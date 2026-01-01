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7 de outubro

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Snowflake vs. Databricks

Snowflake está pronto para as empresas. Databricks não.

Migrar para o AI Data Cloud

99,99%

compromisso de Service-Level Agreement da Snowflake.

 

2x

maior velocidade de desempenho dos recursos centrais de análise de dados do Snowflake.

Liberdade de escolha

O Snowflake é aberto e  interoperável.

Mais de 12.000 empresas usam o Snowflake AI Data Cloud para potencializar sua IA, aplicações e dados

doordash logo
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Snowflake vs. Databricks: visão geral

À medida que os dados e a IA trazem novos desafios em segurança, governança e resiliência, os clientes exigem mais confiança, flexibilidade e escalabilidade.

Desde a criação, o Snowflake foi desenvolvido para o uso empresarial. O Databricks não traz funcionalidades importantes em áreas como continuidade de negócios/recuperação de desastres, segurança, governança, padrões abertos, gestão de custos e otimização de performance.*

Snowflake: oferece governança e confiabilidade integradas, com um Service-Level Agreement de 99,99%.

Disponibilidade garantida

O Snowflake oferece recursos integrados cross-cloud de continuidade de negócios/recuperação de desastres com 99,99% de SLA¹. O Databricks não têm funcionalidade simples e pronta para uso, exigindo programação manual e esforços do cliente para garantir a continuidade dos negócios2 com um SLA variável.

Segurança e governança de nível empresarial

O Snowflake oferece extensos controles de segurança e governança prontos para uso, enquanto o Databricks não tem muitos recursos fundamentais, como proteção cibernética proativa e integrada, prevenção e recuperação de ameaças, isolamento de dados³ e políticas avançadas de privacidade³.

Recursos contínuos cross-cloud

O Snowflake permite colaborar e gerenciar contas em diferentes nuvens e regiões sem os custos imprevisíveis4 ou funcionalidade limitada muitas vezes observadas no Databricks.

DBX PTBR

Varejo e bens de consumo

"Quando fizemos o failover final, ele foi quase instantâneo para os usuários, tornando todo o processo de migração bastante contínuo." 

Senior Architecht, HD Supply 

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Two people discussing over an ipad

Snowflake: realmente uma plataforma aberta e interoperável.

Catálogo aberto e universal

O Snowflake Horizon Catalog implementa APIs abertas, com a opção de migrar para o Apache Polaris™ de código aberto. O Databricks Unity Catalog não oferece caminho de migração para um catálogo OSS5.

Liberdade de escolha, sem dependências

O Snowflake adota o formato verdadeiramente aberto Apache Iceberg™, oferecendo liberdade de escolha e interoperabilidade. O Delta Lake é controlado principalmente pelo Databricks6.

Compromisso real com o código aberto

O Snowflake promove o crescimento do ecossistema, apoiando projetos de OSS, como o Open Semantic Interchange. Já Databricks mantém o controle proprietário sobre recursos como Unity Catalog Metric Views7.

Logos for Streamlit, OSI, Apache Iceberg™, Apache Nifi™, and Apache Polaris™

Tecnologia

"Muitas equipes do Indeed estavam ansiosas para migrar os dados para o Snowflake o mais rápido possível... O suporte nativo do Snowflake para tabelas Iceberg nos deu a performance, a segurança e a capacidade de processamento em escala necessárias para que isso acontecesse."

Daniel DeMara
Staff Software Engineer, Indeed

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  • 43% a 74% redução de custos comparada às ferramentas anteriores de análise de dados.
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woman wearing blue collared shirt wearing glasses and holding a tablet

Snowflake: duas vezes mais rápido, pela metade do custo.

Performance 2x mais rápida

Em várias provas de conceito (POCs) de clientes e testes de terceiros, os resultados do Snowflake foram duas vezes mais rápidos, do que o Databricks para análise de dados central, com tecnologia do mecanismo totalmente gerenciado e sem servidor do Snowflake.

Economia média de custos acima de 50%

As POCs da Databricks podem demonstrar baixo custo. No entanto, clientes relatam uma economia média de 50% a 70% ao migrarem para o Snowflake, graças às otimizações avançadas e integradas do Snowflake.

Alta performance em escala corporativa

O Snowflake se expande continuamente sem queda de performance ou sobrecarga operacional, enquanto os testes de terceiros revelam que o Databricks enfrenta queda de performance em escala empresarial.

PTBR cost savings diagram

Com base nas provas de conceito de clientes e testes de terceiros; a performance real pode variar.

Viagens e hotelaria

"A Snowflake nos foi apresentada como uma parceria, e realmente funciona assim. Ficamos muito satisfeitos por ter decidido migrar.”

David Webb
Data Architect, Travelpass

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  • 65%de redução de custos ao migrar do Databricks para o Snowflake.

  • 350%de melhoria da eficiência para levar dados às unidades de negócios.

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Woman on vacation smiling

Por que organizações líderes optam pelo Snowflake

Melhoria de 50% da latência

Melhor performance e menor latência ao migrar do Databricks para os data frames do Snowflake e do Snowpark, aumentando a eficiência operacional.

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Economia de milhões de dólares

ROI de milhões de dólares obtidos por meio da redução de custos ao permitir que os usuários se concentrem na análise de dados, e não na recuperação manual de dados.

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70% de redução de custos

Economia de 70% nos custos, eliminando serviços redundantes e reduzindo o uso de recursos na nuvem ao mudar do Databricks para o Snowflake.

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75% de redução de custos

75% de redução de custos ao migrar do treinamento de modelos de previsão no nível do cliente no Databricks para um modelo unificado no Snowflake.

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Snowflake AI Data Cloud

Perguntas frequentes

A Snowflake oferece um SLA de 99,99% de tempo de atividade, proporcionando alta confiabilidade aos clientes.

O Snowflake inclui configurações BCDR como um recurso padrão e gerenciado que oferece replicação e failover contínuo entre regiões e nuvens. No Databricks, a implementação de BCDR exige um esforço significativo da parte do cliente, cuja implementação pode durar meses, e ainda assim não garantir uma preparação completa para desastres. 

O Unity Catalog não é um catálogo totalmente pronto para uso, pois faltam certos controles fundamentais ou eles são insuficientes:

  • Não existe função de continuidade de negócios/recuperação de desastres simples e pronta para uso.* 

  • Existem falhas nos controles de acesso refinados do Unity Catalog. 

  • Faltam recursos avançados de privacidade, incluindo políticas de privacidade diferencial, agregação e projeção, que há anos são recursos padrão do Snowflake Horizon Catalog. 

A gestão cross-cloud do Unity Catalog é extremamente complexa, por exemplo em relação ao compartilhamento e à administração entre diferentes nuvens e regiões. Já, no Snowflake Horizon Catalog, esses são recursos básicos.

Mais importante, o Databricks Unity Catalog não é de código aberto e não oferece nenhum caminho de migração oficialmente documentado para o Unity Catalog OSS. O Unity OSS em si não possui recursos sólidos de governança ou segurança (consulte o roteiro).

Além disso, o Databricks não oferece proteção cibernética proativa, prevenção e recuperação de ameaças. Ao contrário do Snowflake, que oferece prevenção nativa contra ameaças (como proteção contra endereços de IP de fontes mal-intencionadas), cópias de backup imutáveis com garantia de conformidade e muito mais.

O Snowflake Data Sharing oferece compartilhamento seguro cross-cloud e cross-region com controles de acesso e políticas baseadas em função. Ele é econômico graças a recursos como o Egress Cost Optimizer e o Data Sharing Rebate Program. O Snowflake oferece suporte ao compartilhamento de modelos de inteligência artificial e de todos os tipos de dados prontos para IA, incluindo dados em formatos de tabela aberta, como Apache Iceberg e Delta Lake, e ativos de IA. Todos esses recursos estão disponíveis prontamente para clientes Snowflake e não Snowflake.

Os custos do Databricks Delta Sharing podem ser proibitivos. Quanto mais consumidores usam o Delta Share em regiões remotas, maiores serão os custos que o provedor pagará na saída dos dados da CSP. O Delta Sharing de código aberto tem várias limitações em relação à segurança e à governança dos dados, e os clientes são obrigados a usar o Unity Catalog proprietário para qualquer compartilhamento significativo. Por fim, atualmente, os clientes Databricks não podem compartilhar agentes, visualizações métricas do Unity Catalog ou serviços de pesquisa. Isso significa que os clientes enfrentam desafios de engenharia ao preparar os dados para agentes e IA.

A filosofia de dados abertos da Snowflake é: "sua arquitetura deve pertencer a você, não ao seu fornecedor." Isso é demonstrado por nossas contínuas contribuições para os projetos de OSS, como Apache Iceberg™, Apache Polaris™, Apache Nifi™ e, mais recentemente, Open Semantic Interchange (OSI), que promove a governança e o desenvolvimento independentes de fornecedor. Isso dá aos clientes a liberdade de escolher as melhores ferramentas sem temer a dependência de fornecedores.

Por outro lado, Databricks começa com uma promessa de código aberto, embora os principais recursos corporativos permaneçam proprietários. Por exemplo, a versão de código aberto do Unity Catalog (Unity OSS) carece de recursos de segurança centrais, o que significa que os clientes devem adotar o Unity Catalog proprietário da Databricks para recursos de segurança e governança, e sua arquitetura torna-se dependente do roteiro e das prioridades da Databricks.

Totalmente gerenciado e sem servidor, o Snowflake ajuda os clientes a oferecer valor mais rápido por meio de otimizações integradas, incluindo o Automatic Clustering e o Query Acceleration Service. O Snowflake controla e otimiza os custos de forma transparente com uma interface de gestão de custos pronta para uso, que oferece uma visão geral de todas as contas do cliente, com insights de despesas, orçamentos e custos para otimizar os gastos. 

Com base em provas de conceito (POCs) de clientes e testes de terceiros, os custos do Databricks aumentam e a performance diminui, pois os dados tornam-se mais complexos, a simultaneidade aumenta e os volumes de dados aumentam. O Databricks também perde em relação à governança nativa de custos, sem a aplicação de limites de gastos e atribuição de custos limitada em nível de consulta, pronta para uso.


1 Política de suporte e acordo de nível de serviço da Snowflake versus Databricks: sem SLA padrão

2O Databricks requer codificação manual e esforços do cliente para continuidade dos negócios com um SLA variável. Continuidade dos negócios e recuperação de desastres no Databricks Parte 2: Implementação 

3O poder das funções para a segregação de dadospor que o RBAC é importantePolíticas de agregação do Snowflake: Proteção de privacidade de nível empresarial que o Databricks não consegue igualar

 4 A física dos dados

5A partir de 05/11/25, não há nenhuma documentação oficial do Databricks que mostre um caminho de migração claro entre o catálogo do Databricks Unity e o catálogo do Unity de código aberto. Mais aqui.

6Os 7 principais colaboradores são do Databricks em 05/11/25. Isso se baseia principalmente na página oficial do delta.io comunidade, que identifica os colaboradores do projeto.

7A partir de 05/11/25, esse recurso não está presente no roteiro OSS do Catálogo do Unity publicado no Github. Também não há menções no site de documentação OSS do catálogo do Unity indicando que esse recurso não é de código aberto. No entanto, ele é mencionado na documentação do catálogo do Databricks Unity, indicando que é um recurso específico do Databricks.

 8Elas são baseadas em provas de conceito de clientes reais e testes de terceiros e não devem ser interpretadas como garantias de desempenho. Os resultados podem variar dependendo da configuração, da carga de trabalho e das características dos dados.

 9 Estes são baseados em vários estudos de caso de clientes, incluindo Moser ConsultingIGS EnergyTravelPassBond Brand LoyaltyOM1.

Apache Polaris, Polaris, Apache NiFi, NiFi, o logotipo NiFi, Apache Iceberg, Iceberg, Apache, o logotipo da pena Apache e o logotipo do projeto Apache Iceberg são marcas registradas ou marcas comerciais da The Apache Software Foundation