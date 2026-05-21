Para gestores de ativos globais, a era dos pilotos de IA e POCs ficou definitivamente para trás. Hoje, os agentes estão remodelando o setor de forma fundamental, transformando fluxos de trabalho em toda a indústria. Não se trata de um avanço técnico incremental. É uma profunda mudança estratégica que impulsiona uma onda sem precedentes de produtividade, eficiência e vantagem competitiva em todo o setor.

Como programas autônomos e orientados a objetivos, os agentes são desenvolvidos para executar Tasks de negócios complexas e com múltiplas etapas, com diferentes níveis de supervisão humana. Para os gestores de ativos, essa capacidade se traduz diretamente em agentes capazes de, por exemplo, gerar relatórios completos, analisar dados de forma autônoma e usar múltiplas ferramentas para reduzir o tempo entre informação, insight e ação. Os adotantes mais avançados também utilizam dados internos, combinados com agentes inteligentes, para acompanhar os grandes temas de investimento que importam aos investidores institucionais, como mercados privados, transformações sociais e IA e tecnologia.

Executivos exigem retorno sobre o investimento

Os líderes seniores já superaram a fase de planejamento e agora exigem um retorno sobre o investimento (ROI) claro e mensurável, entregue em meses, não em anos. A prioridade migrou para estratégias de alto valor, deixando para trás os ciclos intermináveis de experimentação com IA. Esse mandato executivo também elevou a velocidade de obtenção de insights à condição de fonte inegociável de valor comercial.

Principais barreiras ao sucesso do ROI

À medida que os gestores de ativos começam a implantar agentes em escala, é comum que enfrentem alguns desafios centrais, relacionados principalmente à arquitetura de dados, governança e controle, incluindo:

Criação de uma base de dados confiável: Os agentes são tão bons quanto os dados e o contexto que recebem. Muitas organizações têm dificuldade em unificar dados estruturados, semiestruturados e não estruturados, e em estabelecer uma camada semântica consistente que dê significado e contexto de negócios aos dados. Sem essa base, os agentes não conseguem operar com uma compreensão completa e confiável do negócio e, consequentemente, a qualidade dos resultados fica comprometida.

Ensuring comprehensive governance and data privacy: Em setores altamente regulamentados, como os mercados financeiros, as empresas precisam garantir que os agentes de IA operem dentro de controles de acesso rígidos, estruturas de políticas estabelecidas, requisitos de auditoria e padrões de proteção de dados para salvaguardar informações sensíveis. Trilhas de auditoria claras são especialmente essenciais para a conformidade regulatória e a supervisão.

Redução da movimentação de dados e da complexidade de plataformas em ecossistemas fragmentados: As iniciativas de IA com agentes frequentemente estagnam quando as instituições financeiras dependem de arquiteturas complexas e desconectadas que forçam os dados a transitar por muitos sistemas, dificultando a integração fluida de novas soluções de IA com plataformas herdadas, ferramentas de terceiros e ambientes de dados corporativos diversos.

Garantia de observabilidade e controle operacional: As organizações precisam de visibilidade detalhada sobre como os agentes de IA recuperam dados, tomam decisões e atuam nos processos centrais de negócios.

Nasdaq eVestment: A solução líder em IA com agentes para investimentos institucionais

A Nasdaq eVestment fornece a inteligência competitiva indispensável para que gestores de ativos sejam descobertos, pesquisados e selecionados pelos consultores e alocadores que controlam mais de USD 131 trilhões em ativos globais.

Em resposta direta à demanda dos clientes, a Nasdaq eVestment agora entrega dados e insights institucionais detalhados e em tempo quase real por meio de uma sólida parceria com a Snowflake e sua plataforma segura e interoperável. Como afirma Dan Caron, VP Head of Enterprise Revenue da Nasdaq eVestment: "A Nasdaq eVestment é reconhecida pela comunidade institucional global por ter os 'melhores dados do setor.' Sua parceria estratégica com a Snowflake é impulsionada pelo fato de que os clientes em comum exigem que o conjunto de dados institucional esteja pronto para IA e disponível diretamente no Snowflake."

Essa base sólida permite que os clientes acessem dados prontos para IA, integrem-nos facilmente junto aos seus dados próprios e apliquem diversas plataformas de IA sobre eles, permitindo que os agentes sejam configurados "muito rapidamente", afirma Caron.

A estratégia de AI Data Cloud da Nasdaq acelera o tempo de obtenção de insights para gestores de ativos, eliminando processos de ETL manuais e demorados, além de outros obstáculos complexos de integração de dados.

O agente 'Next Best Action for Institutional Capital' da Nasdaq eVestment

A Nasdaq eVestment foi uma das pioneiras na adoção de agentes e lançou no mercado um agente "Next Best Action" que oferece aos gestores de ativos uma metodologia baseada em dados para avaliar oportunidades de investimento em planos de previdência públicos, utilizando seu modelo proprietário de fatores de participantes. O agente avalia as estratégias dos gestores de ativos com base em múltiplos fatores, incluindo performance, gestão de riscos, relacionamentos com gestores atuais e alinhamento com os objetivos dos investidores institucionais.

Ele foi desenvolvido intencionalmente para compactar fluxos de trabalho críticos de front-office e fornecer inteligência conversacional imediata. O agente utiliza recursos essenciais da solução de IA da Snowflake, o Snowflake Cortex AI, e está disponível instantaneamente no Snowflake Marketplace. Seu modelo de fatores de participantes oferece transparência e consistência na identificação de mandatos de alto potencial, seja na contratação de um novo gestor ou no aumento de uma alocação existente.

O agente também conta com uma camada semântica que adiciona contexto de negócios e significado aos dados brutos. Isso permite uma implantação mais rápida de soluções, reduzindo a necessidade de preparação e interpretação manual de dados.

Os principais elementos do agente da Nasdaq que geram eficiência incluem:

Modelo de pontuação proprietário: Esse modelo utiliza sinais complexos, incluindo dados de produtos e fundos, fluxos de ativos e atividade de consultores, para triar e priorizar oportunidades, apresentando aos clientes suas "melhores oportunidades". Somente essa fase inicial já gera ganhos significativos de eficiência. Fluxo de trabalho com agentes e enriquecimento contextual: O agente enriquece esse modelo de pontuação bruto com inteligência contextual aprofundada, utilizando o Snowflake Cortex Analyst e o Cortex Search. Essa transformação leva a experiência do usuário de uma simples visualização de uma lista de oportunidades a uma preparação de vendas complexa em apenas alguns minutos. Os usuários deixam de fazer perguntas genéricas como "Quais são minhas oportunidades?" e passam a descobrir detalhes granulares e acionáveis, como quem é o consultor, o que ele disse sobre mim nos últimos seis meses e como posicionar meus produtos.

Impacto mensurável

O acesso imediato ao Snowflake Marketplace pelo agente fornece insights acionáveis e altamente contextualizados para gestores de ativos, gerando um "enorme desbloqueio de receita". De fato, os primeiros adotantes relatam uma identificação de prospects 10 vezes mais rápida e um aumento de 20 a 30% nas taxas de conversão. Esse ganho expressivo de eficiência permite que as equipes de vendas ampliem sua taxa de cobertura proativa em 2 a 3 vezes com o mesmo quadro de colaboradores, capturando receitas substancialmente maiores.