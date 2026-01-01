Snowflake vs. Databricks
Snowflake está diseñado para las empresas. Databricks no.
99,99 %
SLA garantizado de Snowflake
2 veces más rápido
Rendimiento de analíticas esenciales con Snowflake
Sin dependencia
Snowflake es abierto e interoperable
MÁS DE 12 000 EMPRESAS IMPULSAN SU IA, APLICACIONES Y DATOS CON EL AI DATA CLOUD DE SNOWFLAKE
Snowflake vs. Databricks
de un vistazo
A medida que los datos y la inteligencia artificial (IA) presentan nuevos desafíos en materia de seguridad, gobernanza y resiliencia, los clientes exigen una mayor confianza, flexibilidad y escalabilidad.
Snowflake está diseñado para las empresas desde su concepción. Sin embargo, Databricks carece de capacidades imprescindibles en áreas como la continuidad del negocio y la recuperación ante desastres, la seguridad, la gobernanza, los estándares abiertos, la gestión de costes y la optimización del rendimiento*.
Snowflake ofrece gobernanza integrada y fiabilidad, con un compromiso de SLA del 99,99 %.
“Cuando hicimos la conmutación por error final, fue casi instantánea para los usuarios, lo que hizo que todo el proceso de migración fuera bastante fluido”.
Arquitecto sénior, HD Supply
Snowflake cuenta con una plataforma totalmente abierta e interoperable.
“Muchos equipos de Indeed estaban ansiosos por llevar los datos a Snowflake lo más rápido posible. La compatibilidad nativa de Snowflake con las tablas de Iceberg proporciona el rendimiento, la seguridad y el cómputo escalable necesarios para ello”.
Daniel DeMara
Ingeniero de software, Indeed
- 43-74 %reducción de costes en comparación con las herramientas analíticas anteriores
Snowflake es el doble de rápido a la mitad de precio.
Datos basados en pruebas de concepto de clientes y pruebas de terceros; el rendimiento real puede variar.
“Snowflake se presentó como una colaboración, y realmente lo es. Estamos muy satisfechos de haber hecho el cambio”.
David Webb
Arquitecto de datos, Travelpass
65 %de ahorro en costes al cambiar de Databricks a Snowflake
350 %más eficiencia en la entrega de datos a las unidades de negocio
Por qué empresas líderes eligen Snowflake
Mejora de la latencia en un 50 %
Aumento del rendimiento y reducción de la latencia al pasar de Databricks a Snowflake y a los DataFrames de Snowpark, lo que incrementa la eficiencia operativa.
Ahorro de millones de dólares
El retorno de la inversión (ROI) conseguido se traduce en un ahorro de millones de dólares en costes, ya que los usuarios se centran en las analíticas y no en la recuperación manual de datos.
70 % de ahorro en costes
Ahorro del 70 % en costes al eliminar servicios redundantes y reducir el uso de recursos en la nube gracias a la migración de Databricks a Snowflake.
75 % de ahorro en costes
Reducción de los costes en un 75 % al trasladar el entrenamiento de los modelos de previsión de Databricks a un modelo unificado en Snowflake.
El AI Data Cloud de Snowflake
Preguntas frecuentes
Snowflake ofrece un SLA de disponibilidad del 99,99 %, por lo que es altamente fiable para los clientes.
Snowflake incluye BCDR como una función estándar y gestionada que ofrece replicación y conmutación por error fluida entre distintas regiones y nubes. En lo que respecta a Databricks, implementar BCDR requiere un esfuerzo significativo por parte del usuario, que puede extenderse durante meses, y aun así no garantizar una preparación completa ante desastres.
Unity Catalog no es un catálogo totalmente listo para las empresas, ya que le faltan ciertos controles imprescindibles, o aquellos con los que cuenta son insuficientes:
Carece de una función de continuidad del negocio y recuperación ante desastres sencilla y lista para usar*.
Existen lagunas en los controles de acceso detallados de Unity Catalog.
Carece de funciones de privacidad avanzadas, como políticas de privacidad diferencial, de agregación y de proyección, a pesar de que estas han sido un estándar en Snowflake Horizon Catalog desde hace años.
La gestión entre nubes de Unity Catalog es excesivamente compleja, por ejemplo en lo relativo al data sharing y la administración entre distintas nubes y regiones. Por el contrario, estas capacidades constituyen la base de Snowflake Horizon Catalog.
Lo más importante es que Databricks Unity Catalog no es de código abierto ni ofrece una ruta de migración oficialmente documentada a Unity Catalog OSS. De hecho, el propio Unity OSS carece de capacidades sólidas de gobernanza y seguridad (véase el roadmap).
Además, Databricks no proporciona capacidades de ciberdefensa proactiva ni de prevención y recuperación frente a amenazas. En contraste, Snowflake ofrece prevención nativa contra amenazas, como protección frente a IP maliciosas, y copias de seguridad inalterables orientadas al cumplimiento, entre otras capacidades.
Snowflake Data Sharing proporciona un data sharing seguro entre nubes y regiones con políticas y control de acceso basado en roles. Es rentable gracias a capacidades como Egress Cost Optimizer y al programa de descuentos de data sharing. Snowflake admite el uso compartido de modelos de IA y todo tipo de datos listos para la IA, incluidos los datos en formato de tabla abierto como Apache Iceberg y Delta Lake, y activos de IA. Todo esto se encuentra disponible inmediatamente tanto para los clientes de Snowflake como para los que no lo son.
Databricks Delta Sharing puede tener un coste muy elevado. Cuantos más consumidores utilicen Delta Share desde regiones remotas, mayores serán los costes de salida de datos que asuma el proveedor de la nube. Además, Delta Sharing, de código abierto, presenta varias limitaciones en cuanto a la seguridad y gobernanza de los datos, y obliga a los clientes a utilizar el Unity Catalog propietario para habilitar un data sharing realmente eficaz. Por último, actualmente los clientes de Databricks no pueden compartir agentes, vistas de métricas de Unity Catalog ni servicios de búsqueda. Esto añade complejidad de ingeniería que la deben asumir los propios clientes a la hora de preparar los datos para los agentes y la IA.
La filosofía de datos abiertos de Snowflake se basa en un principio claro: “la arquitectura debe pertenecer al cliente, no a su proveedor”. Así lo demuestran nuestras continuas contribuciones a proyectos de código abierto, como Apache Iceberg™, Apache Polaris™, Apache Nifi™ y, más recientemente, Open Semantic Interchange (OSI), que promueve una gobernanza y un desarrollo independientes de los proveedores. De esta forma, los clientes tienen libertad para elegir las mejores herramientas sin miedo a depender del proveedor que las ofrezca.
Por otro lado, la promesa inicial de Databricks gira en torno al código abierto, aunque sus capacidades empresariales esenciales siguen siendo propietarias. Por ejemplo, la versión de código abierto de Unity Catalog (Unity OSS) carece de funciones de seguridad básicas, lo que significa que los clientes deben adoptar el Databricks Unity Catalog propietario para contar con capacidades de seguridad y gobernanza, y su arquitectura pasa a depender del roadmap y las prioridades de Databricks.
Snowflake, que está totalmente gestionado y funciona sin servidor, ayuda a los clientes a ofrecer valor más rápido mediante optimizaciones integradas, como Automatic Clustering y Query Acceleration Service. Asimismo, permite controlar y optimizar los costes de forma transparente con una interfaz de gestión de costes lista para usar, que ofrece una visión completa de todas las cuentas de los clientes, con información detallada sobre gastos, presupuestos y costes.
Según las pruebas de concepto de clientes y las pruebas de terceros, los costes de Databricks aumentan y el rendimiento se ralentiza a medida que aumentan la complejidad, la simultaneidad y los volúmenes de datos. Databricks también va un paso por detrás en materia de gobernanza de costes nativa, ya que no permite aplicar límites de gasto y ofrece una atribución de costes por consulta limitada y poco integrada.