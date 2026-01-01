Il Data Sharing Snowflake offre condivisione sicura cross‑cloud e cross‑region con policy e controllo degli accessi basati sui ruoli. È economico grazie a funzionalità come Egress Cost Optimizer e al programma di rebate per il data sharing. Snowflake supporta inoltre la condivisione di modelli AI e di tutti i tipi di dati pronti per l’AI, compresi i dati in formati open table come Apache Iceberg e Delta Lake e gli asset di intelligenza artificiale. Tutto questo è disponibile out-of-the-box per i clienti Snowflake e non.

I costi del Delta Sharing Databricks possono essere proibitivi. Con l’aumento del numero di consumer che utilizzano i Delta Share da regioni remote, aumentano i costi di egress dal CSP per il provider. La versione open source di Delta Sharing ha numerose limitazioni in termini di sicurezza e data governance, e i clienti sono obbligati a utilizzare il catalogo proprietario Unity Catalog per qualsiasi attività di data sharing significativa. Infine, attualmente i clienti Databricks non possono condividere agenti AI, Metric View di Unity Catalog o servizi di ricerca. Questo produce complessità tecniche nella preparazione dei dati per gli agenti AI e l’intelligenza artificiale.