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Snowflake World Tour Berlin | 29. September 2026

Making AI Real for Business

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Im Vergleich: Snowflake und Databricks

Snowflake ist bereit für den Unternehmenseinsatz, Databricks nicht.

Zur AI Data Cloud migrieren

99,99 %

Verfügbarkeitsgarantie (SLA)

2x

schnellere Performance bei zentralen Analytics-Workloads auf Snowflake

Kein Lock-in

Snowflake ist offen und interoperabel

Über 12.000 Unternehmen weltweit nutzen die Snowflake AI Data Cloud für ihre KI, ihre Apps und ihre Daten:

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AXA logo
NZZ logo
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HelloFresh logo
Siemens Energy Logo
Jö Bonus Club logo
gls logo
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Der Vergleich auf
einen Blick

Während Daten und KI neue Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit, Governance und Resilienz mit sich bringen, legen Kunden größeren Wert auf Vertrauen, Flexibilität und Skalierbarkeit.

Snowflake wurde von Grund auf für Großunternehmen entwickelt. Databricks fehlen wichtige Funktionen in Bereichen wie Geschäftskontinuität/Notfallwiederherstellung, Sicherheit, Governance, offenen Standards, Kostenmanagement und Performanceoptimierung.*

Snowflake bietet integrierte Governance und Zuverlässigkeit mit einer SLA-Garantie von 99,99 %.

Verfügbarkeitsgarantie

Snowflake bietet integrierte, regions- und cloudübergreifende Geschäftskontinuität und Notfallwiederherstellung mit einem SLA von 99,99 %¹. Databricks verfügt nicht über einfache, sofort einsatzbereite Funktionen und erfordert manuelle Programmierung und aktive Mitwirkung des Kunden, um Geschäftskontinuität2 mit einem variablen SLA zu erreichen.

Sicherheit und Governance der Enterprise-Klasse

Snowflake bietet umfassende, sofort einsatzbereite Sicherheits- und Governance-Kontrollen, während bei Databricks viele grundlegende Funktionen fehlen, darunter integrierte, proaktive Cyberabwehr, Bedrohungsprävention und -wiederherstellung, Datenisolierung³ und erweiterte Datenschutzrichtlinien³.

Nahtlose cloudübergreifende Funktionen

Mit Snowflake können Sie cloud- und regionsübergreifend zusammenarbeiten und Konten verwalten – ganz ohne die unvorhersehbaren Kosten4 oder eingeschränkten Funktionen, die Sie oft bei Databricks antreffen.

graphic DE

Gesundheitswesen und Life Sciences

Sanofi beschleunigt Analyse realer Klinikdaten mit Snowpark

Indem Sanofi seine verwaltete Spark-Lösung durch Snowflake ersetzte, konnte das Unternehmen seine Datenverarbeitung beschleunigen und die Gesamtbetriebskosten verringern – und das alles mit optimaler Compliance und Data Governance.

Customer Story lesen

  • 50 % bessere Performance gegenüber der vorherigen, verwalteten Spark-Lösung
  • 100 Mio. Datensätze von Patient:innen pro Kohorte, die durchschnittlich in vier Minuten verarbeitet werden
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woman waving at laptop

Snowflake bietet eine vollständig offene, interoperable Plattform.

Universeller, offener Katalog

Snowflake Horizon Catalog implementiert offene APIs mit der Möglichkeit, zur Open-Source-Lösung Apache Polaris™ zu migrieren. Databricks Unity Catalog bietet keinen Migrationspfad zu einem OSS-Katalog5.

Entscheidungsfreiheit statt Bindung

Snowflake setzt auf das wirklich offene Apache Iceberg™-Format und bietet damit Entscheidungsfreiheit und Interoperabilität. Delta Lake steht hauptsächlich unter der Kontrolle von Databricks.6

Echtes Open Source

Snowflake fördert das Wachstum des Ökosystems und unterstützt OSS-Projekte wie Open Semantic Interchange. Databricks behält die interne Kontrolle über Funktionen wie Unity Catalog Metric Views.7

Logos for Streamlit, OSI, Apache Iceberg™, Apache Nifi™, and Apache Polaris™

Technologie

„Viele Teams bei Indeed waren bestrebt, Daten so schnell wie möglich in Snowflake zu integrieren ... Die native Unterstützung von Snowflake für Iceberg Tables bietet die Performance, Sicherheit und die skalierbaren Rechenressourcen, die erforderlich sind, um dies zu ermöglichen.“

Daniel DeMara
Staff Software Engineer, Indeed

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  • 43–74 % Kostensenkung im Vergleich zu vorherigen Analysetools
Fallstudie lesen
woman wearing blue collared shirt wearing glasses and holding a tablet

Snowflake ist doppelt so schnell, und das zur Hälfte der Kosten.

Doppelt so schnelle Performance

In verschiedenen Kunden-POCs und Drittanbietertests war Snowflake bei zentralen Analysen doppelt so schnell8 wie Databricks – unterstützt durch die vollständig verwaltete, serverlose Engine von Snowflake.

Über 50 % durchschnittliche Kosteneinsparungen

Databricks-POCs wirken zwar günstig, doch Kunden haben angegeben, dass sie durch eine Migration weg von Databricks im Durchschnitt 50 bis 70 %9 einsparen konnten. Grund hierfür sind die leistungsstarken, integrierten Optimierungen von Snowflake.

Hohe Performance bei großer Skalierung

Snowflake kann nahtlos skaliert werden, ohne dass die Performance beeinträchtigt oder der betriebliche Aufwand erhöht wird, während Drittanbietertests zeigen, dass Databricks bei großer Skalierung mit reduzierter Performance zu kämpfen hat.

cost saving graphic DE

Basierend auf Kunden-POCs und Tests von Drittanbietern; die tatsächliche Performance kann variieren.

Fertigung

EDF entwickelt intelligente Customer Engine mit der Snowflake AI Data Cloud

EDF hat seine intelligente Customer Engine auf Snowflake entwickelt und so die Bereitstellungszeit des Modells von Monaten auf Wochen reduziert. So konnte das Unternehmen viermal schneller neue Datenprodukte entwickeln und Einblicke zur Verbesserung der Energieeffizienz liefern.

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  • 4-mal mehr Datenprodukte pro Jahr prognostiziert
  • Monate für den Aufbau der neuen intelligenten Customer Engine

 

Read the case study
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Warum führende Unternehmen Snowflake nutzen

50 % Latenzverbesserung

Penske konnte durch den Wechsel von Databricks zu Snowflake und Snowpark DataFrames die Performance verbessern, die Latenz verringern und so die betriebliche Effizienz steigern.

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Kosteneinsparungen in Millionenhöhe

Guitar Center erzielte durch Kosteneinsparungen einen ROI in Millionenhöhe, da sich Nutzende heute auf Analysen statt auf den manuellen Datenabruf konzentrieren können.

Video ansehen (Englisch)
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70 % Kosteneinsparungen

Moser Consulting konnte durch den Wechsel von Databricks zu Snowflake 70 % an Kosten einsparen, indem redundante Services beseitigt wurden und die Nutzung von Cloudressourcen reduziert wurde.

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75 % Kosteneinsparungen

IGS Energy konnte seine Kosten um 75 % reduzieren, indem das Training von Prognosemodellen in Databricks auf ein einheitliches Modell in Snowflake umgestellt wurde.

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IGS Energy logo

Die Snowflake AI Data Cloud

Häufig gestellte Fragen

Snowflake bietet ein Verfügbarkeits-SLA von 99,99 % und damit eine hohe Zuverlässigkeit für seine Kunden.

Snowflake umfasst BCDR als verwaltete Standardfunktion, die Replikation und einen nahtlosen Failover über Regionen und Clouds hinweg bietet. Databricks erfordert für die BCDR-Implementierung einen erheblichen „Do-it-yourself“-Aufwand, der Monate in Anspruch nehmen kann, und bietet trotz allem keine umfassende Notfallbereitschaft. 

Unity Catalog ist kein vollständig unternehmenstauglicher Katalog, da bestimmte grundlegende Kontrollen fehlen oder nicht ausreichen:

  • Sofort einsatzbereite, einfache Geschäftskontinuität/Notfallwiederherstellung ist hier nicht zu finden.* 

  • Die präzisen Zugriffskontrollen von Unity Catalog weisen Lücken auf. 

  • Es fehlen fortschrittliche Datenschutzfunktionen wie Differential Privacy sowie Aggregation und Projection Policies, während diese Funktionen in Snowflake Horizon Catalog schon seit Jahren Standard sind. 

Unity Catalog bietet ein übermäßig komplexes cloudübergreifendes Management, darunter komplexes Data Sharing und Management über Clouds und Regionen hinweg. Diese Funktionen sind bei Snowflake Horizon Catalog grundlegend und bieten eine deutlich höhere Nutzerfreundlichkeit.

Ausschlaggebend ist jedoch, dass Databricks Unity Catalog nicht Open Source ist und keinen offiziell dokumentierten Migrationspfad zu Unity Catalog OSS bietet. Und auch Unity OSS verfügt nicht über leistungsstarke Governance- oder Sicherheitsfunktionen (siehe Roadmap).

Darüber hinaus bietet Databricks keine proaktive Cyberabwehr, Bedrohungsprävention und -wiederherstellung – im Gegensatz zu Snowflake, das native Bedrohungsprävention (Schutz vor schädlichen IPs), unveränderliche Backups für optimale Compliance und vieles mehr bietet.

Snowflake Data Sharing bietet sicheres cloud- und regionsübergreifendes Data Sharing mit rollenbasierter Zugriffskontrolle und Richtlinien. Es ist kosteneffizient dank Funktionen wie dem Egress Cost Optimizer und dem Data-Sharing-Rabattprogramm. Snowflake unterstützt die gemeinsame Nutzung von KI-Modellen und allen Arten KI-fähiger Daten, einschließlich Daten in offenen Tabellenformaten wie Apache Iceberg und Delta Lake, sowie von KI-Assets. All das ist sowohl für Snowflake-Kunden als auch für andere Unternehmen sofort verfügbar.

Databricks Delta Sharing kann kostentechnisch untragbar sein. Je mehr Datennutzer Delta Sharing in entlegenen Regionen verwenden, desto höher fallen die CSP-Egress-Kosten für Datenanbieter aus. Delta Sharing Open Source weist verschiedene Einschränkungen in Bezug auf Datensicherheit und Governance auf und Kunden müssen den unternehmenseigenen Unity Catalog nutzen, um das Data Sharing sinnvoll nutzen zu können. Schließlich können Databricks-Kunden derzeit weder Agenten noch Unity Catalog Metric Views oder Suchservices teilen. Hierdurch fällt für diese Kunden eine hohe technische Komplexität bei der Bereitstellung von Daten für Agenten und KI an.

Snowflakes Open-Data-Philosophie lautet: „Ihre Architektur sollte Ihnen gehören, nicht Ihrem Anbieter.“ Das zeigen auch unsere laufenden Beiträge zu OSS-Projekten wie Apache Iceberg™, Apache Polaris™, Apache Nifi™ und zuletzt Open Semantic Interchange (OSI), das anbieterneutrale Governance und Entwicklung fördert. Das gibt Kunden die Freiheit, die besten Tools auszuwählen, ohne Angst vor einer Anbieterbindung zu haben.

Databricks hingegen beginnt mit einem Open-Source-Versprechen, während wichtige Enterprise-Funktionen auch weiterhin unternehmenseigen bleiben. So fehlen beispielsweise zentrale Sicherheitsfunktionen in der Open-Source-Version von Unity Catalog (Unity OSS). Das bedeutet, dass Kunden den unternehmenseigenen Databricks Unity Catalog für Sicherheits- und Governance-Funktionen verwenden müssen und dass ihre Architektur von der Roadmap und den Prioritäten von Databricks abhängig ist.

Snowflake bietet einen vollständig verwalteten und serverlosen Service, der Kunden durch integrierte Optimierungen wie automatisches Clustering und Query Acceleration Service dabei unterstützt, schnellere Ergebnisse zu erzielen. Snowflake kontrolliert und optimiert die Kosten auf transparente Weise mit einem sofort einsatzbereiten Cost Management Interface, das eine Konto- und Unternehmensübersicht für Ausgaben, Budgets und Kosteneinblicke enthält, mit denen Kunden ihre Ausgaben optimieren können. 

Kunden-POCs und Drittanbietertests zeigen, dass bei Databricks die Kosten steigen und die Performance sinkt, wenn Daten komplexer werden oder wenn Parallelität und Datenvolumen zunehmen. Databricks hinkt auch bei der nativen Kosten-Governance hinterher: Es können keine Ausgabenlimits durchgesetzt werden und die Kostenattribution auf Abfrageebene ist begrenzt.


1 Snowflake Support Policy und Service Level Agreement im Vergleich zu Databricks – keine Standard-Verfügbarkeitsgarantie

2 Databricks, erfordert manuelle Programmierung und Aufwand seitens des Kunden für Geschäftskontinuität mit einer variablen Verfügbarkeitsgarantie - Business Continuity and Disaster Recovery on Databricks Part 2: Implementation

3 The Power of Roles for Data SegregationWhy True RBAC MattersSnowflake Aggregation Policies: Enterprise-Grade Privacy Protection That Databricks Can’t Match

4 The Physics of Data

5 Stand 05.11.2025 gibt es keine offizielle Databricks-Dokumentation, die einen klaren Migrationspfad zwischen Databricks Unity Catalog und Unity Catalog Open Source aufzeigt. Mehr dazu hier.

6 Die Top-7-Mitwirkenden stammen Stand 05.11.2025 von Databricks. Dies basiert primär auf der offiziellen delta.io-Community-Seite, die die Mitwirkenden des Projekts ausweist.

Stand 05.11.2025 ist diese Funktion nicht in der auf GitHub veröffentlichten Unity Catalog OSS-Roadmap enthalten. Es gibt auch keine Erwähnungen auf der Unity Catalog OSS-Dokumentationsseite, die darauf hindeuten, dass diese Funktion nicht Open Source ist. Sie wird jedoch in der Databricks Unity Catalog-Dokumentation erwähnt, was darauf hindeutet, dass es sich um eine Databricks-spezifische Funktion handelt. 

Diese Angaben basieren auf realen Kunden-POCs und Tests von Drittanbietern und sollten nicht als Leistungsgarantien interpretiert werden. Die Ergebnisse können je nach Konfiguration, Workload und Datenmerkmalen variieren.

9 Diese Angaben basieren auf mehreren Kundenfallstudien, darunter Moser ConsultingIGS EnergyTravelPassBond Brand LoyaltyOM1.

Apache Polaris, Polaris, Apache NiFi, NiFi, das NiFi-Logo, Apache Iceberg, Iceberg, Apache, das Apache-Feder-Logo und das Apache Iceberg-Projektlogo sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Apache Software Foundation