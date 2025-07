Accesso ai pacchetti PyPI in Snowpark tramite UDF e stored procedure

“CARTO, una piattaforma leader di location intelligence cloud-native, sta collaborando al progetto EMERALDS, finanziato dall'UE, per portare nel cloud l'analisi avanzata della mobilità per i dati di traiettoria. I metodi esistenti, che utilizzano librerie come PyMEOS e MovingPandas, offrono potenti analisi di traiettoria, ma non sono scalabili per grandi set di dati o applicazioni in tempo reale. Grazie all'Artifact Repository di Snowflake, ora possiamo integrare questi metodi come UDF Python, rendendoli facilmente accessibili e scalabili all'interno di Snowflake senza dover ricorrere a pipeline di dati complesse. Questo riduce la barriera all'ingresso per gli utenti che vogliono risolvere sfide di mobilità, come migliorare la tecnologia di assistenza alla guida analizzando le traiettorie delle auto a guida autonoma, ottimizzare i modelli assicurativi attraverso l'analisi del comportamento del conducente e migliorare la pianificazione della rete mappando i modelli di movimento degli utenti.”

Giulia Carella Principal Data Scientist, CARTO