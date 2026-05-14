Por que a AAIF é importante agora

Implantar IA com agentes em escala em ambientes empresariais reais exige protocolos claros e estruturas compartilhadas que permitam que componentes de diferentes fornecedores e desenvolvedores funcionem de forma integrada. Acreditamos que a padronização das ferramentas de IA com agentes, impulsionada pela colaboração neutra em comunidades de código aberto, é a melhor forma de garantir a interoperabilidade e evitar a fragmentação nesse espaço em rápida evolução.

A AAIF, hospedada sob o guarda-chuva da The Linux Foundation, é uma organização de código aberto totalmente nova e neutra, dedicada a padronizar os blocos de construção para a próxima geração de agentes de IA. O sólido histórico da Linux Foundation no apoio ao desenvolvimento aberto a torna um lar ideal para essa colaboração.

A AAIF nasce como o lar de três projetos-chave que já estão moldando a IA com agentes:

Model Context Protocol (MCP): Pioneiro da Anthropic, este protocolo ajuda a definir como os modelos interagem com o contexto e o histórico.

goose: Uma estrutura inovadora da Block para criar agentes de IA extensíveis, que aborda os principais desafios da IA com agentes.

AGENTS.md: Originalmente da OpenAI, esta iniciativa se concentra em definir a estrutura e o comportamento dos agentes de IA.

Ao reunir esses projetos de destaque sob uma bandeira comum e neutra, a AAIF cria um ambiente propício à padronização, livre de interesses específicos de fornecedores.

O compromisso da Snowflake com padrões abertos de IA

Como líder em dados e IA para empresas, a Snowflake sabe que o sucesso dos aplicativos e agentes de IA modernos depende inteiramente do acesso contínuo a dados de qualidade, bem como dos padrões e estruturas abertos que tornam esses dados de alta qualidade possíveis. Nosso investimento como membro da AAIF reforça nossa convicção de que o futuro dos agentes inteligentes também deve ser construído sobre padrões abertos.

Temos orgulho de estar ao lado de outros líderes do setor, incluindo os colegas membros Gold Adyen, Arcade.dev, Cisco, Datadog, Docker, Ericsson, IBM, JetBrains, Okta, Oracle, Runlayer, SAP, Temporal, Tetrate e Twilio Inc. Também aderindo à AAIF como membros Platinum estão Amazon, Anthropic, Block, Bloomberg, Cloudflare, Google, Microsoft e OpenAI, enquanto outras 19 organizações aderiram no nível Silver: Chronosphere, Cosmonic, Elasticsearch, Eve Security, Hugging Face, Kubermatic, KYXStart, LanceDB, NinjaTech AI, Obot.ai, Prefect.io, Pydantic, Shinkai.com, Spectro Cloud, Stacklok, SUSE, Uber, WorkOS e ZED.

Juntos, contribuiremos para a próxima evolução da IA, garantindo que desenvolvedores em todo o mundo tenham acesso às ferramentas fundamentais necessárias para criar sistemas com agentes sofisticados, confiáveis e interoperáveis na plataforma Snowflake e além dela.

Por meio de contribuições financeiras e técnicas, a Snowflake apoia e participa com orgulho de diversas fundações e comunidades de código aberto, e a AAIF é a mais recente delas. Aguardamos com entusiasmo a colaboração com a comunidade para impulsionar padrões abertos em IA e apoiar novos desenvolvimentos no espaço de IA com agentes promovidos pela AAIF.