Snowflake Data Sharing proporciona un data sharing seguro entre nubes y regiones con políticas y control de acceso basado en roles. Es rentable gracias a capacidades como Egress Cost Optimizer y al programa de descuentos de data sharing. Snowflake admite el uso compartido de modelos de IA y todo tipo de datos listos para la IA, incluidos los datos en formato de tabla abierto como Apache Iceberg y Delta Lake, y activos de IA. Todo esto se encuentra disponible inmediatamente tanto para los clientes de Snowflake como para los que no lo son.

Databricks Delta Sharing puede tener un coste muy elevado. Cuantos más consumidores utilicen Delta Share desde regiones remotas, mayores serán los costes de salida de datos que asuma el proveedor de la nube. Además, Delta Sharing, de código abierto, presenta varias limitaciones en cuanto a la seguridad y gobernanza de los datos, y obliga a los clientes a utilizar el Unity Catalog propietario para habilitar un data sharing realmente eficaz. Por último, actualmente los clientes de Databricks no pueden compartir agentes, vistas de métricas de Unity Catalog ni servicios de búsqueda. Esto añade complejidad de ingeniería que la deben asumir los propios clientes a la hora de preparar los datos para los agentes y la IA.