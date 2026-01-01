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Snowflake vs. Databricks

Snowflake está diseñado para las empresas. Databricks no.

Migrar al AI Data Cloud

99,99 %

SLA garantizado de Snowflake

2 veces más rápido

Rendimiento de analíticas esenciales con Snowflake

 

Sin dependencia

Snowflake es abierto e interoperable

MÁS DE 12 000 EMPRESAS IMPULSAN SU IA, APLICACIONES Y DATOS CON EL AI DATA CLOUD DE SNOWFLAKE

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Snowflake vs. Databricks
de un vistazo

A medida que los datos y la inteligencia artificial (IA) presentan nuevos desafíos en materia de seguridad, gobernanza y resiliencia, los clientes exigen una mayor confianza, flexibilidad y escalabilidad.

Snowflake está diseñado para las empresas desde su concepción. Sin embargo, Databricks carece de capacidades imprescindibles en áreas como la continuidad del negocio y la recuperación ante desastres, la seguridad, la gobernanza, los estándares abiertos, la gestión de costes y la optimización del rendimiento*.

Snowflake ofrece gobernanza integrada y fiabilidad, con un compromiso de SLA del 99,99 %.

Disponibilidad garantizada

Snowflake proporciona capacidades integradas de continuidad del negocio y recuperación ante desastres entre nubes y regiones con un acuerdo de nivel de servicio (SLA) del 99,99 %¹. Databricks carece de una funcionalidad sencilla y lista para usar, y requiere escritura de código manual y esfuerzos por parte del cliente para la continuidad del negocio2 con un SLA variable.

Seguridad y gobernanza empresariales

Snowflake ofrece controles de seguridad y gobernanza completos y listos para usar, mientras que Databricks no dispone de muchas funciones esenciales, como ciberdefensa proactiva e integrada, prevención y recuperación frente a amenazas, aislamiento de datos³ y políticas de privacidad avanzadas³.

Capacidades fluidas entre nubes

Snowflake permite colaborar y gestionar cuentas en distintas nubes y regiones sin los costes impredecibles4 ni las funcionalidades limitadas a menudo observadas en Databricks.

dbx graphic ES

Retail y bienes de consumo

“Cuando hicimos la conmutación por error final, fue casi instantánea para los usuarios, lo que hizo que todo el proceso de migración fuera bastante fluido”. 

Arquitecto sénior, HD Supply 

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Two people discussing over an ipad

Snowflake cuenta con una plataforma totalmente abierta e interoperable.

Catálogo abierto y universal

Snowflake Horizon Catalog implementa API abiertas con la opción de migrar al catálogo de código abierto Apache Polaris™. Databricks Unity Catalog no ofrece ninguna ruta de migración a un catálogo de software de código abierto (OSS)5.

Libertad para elegir, sin vínculos

Snowflake adopta el formato verdaderamente abierto de Apache Iceberg™, que ofrece diferentes opciones e interoperabilidad. Por el contrario, Delta Lake está controlado principalmente por Databricks6.

Compromiso real con el código abierto

Snowflake impulsa el crecimiento del ecosistema al apoyar proyectos de OSS como Open Semantic Interchange. Databricks mantiene el control propietario sobre funciones como las vistas de métricas de Unity Catalog7.

Logos for Streamlit, OSI, Apache Iceberg™, Apache Nifi™, and Apache Polaris™

Tecnología

“Muchos equipos de Indeed estaban ansiosos por llevar los datos a Snowflake lo más rápido posible. La compatibilidad nativa de Snowflake con las tablas de Iceberg proporciona el rendimiento, la seguridad y el cómputo escalable necesarios para ello”.

Daniel DeMara
Ingeniero de software, Indeed

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  • 43-74 %reducción de costes en comparación con las herramientas analíticas anteriores
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Snowflake es el doble de rápido a la mitad de precio.

Rendimiento duplicado

En varias pruebas de concepto (POC), realizadas por clientes, y pruebas de terceros, los resultados de Snowflake fueron el doble de rápidos8 que los de Databricks en analíticas esenciales, gracias al motor totalmente gestionado y sin servidor de Snowflake.

Ahorro medio de costes de más del 50 %

Las pruebas de concepto de Databricks pueden parecer de bajo coste. No obstante, los clientes han señalado un ahorro medio de entre el 50 y el 70 %9 al migrar a Snowflake, principalmente debido a sus potentes optimizaciones nativas.

Alto rendimiento a escala empresarial

Snowflake escala de forma fluida sin que el rendimiento se resienta ni se sobrecarguen las operaciones, mientras que pruebas de terceros revelan que Databricks se enfrenta a una reducción del rendimiento a escala empresarial.

Graph of faster query times on Snowflake vs. Databricks ES

Datos basados en pruebas de concepto de clientes y pruebas de terceros; el rendimiento real puede variar.

Viajes y hostelería

“Snowflake se presentó como una colaboración, y realmente lo es. Estamos muy satisfechos de haber hecho el cambio”.

David Webb
Arquitecto de datos, Travelpass

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  • 65 %de ahorro en costes al cambiar de Databricks a Snowflake

  • 350 %más eficiencia en la entrega de datos a las unidades de negocio

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Woman on vacation smiling

Por qué empresas líderes eligen Snowflake

Mejora de la latencia en un 50 %

Aumento del rendimiento y reducción de la latencia al pasar de Databricks a Snowflake y a los DataFrames de Snowpark, lo que incrementa la eficiencia operativa.

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Ahorro de millones de dólares

El retorno de la inversión (ROI) conseguido se traduce en un ahorro de millones de dólares en costes, ya que los usuarios se centran en las analíticas y no en la recuperación manual de datos.

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70 % de ahorro en costes

Ahorro del 70 % en costes al eliminar servicios redundantes y reducir el uso de recursos en la nube gracias a la migración de Databricks a Snowflake.

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Moser Consulting logo

75 % de ahorro en costes

Reducción de los costes en un 75 % al trasladar el entrenamiento de los modelos de previsión de Databricks a un modelo unificado en Snowflake.

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El AI Data Cloud de Snowflake

Preguntas frecuentes

Snowflake ofrece un SLA de disponibilidad del 99,99 %, por lo que es altamente fiable para los clientes.

Snowflake incluye BCDR como una función estándar y gestionada que ofrece replicación y conmutación por error fluida entre distintas regiones y nubes. En lo que respecta a Databricks, implementar BCDR requiere un esfuerzo significativo por parte del usuario, que puede extenderse durante meses, y aun así no garantizar una preparación completa ante desastres. 

Unity Catalog no es un catálogo totalmente listo para las empresas, ya que le faltan ciertos controles imprescindibles, o aquellos con los que cuenta son insuficientes:

  • Carece de una función de continuidad del negocio y recuperación ante desastres sencilla y lista para usar*. 

  • Existen lagunas en los controles de acceso detallados de Unity Catalog. 

  • Carece de funciones de privacidad avanzadas, como políticas de privacidad diferencial, de agregación y de proyección, a pesar de que estas han sido un estándar en Snowflake Horizon Catalog desde hace años. 

La gestión entre nubes de Unity Catalog es excesivamente compleja, por ejemplo en lo relativo al data sharing y la administración entre distintas nubes y regiones. Por el contrario, estas capacidades constituyen la base de Snowflake Horizon Catalog.

Lo más importante es que Databricks Unity Catalog no es de código abierto ni ofrece una ruta de migración oficialmente documentada a Unity Catalog OSS. De hecho, el propio Unity OSS carece de capacidades sólidas de gobernanza y seguridad (véase el roadmap).

Además, Databricks no proporciona capacidades de ciberdefensa proactiva ni de prevención y recuperación frente a amenazas. En contraste, Snowflake ofrece prevención nativa contra amenazas, como protección frente a IP maliciosas, y copias de seguridad inalterables orientadas al cumplimiento, entre otras capacidades.

Snowflake Data Sharing proporciona un data sharing seguro entre nubes y regiones con políticas y control de acceso basado en roles. Es rentable gracias a capacidades como Egress Cost Optimizer y al programa de descuentos de data sharing. Snowflake admite el uso compartido de modelos de IA y todo tipo de datos listos para la IA, incluidos los datos en formato de tabla abierto como Apache Iceberg y Delta Lake, y activos de IA. Todo esto se encuentra disponible inmediatamente tanto para los clientes de Snowflake como para los que no lo son.

Databricks Delta Sharing puede tener un coste muy elevado. Cuantos más consumidores utilicen Delta Share desde regiones remotas, mayores serán los costes de salida de datos que asuma el proveedor de la nube. Además, Delta Sharing, de código abierto, presenta varias limitaciones en cuanto a la seguridad y gobernanza de los datos, y obliga a los clientes a utilizar el Unity Catalog propietario para habilitar un data sharing realmente eficaz. Por último, actualmente los clientes de Databricks no pueden compartir agentes, vistas de métricas de Unity Catalog ni servicios de búsqueda. Esto añade complejidad de ingeniería que la deben asumir los propios clientes a la hora de preparar los datos para los agentes y la IA.

La filosofía de datos abiertos de Snowflake se basa en un principio claro: “la arquitectura debe pertenecer al cliente, no a su proveedor”. Así lo demuestran nuestras continuas contribuciones a proyectos de código abierto, como Apache Iceberg™, Apache Polaris™, Apache Nifi™ y, más recientemente, Open Semantic Interchange (OSI), que promueve una gobernanza y un desarrollo independientes de los proveedores. De esta forma, los clientes tienen libertad para elegir las mejores herramientas sin miedo a depender del proveedor que las ofrezca.

Por otro lado, la promesa inicial de Databricks gira en torno al código abierto, aunque sus capacidades empresariales esenciales siguen siendo propietarias. Por ejemplo, la versión de código abierto de Unity Catalog (Unity OSS) carece de funciones de seguridad básicas, lo que significa que los clientes deben adoptar el Databricks Unity Catalog propietario para contar con capacidades de seguridad y gobernanza, y su arquitectura pasa a depender del roadmap y las prioridades de Databricks.

Snowflake, que está totalmente gestionado y funciona sin servidor, ayuda a los clientes a ofrecer valor más rápido mediante optimizaciones integradas, como Automatic Clustering y Query Acceleration Service. Asimismo, permite controlar y optimizar los costes de forma transparente con una interfaz de gestión de costes lista para usar, que ofrece una visión completa de todas las cuentas de los clientes, con información detallada sobre gastos, presupuestos y costes. 

Según las pruebas de concepto de clientes y las pruebas de terceros, los costes de Databricks aumentan y el rendimiento se ralentiza a medida que aumentan la complejidad, la simultaneidad y los volúmenes de datos. Databricks también va un paso por detrás en materia de gobernanza de costes nativa, ya que no permite aplicar límites de gasto y ofrece una atribución de costes por consulta limitada y poco integrada.


1El acuerdo de nivel de servicio y la política de asistencia de Snowflake en comparación con Databricks: sin SLA estándar

2Databricks requiere codificación manual y esfuerzos por parte del cliente para la continuidad del negocio con un SLA variableBusiness Continuity and Disaster Recovery on Databricks Part 2: Implementación

3The Power of Roles for Data Segregation, Why True RBAC MattersSnowflake Aggregation Policies: Enterprise-Grade Privacy Protection That Databricks Can’t Match

4The Physics of Data

5A fecha de 05/11/25, no hay ninguna documentación oficial de Databricks que muestre una ruta de migración clara entre Databricks Unity Catalog y Unity Catalog de código abierto. Más información aquí.

6Los 7 principales contribuyentes son de Databricks a fecha de 05/11/25. Se basa principalmente en la página oficial de la comunidad de delta.io, que identifica a los colaboradores del proyecto.

7A fecha de 05/11/25, esta función no está presente en el roadmap de Unity Catalog de código abierto (OSS) publicada en Github. Tampoco hay referencias en el sitio web de la documentación de Unity Catalog de código abierto que indiquen que esta función no es de código abierto. Sin embargo, se menciona en la documentación de Databricks Unity Catalog, lo que indica que es una función específica de Databricks.

8Se basan en pruebas de concepto de clientes reales y pruebas de terceros, y no deben interpretarse como garantía del rendimiento. Los resultados pueden variar en función de la configuración, el workload y las características de los datos.

9Se basan en varios casos de éxito de clientes, incluidos Moser ConsultingIGS EnergyTravelPassBond Brand LoyaltyOM1.

Apache Polaris, Polaris, Apache NiFi, NiFi, el logotipo de NiFi, Apache Iceberg, Iceberg, Apache, el logotipo de la pluma de Apache y el logotipo del proyecto Apache Iceberg son marcas registradas o marcas comerciales de Apache Software Foundation