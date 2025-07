Crie melhores pipelines de dados: criação e orquestração com SQL e Python no Snowflake

As transformações de dados são o motor das operações de dados modernas, pois elas viabilizam as inovações em IA, análises de dados e aplicações. Essas transformações são a base de qualquer estratégia de dados eficaz, sendo indispensáveis para a criação de pipelines de dados sólidos e dimensionáveis em escala. Recentemente, anunciamos as últimas novidades em produtos do Snowflake para criar e organizar pipelines de dados.

Na atual momento de rápido desenvolvimento da IA, os pipelines são a base para o sucesso dos fluxos de dados. Isso coloca os engenheiros de dados em uma posição-chave. No entanto, muitos deles ainda se veem, com frequência, tendo de lidar com o conflito de prioridades, como:

Configuração e gerenciamento de recursos de processamento e infraestrutura.

Depuração de bugs em diferentes stacks.

Rastreamento e gestão de mudanças no fluxo de dados.

Garantia de agilidade e segurança do desenvolvimento.

Gestão de complexidades associadas a volumes cada vez maiores de dados, especialmente dados não estruturados.

Historicamente, o ponto forte do Snowflake é a capacidade de lidar com esses desafios. Durante anos, os esforços da Snowflake têm-se concentrado ativamente na redução dessas complexidades, criando uma plataforma que simplifica os fluxos de trabalho organizacionais, permitindo que as equipes de dados concentrem-se no trabalho de maior valor, ou seja: promover a inovação. Ao otimizar a movimentação de dados brutos da origem ao destino, usando conjuntos de dados especialmente selecionados, liberamos os engenheiros dos custos operacionais. Assim, eles podem focar na inovação.

Para fazer isso, lançamos recursos novos e melhores capazes de simplificar fluxos de trabalho complexos em todo o cenário de engenharia de dados, desde fluxos de trabalho SQL com suporte à colaboração até pipelines mais complexos em Python.