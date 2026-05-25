Mas quando um modelo de agregação de risco de IA extrai dados de ambas as fontes, ele produz números de exposição materialmente diferentes para o mesmo portfólio, sem nenhum aviso, nenhum alerta e nenhuma forma de rastrear qual definição foi aplicada em qual etapa. O modelo não falha. Ele simplesmente produz a resposta errada, em silêncio.

Os conceitos são consistentes. As definições dos conceitos são inconsistentes.

Assim, toda vez que os dados transitam entre sistemas, seja internamente ou entre empresas, as equipes são forçadas a reconciliar diferenças ou redefinir semânticas.

Esse trabalho raramente é visível. Ele não aparece em diagramas de arquitetura nem em demonstrações de fornecedores. Ele vive em threads de email, planilhas de reconciliação e na memória institucional do analista que está há tempo suficiente para lembrar por que os números nunca batiam.

Mas está em todo lugar. E tem um custo alto.

Por que essa lacuna importa mais agora do que antes

Esse não é um problema novo. Os serviços financeiros sempre tiveram semânticas fragmentadas: cada empresa, cada sistema, cada fornecedor com suas próprias definições dos mesmos conceitos centrais.

O que é novo é o custo de deixar isso sem solução.

1. A IA não contém a ambiguidade: ela a operacionaliza

Quando um analista humano encontra uma inconsistência de definição, ele para, sinaliza e resolve, ou a reconcilia silenciosamente, traduzindo uma semântica imprecisa para o significado correto. A reconciliação é lenta, mas está contida. Quando um sistema de IA encontra a mesma inconsistência, ele não para. Ele incorpora a inconsistência em seu resultado, propaga-a para etapas posteriores e a recombina com outras inconsistências em milhares de decisões antes que alguém perceba que algo está errado. E mesmo que fosse capaz de reconciliar, assim como na versão humana, isso introduz fragilidade e gera trabalho adicional (tokens).

O problema não mudou. A velocidade com que ele se agrava, sim.

2. Toda fronteira de dados é agora uma fronteira semântica

As empresas não operam mais de forma isolada. Um único fluxo de trabalho de risco de crédito hoje pode envolver um fornecedor de dados de mercado, uma plataforma de risco terceirizada, um utilitário de relatórios regulatórios e dois conjuntos de dados internos, cada um com sua própria definição dos mesmos conceitos subjacentes. Cada integração é uma nova oportunidade para o desvio semântico. E o desvio se acumula: uma pequena lacuna de definição na ingestão se torna uma discrepância relevante quando chega à camada de IA.