데이터와 AI 활용이 확대됨에 따라 보안, 거버넌스 및 복원력 측면에서 새로운 과제가 등장하고 있으며, 이에 고객들은 더 높은 신뢰성, 유연성 및 확장성을 기대하고 있습니다.

Snowflake는 설계 단계부터 엔터프라이즈 환경을 염두에 두고 구축되었으나, Databricks는 비즈니스 연속성, 재해 복구, 보안, 거버넌스, 개방형 표준, 비용 관리 및 성능 최적화 등의 주요 영역에서 핵심 역량이 갖춰져 있지 않습니다.*