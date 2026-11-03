모든 고객 상호작용은 신뢰를 얻을 기회이면서도 관심을 잃을 수 있는 순간입니다. 기업은 경쟁력을 유지하려면 상호작용이 끝나기 전에 행동해야 합니다. 금융 서비스 팀은 고객과 포트폴리오 조정을 논의하기 위해 최신 시장 데이터가 필요합니다. 네트워크 운영 팀은 실시간 상담 중 영향을 받은 고객을 도울 수 있도록 네트워크 성능 저하가 시작되는 순간을 파악해야 합니다. 리테일러는 고객이 쇼핑하는 동안 경험을 개인화하고, 실시간 수요를 기반으로 재고 수준을 최적화해야 합니다. AI 에이전트가 최적의 다음 조치를 추천하거나 문제를 해결하거나 의사 결정을 지원하려면 신뢰할 수 있는 최신의 정확한 컨텍스트가 필요합니다.

이 모든 경우 데이터의 가치는 팀이 현재 상황을 파악한 뒤 얼마나 빠르게 행동으로 옮길 수 있는지에 달려 있습니다. 팀이 문제를 조기에 식별하고 그 영향을 이해하며 즉시 행동할 수 있다면 매출을 높이고 고객 경험을 개선하며 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 이러한 긴급성과 인사이트 확보 속도가 기업을 경쟁사와 차별화할 수 있습니다. 하지만 실시간 스택을 구축한다는 것은 그동안 수집, 변환, 제공을 위한 별도 시스템을 수작업으로 엮는 일을 의미하는 경우가 많았습니다. 프로듀서를 메시지 브로커에 연결하고, 별도의 변환 작업을 구성하며, 결과를 또 다른 데이터베이스에 랜딩해야 했습니다. 각 계층이 추가될 때마다 실행해야 할 인프라, 채용해야 할 전문 인력, 장애가 발생할 수 있는 파이프라인, 관리해야 할 비용, 유지해야 할 보안 규칙이 늘어납니다.

이에 Snowflake는 하나로 연결된 경험을 선보여 실시간 분석을 더 간단하게 구축하고, 비용 효율적으로 확장하며, 모든 단계에서 거버넌스를 적용할 수 있도록 지원합니다. 이 경험은 Snowflake 네이티브 테이블과 Apache Iceberg™ 테이블 전반에서 연결성, 변환, 제공을 통합합니다. 따라서 팀은 단편화된 스택을 관리하거나 엔진과 도구 선택의 자유를 포기하지 않고도 최신 데이터를 의사 결정으로 전환할 수 있습니다.