Para gestores de ativos globais, a era dos pilotos de IA e POCs ficou definitivamente para trás. Hoje, os agentes estão remodelando o setor de forma fundamental, transformando fluxos de trabalho em toda a indústria. Não se trata de um avanço técnico incremental. É uma profunda mudança estratégica que impulsiona uma onda sem precedentes de produtividade, eficiência e vantagem competitiva em todo o setor.
Como programas autônomos e orientados a objetivos, os agentes são desenvolvidos para executar Tasks de negócios complexas e com múltiplas etapas, com diferentes níveis de supervisão humana. Para os gestores de ativos, essa capacidade se traduz diretamente em agentes capazes de, por exemplo, gerar relatórios completos, analisar dados de forma autônoma e usar múltiplas ferramentas para reduzir o tempo entre informação, insight e ação. Os adotantes mais avançados também utilizam dados internos, combinados com agentes inteligentes, para acompanhar os grandes temas de investimento que importam aos investidores institucionais, como mercados privados, transformações sociais e IA e tecnologia.
Executivos exigem retorno sobre o investimento
Os líderes seniores já superaram a fase de planejamento e agora exigem um retorno sobre o investimento (ROI) claro e mensurável, entregue em meses, não em anos. A prioridade migrou para estratégias de alto valor, deixando para trás os ciclos intermináveis de experimentação com IA. Esse mandato executivo também elevou a velocidade de obtenção de insights à condição de fonte inegociável de valor comercial.
Principais barreiras ao sucesso do ROI
À medida que os gestores de ativos começam a implantar agentes em escala, é comum que enfrentem alguns desafios centrais, relacionados principalmente à arquitetura de dados, governança e controle, incluindo:
Criação de uma base de dados confiável: Os agentes são tão bons quanto os dados e o contexto que recebem. Muitas organizações têm dificuldade em unificar dados estruturados, semiestruturados e não estruturados, e em estabelecer uma camada semântica consistente que dê significado e contexto de negócios aos dados. Sem essa base, os agentes não conseguem operar com uma compreensão completa e confiável do negócio e, consequentemente, a qualidade dos resultados fica comprometida.
Ensuring comprehensive governance and data privacy: Em setores altamente regulamentados, como os mercados financeiros, as empresas precisam garantir que os agentes de IA operem dentro de controles de acesso rígidos, estruturas de políticas estabelecidas, requisitos de auditoria e padrões de proteção de dados para salvaguardar informações sensíveis. Trilhas de auditoria claras são especialmente essenciais para a conformidade regulatória e a supervisão.
Redução da movimentação de dados e da complexidade de plataformas em ecossistemas fragmentados: As iniciativas de IA com agentes frequentemente estagnam quando as instituições financeiras dependem de arquiteturas complexas e desconectadas que forçam os dados a transitar por muitos sistemas, dificultando a integração fluida de novas soluções de IA com plataformas herdadas, ferramentas de terceiros e ambientes de dados corporativos diversos.
Garantia de observabilidade e controle operacional: As organizações precisam de visibilidade detalhada sobre como os agentes de IA recuperam dados, tomam decisões e atuam nos processos centrais de negócios.
Nasdaq eVestment: A solução líder em IA com agentes para investimentos institucionais
A Nasdaq eVestment fornece a inteligência competitiva indispensável para que gestores de ativos sejam descobertos, pesquisados e selecionados pelos consultores e alocadores que controlam mais de USD 131 trilhões em ativos globais.
Em resposta direta à demanda dos clientes, a Nasdaq eVestment agora entrega dados e insights institucionais detalhados e em tempo quase real por meio de uma sólida parceria com a Snowflake e sua plataforma segura e interoperável. Como afirma Dan Caron, VP Head of Enterprise Revenue da Nasdaq eVestment: "A Nasdaq eVestment é reconhecida pela comunidade institucional global por ter os 'melhores dados do setor.' Sua parceria estratégica com a Snowflake é impulsionada pelo fato de que os clientes em comum exigem que o conjunto de dados institucional esteja pronto para IA e disponível diretamente no Snowflake."
Essa base sólida permite que os clientes acessem dados prontos para IA, integrem-nos facilmente junto aos seus dados próprios e apliquem diversas plataformas de IA sobre eles, permitindo que os agentes sejam configurados "muito rapidamente", afirma Caron.
A estratégia de AI Data Cloud da Nasdaq acelera o tempo de obtenção de insights para gestores de ativos, eliminando processos de ETL manuais e demorados, além de outros obstáculos complexos de integração de dados.
O agente 'Next Best Action for Institutional Capital' da Nasdaq eVestment
A Nasdaq eVestment foi uma das pioneiras na adoção de agentes e lançou no mercado um agente "Next Best Action" que oferece aos gestores de ativos uma metodologia baseada em dados para avaliar oportunidades de investimento em planos de previdência públicos, utilizando seu modelo proprietário de fatores de participantes. O agente avalia as estratégias dos gestores de ativos com base em múltiplos fatores, incluindo performance, gestão de riscos, relacionamentos com gestores atuais e alinhamento com os objetivos dos investidores institucionais.
Ele foi desenvolvido intencionalmente para compactar fluxos de trabalho críticos de front-office e fornecer inteligência conversacional imediata. O agente utiliza recursos essenciais da solução de IA da Snowflake, o Snowflake Cortex AI, e está disponível instantaneamente no Snowflake Marketplace. Seu modelo de fatores de participantes oferece transparência e consistência na identificação de mandatos de alto potencial, seja na contratação de um novo gestor ou no aumento de uma alocação existente.
O agente também conta com uma camada semântica que adiciona contexto de negócios e significado aos dados brutos. Isso permite uma implantação mais rápida de soluções, reduzindo a necessidade de preparação e interpretação manual de dados.
Os principais elementos do agente da Nasdaq que geram eficiência incluem:
Modelo de pontuação proprietário: Esse modelo utiliza sinais complexos, incluindo dados de produtos e fundos, fluxos de ativos e atividade de consultores, para triar e priorizar oportunidades, apresentando aos clientes suas "melhores oportunidades". Somente essa fase inicial já gera ganhos significativos de eficiência.
Fluxo de trabalho com agentes e enriquecimento contextual: O agente enriquece esse modelo de pontuação bruto com inteligência contextual aprofundada, utilizando o Snowflake Cortex Analyst e o Cortex Search. Essa transformação leva a experiência do usuário de uma simples visualização de uma lista de oportunidades a uma preparação de vendas complexa em apenas alguns minutos. Os usuários deixam de fazer perguntas genéricas como "Quais são minhas oportunidades?" e passam a descobrir detalhes granulares e acionáveis, como quem é o consultor, o que ele disse sobre mim nos últimos seis meses e como posicionar meus produtos.
Impacto mensurável
O acesso imediato ao Snowflake Marketplace pelo agente fornece insights acionáveis e altamente contextualizados para gestores de ativos, gerando um "enorme desbloqueio de receita". De fato, os primeiros adotantes relatam uma identificação de prospects 10 vezes mais rápida e um aumento de 20 a 30% nas taxas de conversão. Esse ganho expressivo de eficiência permite que as equipes de vendas ampliem sua taxa de cobertura proativa em 2 a 3 vezes com o mesmo quadro de colaboradores, capturando receitas substancialmente maiores.
Early adopters report 10x faster prospect identification and a 20-30% lift in win rates.
Principais aspectos da infraestrutura e da parceria da Nasdaq eVestment
O sucesso do agente da Nasdaq eVestment está alicerçado em uma infraestrutura estratégica e em uma parceria com a Snowflake, desenvolvida intencionalmente para resolver diretamente os desafios de governança, qualidade de dados e complexidade comuns em grandes instituições financeiras.
A parceria oferece uma série de benefícios, incluindo:
Dados prontos para IA como catalisador: A Nasdaq eVestment preparou seu conjunto de dados institucional para IA ao aplicar camadas de semântica e orquestração via Snowflake Intelligence. Isso gera valor imediato, permitindo que os clientes prospectem em todo o mercado institucional sem a necessidade de uma limpeza prévia e demorada dos dados próprios internos.
A decisão estratégica entre desenvolver ou comprar: A empresa concentrou-se em suas competências essenciais, qualidade de dados e expertise no domínio, aproveitando as capacidades subjacentes da plataforma. Essa escolha permite que a empresa continue inovando rapidamente, ao mesmo tempo em que atende a requisitos rigorosos de nível corporativo.
Governança sólida e gestão de riscos: Nesse setor altamente regulamentado, a implantação de agentes exige estruturas rígidas de transparência, auditabilidade e dados verificáveis para evitar alucinações. As práticas organizacionais essenciais incluem garantir o envolvimento antecipado das equipes jurídica e de segurança, além de manter "interruptores de emergência" confiáveis para agentes autônomos.
As capacidades do agente dependem fortemente dos recursos nativos de governança e IA da Snowflake: o Cortex Search e o Cortex Analyst processam e analisam dados; o Document Processing prepara dados não estruturados para geração aumentada por recuperação (RAG); e o Snowflake Marketplace compartilha com segurança índices do Cortex Search como ferramentas, com governança completa e controle de acesso baseado em função (RBAC).
Como afirma William Schmidt, Product Manager da Nasdaq eVestment: "A orientação e a parceria da equipe da Snowflake são essenciais para garantir que a entrega de dados e a formatação atendam aos requisitos de back-office para uma integração de pipeline eficaz, mesmo enquanto o front-office lidera o impacto comercial."
Planos futuros da Nasdaq eVestment
A trajetória futura da empresa é clara: compactar e agentificar continuamente mais fluxos de trabalho institucionais nos próximos trimestres.
A próxima grande transição envolve transformar os agentes de simples ferramentas de análise em "membros autônomos da equipe". Os agentes futuros monitorarão dados continuamente e tomarão medidas proativas, como, por exemplo, criar automaticamente uma oportunidade de vendas no CRM no momento em que um novo mandato for detectado. Isso redefine fundamentalmente a forma como as equipes de vendas operam.
Na corrida pela vantagem em IA, os modelos estão se tornando rapidamente uma commodity. O verdadeiro diferencial está na qualidade dos dados confiáveis e específicos do domínio usados para treinamento e contexto. A base pronta para IA da Nasdaq eVestment no Snowflake entrega valor imediato e personalizado que modelos genéricos simplesmente não conseguem replicar.
Entrando com sucesso na era dos agentes
O tempo para experimentação com IA acabou definitivamente, e a equipe da eVestment abraçou essa realidade, explorando ao máximo o potencial dos Cortex Agents. Para executivos do setor financeiro que buscam liderar com sucesso a próxima fase de crescimento estratégico, adotar a IA com agentes e aproveitar dados específicos do domínio no Snowflake AI Data Cloud para Serviços financeiros é a estratégia definitiva para desbloquear um crescimento de receita significativo e sustentável.
Quer saber mais? Leia nosso blog mais recente sobre como a Snowflake impulsiona o ecossistema de agentes em serviços financeiros.
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