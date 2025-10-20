As crescentes tarifas estão levando as organizações do setor de saúde a reavaliar as fontes de seus ingredientes farmacêuticos ativos, os locais de produção e como compensar os custos da cadeia de fornecedores. Com as mudanças nas políticas e a volatilidade do cenário global de tarifas, muitos desafios podem dificultar os insights rápidos e precisos de que as empresas precisam para se manter atualizadas.

Como muitas grandes empresas farmacêuticas fabricam a maior parte de seus antibióticos genéricos, vacinas e outros medicamentos fora dos Estados Unidos, esses medicamentos estão particularmente sob risco dos efeitos de taxação. Os medicamentos já são produzidos com margens muito pequenas, por isso é provável que a taxação aumente os custos existentes, com o potencial de criar faltas na cadeia de fornecedores e causar interrupções, de acordo com o New York Times. Nesse contexto, as organizações do setor de saúde enfrentam muitos desafios, mas também oportunidades, para otimizar seus processos completos de fabricação e distribuição usando dados e IA para se manterem competitivas. As empresas de diversos setores estão percebendo que manter a agilidade e a competitividade nesse cenário tarifário requer uma base de dados unificada com recursos de compartilhamento colaborativo e IA para acelerar análises, melhorar as previsões e se adaptar rapidamente às mudanças de mercado.

Desafios da produção de medicamentos: acompanhar as tarifas

Um grande obstáculo vem da falta de visibilidade em toda a cadeia de fornecedores, que requer uma melhor colaboração de dados com fornecedores e fontes para entender possíveis interrupções decorrentes de clima, mão de obra ou falta de suprimentos. Dados isolados entre equipes internas, fornecedores e parceiros de distribuição dificultam ainda mais as respostas coordenadas.

As tarifas sobre ingredientes farmacêuticos ativos, que muitas vezes são provenientes de alguns países específicos, podem levar a uma potencial escassez de medicamentos devido ao aumento do custo de produção de medicamentos nos Estados Unidos. Na verdade, 35% dos ingredientes farmacêuticos ativos vêm de fora dos Estados Unidos. Isso requer que as empresas melhorem o planejamento, antecipem proativamente problemas de custos ou suprimentos, mudem de local de produção e obtenham fornecedores alternativos.

Além disso, as fortes tendências econômicas obrigam as organizações a fazer mais com menos, já que o vencimento das patentes acelera os ciclos de pesquisa e desenvolvimento e de produção. Isso faz com que a IA seja uma ferramenta crucial para conduzir a eficiência operacional.

A oportunidade dos dados e da IA

Esses mesmos desafios também trazem uma oportunidade para as empresas líderes do setor de saúde transformarem a complexidade em simplicidade, conectando dados essenciais e fornecendo insights seguros para lidar com eventuais interrupções de maneira rápida e com confiança. Os dados são o ponto de partida fundamental. Unificar dados separados por silos através de fontes e sistemas ajuda a gerar maior visibilidade da cadeia de fornecedores.

Essa base de dados unificada capacita os recursos de IA, permitindo análises de dados preditivas melhores em escala, levando a uma compreensão mais sólida da possível demanda por vacinas, antibióticos e outros medicamentos, identificando populações não vacinadas e utilizando dashboards e acionadores automatizados para atividades preditivas e preventivas. Por exemplo, a Siemens Healthineers AG criou uma torre de controle de gerenciamento da cadeia de fornecedores (supply chain management, SCM) na forma de dashboards compreensíveis ao extrair várias fontes de dados de pedidos de vendas, estoque, envio, entrega e muito mais. Com dashboards, triggers automatizados para fluxos de trabalho e análise de dados, o Global Control Tower fornece uma metodologia para atividades preditivas e preventivas, bem como informações rápidas sobre divergências na cadeia de fornecedores.

A IA também ajuda a aumentar a eficiência em toda a cadeia de fornecedores, antecipando o tempo de inatividade de manutenção e identificando proativamente faltas e fornecedores alternativos. Uma fonte é através da agregação de dados próprios e de terceiros, incluindo dados do Snowflake Marketplace (tais como Verato, CareJourney Merative e Caresyntax).

A solução da Snowflake

Em um ambiente econômico incerto, os dados e a IA têm o potencial de permitir maior previsibilidade na cadeia de fornecedores do setor de saúde. As empresas farmacêuticas estão usando a análise de dados com tecnologia de IA da Snowflake para reestruturar ativamente os fornecedores e as cadeias de suprimento.

O Snowflake simplifica os elementos, desde a criação de uma base de dados até o compartilhamento de insights democratizados, aproveitando o poder da análise de dados de IA e dos agentes para tomar decisões mais bem fundamentadas em relação às taxas em constante mudança. O Snowflake AI Data Cloud reúne grandes volumes de dados internos e externos, possibilita a modelagem preditiva e a análise avançada, além de facilitar o compartilhamento de insights governados entre as partes interessadas. Com o Snowflake, as organizações não apenas estão respondendo às mudanças de tarifas, como também estão otimizando proativamente as operações e tomando decisões mais inteligentes e rápidas em escala.

Em um mundo de volatilidade comercial, as organizações do setor de saúde que adotarem uma estratégia unificada de dados de IA não vão apenas sobreviver, mas também prosperar, transformando desafios tarifários em oportunidades de vantagem competitiva e de crescimento sustentável.