Während Daten und KI neue Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit, Governance und Resilienz mit sich bringen, legen Kunden größeren Wert auf Vertrauen, Flexibilität und Skalierbarkeit.

Snowflake wurde von Grund auf für Großunternehmen entwickelt. Databricks fehlen wichtige Funktionen in Bereichen wie Geschäftskontinuität/Notfallwiederherstellung, Sicherheit, Governance, offenen Standards, Kostenmanagement und Performanceoptimierung.*