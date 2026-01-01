Alors que les données et l’IA posent de nouveaux défis en matière de sécurité, de gouvernance et de résilience, les clients exigent plus de confiance, de flexibilité et d’évolutivité.

Snowflake est pensé pour les entreprises dès la conception. Databricks ne dispose pas de certaines fonctionnalités essentielles dans des domaines tels que la continuité de l’activité/la reprise après sinistre, la sécurité, la gouvernance, les normes ouvertes, la gestion des coûts et l’optimisation des performances.*