Wahl“, fügt er hinzu. „Zusätzlich deutete viel darauf hin, dass Snowflake benutzerfreundlich ist.“

Die Universität führte mit Snowflake einen Machbarkeitsnachweis für Learner Analytics durch, bei dem Daten zu Studierenden gesammelt und analysiert wurden, um ihre Leistungen zu verbessern. Jetzt können Bereiche mit Verbesserungspotenzial bestimmt und gezielte Maßnahmen zur Unterstützung der Studierenden umgesetzt werden. „Der Machbarkeitsnachweis verlief sehr gut“, erzählt uns Kobylarz. „Von der Idee bis zur Lieferung der ersten Daten-Assets vergingen nur drei Monate.“

Im März 2021 konnte das Team dann mithilfe von Snowflakes Professional-Services-Team schnell an den Start gehen. „Eine so gute und aufschlussreiche Einweisung hatte ich selten“, schwärmt Packwood. „Das Team hat uns durchgehend hervorragend unterstützt, uns zum Vorausdenken angeregt und uns mit anderen Leuten und Kund:innen bekannt gemacht.“

„Das Training war genau auf uns zugeschnitten“, fügt Kobylarz hinzu. „Das Team von Snowflake nahm sich am Ende jedes Tages Zeit für eine Nachbesprechung und passte seine Einweisung an die Anforderungen unseres Teams an.“

Mittlerweile nutzt das Team Snowflake in drei weiteren wichtigen Bereichen. Für das Forschungsdatenmanagement ist die Fähigkeit, große Mengen an Forschungsanwendungen, Auszeichnungen und Ergebnisdaten in der Data Cloud speichern zu können, wichtig. Dadurch können Professional-Services-Teams jetzt Daten problemlos in einer sicheren, skalierbaren Umgebung abrufen und analysieren.

Die Universität nutzt Snowflake auch für die Finanzanalytik, um Finanzdaten zu speichern und zu analysieren. So kann das Team datenbasierte Entscheidungen zu Budgets und Ressourcenzuweisung treffen. Und weil Snowflake auch für die Analyse von Betriebsdaten (z. B. im Gebäudemanagement) eingesetzt wird, kann es hier die betriebliche Analytik und Effizienz verbessern.

„Ein Vorteil der Plattform ist ein enormes Maß an Agilität“, erklärt Kobylarz. „Wann auch immer jemand ein Projekt anstoßen will, wir sind bereit.“