Diskover, com apoio da Snowflake Ventures, permite às empresas ter visibilidade total de seus acervos de dados herdados

Uma estratégia de IA bem-sucedida requer uma base de dados sólida. No entanto, um número impressionante de líderes de dados e IA ainda não está preparado. Durante uma pesquisa com executivos, um quarto deles descreveu as bases de dados de suas empresas entre as categorias "somewhat unready" (pouco prontas) e "very unready" (totalmente não prontas) para oferecer suporte a aplicações de IA generativa, e mais da metade admite que essas bases estão apenas "somewhat ready" (de alguma forma pontas).

Para complicar a questão, as empresas estão tendo de lidar com petabytes de dados confinados a dispositivos herdados de armazenamento. A falta de visibilidade desses sistemas torna impossível pesquisar ou identificar informações críticas e pode custar, por exemplo, a empresas com 100 funcionários lidando com dados, em torno de 2,7 milhões de dólares por ano. A Diskover está liderando o mercado na solução desse desafio, ajudando os clientes a encontrar, analisar e enriquecer os dados possibilitando decisões inteligentes e ações rápidas, desde tarefas corriqueiras até aplicações avançadas de IA e data lake.

A capacidade de extrair valor de dados dispersos e não estruturados por meio de visibilidade global é um dos principais motivos por que estamos apoiando a Diskover por meio de um investimento da Snowflake Ventures. Nosso investimento possibilita que nossos clientes associados identifiquem continuamente os dados mais importantes e permitam que os desenvolvedores ingiram esses dados no Snowflake usando o Snowflake Openflow sem precisar refazer a arquitetura ou a configuração.

Os clientes poderão acessar a solução Diskover por meio do Snowflake Marketplace para obter melhor visibilidade dos seus dados em diferentes sistemas de armazenamento, como NetApp, Dell EMC, Vast e DDN, tudo em seu ambiente Snowflake. Como uma perspectiva futura, logo após os clientes conseguirem identificar dados críticos usando o Diskover, eles poderão copiá-los de modo contínuo no Snowflake usando o Openflow. A Diskover está desenvolvendo conectores diretos para permitir que os clientes façam tudo isso a partir da interface Diskover.

A Diskover ajuda as empresas a encontrar seus dados mais valiosos em aparelhos de armazenamento herdados, fornecendo uma visão unificada de todos os dados da empresa, oferecendo visibilidade e capacidade de pesquisa globais, bem como recursos para melhorar a eficiência geral dos dados. Aliada à plataforma Snowflake, fácil, confiável e conectada, nossa integração ajudará os clientes a ingerir facilmente os dados mais importantes, trazendo clareza e valor operacional real para construir uma base de dados sólida pronta para IA.

Acompanhe as novidades para testar o app conectado Snowflake da Diskover Data, em breve disponível no Snowflake Marketplace.