Totalmente gerenciado e sem servidor, o Snowflake ajuda os clientes a oferecer valor mais rápido por meio de otimizações integradas, incluindo o Automatic Clustering e o Query Acceleration Service. O Snowflake controla e otimiza os custos de forma transparente com uma interface de gestão de custos pronta para uso, que oferece uma visão geral de todas as contas do cliente, com insights de despesas, orçamentos e custos para otimizar os gastos.

Com base em provas de conceito (POCs) de clientes e testes de terceiros, os custos do Databricks aumentam e a performance diminui, pois os dados tornam-se mais complexos, a simultaneidade aumenta e os volumes de dados aumentam. O Databricks também perde em relação à governança nativa de custos, sem a aplicação de limites de gastos e atribuição de custos limitada em nível de consulta, pronta para uso.