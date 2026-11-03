모든 고객 상호작용은 신뢰를 얻을 기회이면서도 관심을 잃을 수 있는 순간입니다. 기업은 경쟁력을 유지하려면 상호작용이 끝나기 전에 행동해야 합니다. 금융 서비스 팀은 고객과 포트폴리오 조정을 논의하기 위해 최신 시장 데이터가 필요합니다. 네트워크 운영 팀은 실시간 상담 중 영향을 받은 고객을 도울 수 있도록 네트워크 성능 저하가 시작되는 순간을 파악해야 합니다. 리테일러는 고객이 쇼핑하는 동안 경험을 개인화하고, 실시간 수요를 기반으로 재고 수준을 최적화해야 합니다. AI 에이전트가 최적의 다음 조치를 추천하거나 문제를 해결하거나 의사 결정을 지원하려면 신뢰할 수 있는 최신의 정확한 컨텍스트가 필요합니다.
이 모든 경우 데이터의 가치는 팀이 현재 상황을 파악한 뒤 얼마나 빠르게 행동으로 옮길 수 있는지에 달려 있습니다. 팀이 문제를 조기에 식별하고 그 영향을 이해하며 즉시 행동할 수 있다면 매출을 높이고 고객 경험을 개선하며 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 이러한 긴급성과 인사이트 확보 속도가 기업을 경쟁사와 차별화할 수 있습니다. 하지만 실시간 스택을 구축한다는 것은 그동안 수집, 변환, 제공을 위한 별도 시스템을 수작업으로 엮는 일을 의미하는 경우가 많았습니다. 프로듀서를 메시지 브로커에 연결하고, 별도의 변환 작업을 구성하며, 결과를 또 다른 데이터베이스에 랜딩해야 했습니다. 각 계층이 추가될 때마다 실행해야 할 인프라, 채용해야 할 전문 인력, 장애가 발생할 수 있는 파이프라인, 관리해야 할 비용, 유지해야 할 보안 규칙이 늘어납니다.
이에 Snowflake는 하나로 연결된 경험을 선보여 실시간 분석을 더 간단하게 구축하고, 비용 효율적으로 확장하며, 모든 단계에서 거버넌스를 적용할 수 있도록 지원합니다. 이 경험은 Snowflake 네이티브 테이블과 Apache Iceberg™ 테이블 전반에서 연결성, 변환, 제공을 통합합니다. 따라서 팀은 단편화된 스택을 관리하거나 엔진과 도구 선택의 자유를 포기하지 않고도 최신 데이터를 의사 결정으로 전환할 수 있습니다.
실시간 분석을 위한 Snowflake
실시간 분석은 라이브 데이터를 몇 초 안에 신뢰할 수 있는 인사이트와 행동으로 전환하는 역량입니다. 실시간 분석은 이벤트가 발생하는 즉시 데이터를 처리하고 분석해 사람과 시스템이 현재 상황을 파악할 수 있도록 하며, 적절한 지연 시간은 워크로드에 따라 달라집니다.
Snowflake는 이제 실시간 엔드투엔드 분석을 위해 연결성, 변환, 제공을 하나로 통합합니다. 이 글에서는 데이터를 연결하고, 이동 중에 변환하며, 빠르게 제공하는 방법을 중심으로 이러한 기능을 살펴봅니다. Snowflake는 팀이 각각의 요구 사항을 위해 아키텍처를 다시 구축하지 않아도 다음 요구를 충족할 수 있도록 설계되었습니다.
- 규모가 커져도 유지되는 단순성: 기반이 되는 모든 시스템의 전문가가 되지 않아도 실시간 파이프라인을 구축할 수 있습니다. Snowflake는 연결성, 변환, 제공 전반에서 인프라, 확장, 파이프라인을 관리합니다. Snowflake CoCo 스킬은 파이프라인 설정을 안내형 대화로 바꿉니다. 필요한 내용을 설명하기만 하면 CoCo가 로직 구성부터 구축, 구현까지 처리합니다.
- 더 낮은 총비용으로 구현하는 빠른 성능: 완전히 별개인 실시간 스택에 비용을 들이지 않고도 최신 인사이트를 제공할 수 있습니다. 별도의 제공용 데이터베이스나 중복 스토리지는 물론, 이를 운영, 모니터링하고 문제를 해결하는 데 드는 엔지니어링 노력도 없앨 수 있습니다. 내부 테스트에서 Snowpipe Streaming, 스트리밍 변환, Snowflake Interactive Analytics를 함께 사용해 P50 기준 3초의 엔드투엔드 지연 시간[1]을 확인했습니다.
- 모든 단계의 거버넌스: 통합 환경에서 데이터와 AI 자산을 발견하고 보호하며 구축할 수 있습니다. Horizon Catalog는 Snowflake 전반에서 액세스 제어, 계보, 데이터 품질, 비즈니스 컨텍스트를 하나로 연결합니다. 데이터 및 AI 자산을 위한 데이터 품질 모니터링과 데이터 분류를 통해 조직 전반에 신뢰를 구축할 수 있습니다.
인프라 추가 없이 실시간 데이터 연결
실시간 분석은 데이터를 빠르고 간단하게 수집하는 데서 시작됩니다. Snowpipe Streaming은 애플리케이션, 디바이스, 서비스의 데이터를 Snowflake 네이티브 테이블 또는 Iceberg 테이블로 직접 가져옵니다. 팀은 아키텍처에 맞는 테이블 형식을 선택할 수 있는 유연성을 확보합니다. 네이티브 테이블은 운영 분석과 애플리케이션을 위한 간단한 완전 관리형 경로를 제공합니다. Iceberg 테이블은 다른 도구가 액세스할 수 있는 오픈 형식으로 데이터를 유지합니다. 데이터는 몇 초 만에 쿼리 가능하며, 수집량 기반 정액 가격 모델에서 테이블당 최대 20 GB/s의 처리량을 제공합니다.
수집은 실시간 프로젝트의 출시 여부를 좌우하는 항목이 되는 경우가 많습니다. 새로운 소스가 추가될 때마다 비용이 증가하면, 팀은 원하는 만큼 많은 데이터를 실시간 상태로 유지하지 못합니다. 비교 가능한 워크로드에서 Snowpipe Streaming은 Zerobus보다 5배 저렴하고[2], ClickPipes보다 80% 저렴합니다[3]. 수집하는 데이터에 기반한 정액 요금제를 적용하므로, 소스를 추가해도 비용을 예측 가능하게 유지할 수 있습니다.
금융 서비스 팀에게는 1분 1초가 소중합니다. 트레이딩 활동, 거래 기록, 운영 이벤트를 몇 초 안에 분석할 수 있게 되면 팀은 최신 정보를 바탕으로 행동할 수 있습니다. Cboe Global Markets는 Snowpipe Streaming으로 하루 1,900억 행을 30초 이내에 랜딩한 뒤, 이 데이터를 인터랙티브 웨어하우스를 통해 애널리스트에게 직접 제공하며 이 접근 방식의 확장성을 입증하고 있습니다.
이벤트 규모가 커져도 팀이 수집 메커니즘을 관리하는 데 더 많은 시간을 들일 필요는 없습니다. Snowpipe Streaming의 Elastic Channels(정식 출시)를 사용하면 앱과 사물 인터넷(IoT) 디바이스를 포함한 수백 개의 프로듀서가 단일 탄력적 채널을 통해 하나의 대상에 데이터를 쓸 수 있습니다. 추가 채널을 만들거나 관리하지 않고도 더 많은 소스를 연결할 수 있습니다. Snowflake는 볼륨이 증가하면 수집 경로를 자동으로 확장합니다. 데이터는 순서가 보장된 상태로 정확히 한 번 전송되므로, 팀은 다운스트림에서 중복 제거 로직을 작성하는 대신 분석에 시간을 집중할 수 있습니다. 내부 테스트에서는 처리량을 더 끌어올려 단일 테이블에 41 GB/s까지 도달했습니다.
많은 팀이 Apache Kafka® 프로듀서와 컨슈머를 이미 운영하고 있지만, 스트리밍 인프라는 대개 인프라 엔지니어를 위해 설계되어 있습니다. Datastream(곧 퍼블릭 프리뷰, 현재 프라이빗 프리뷰)는 데이터 중심 접근 방식을 취합니다. Snowflake 네이티브 Kafka 호환 서비스로, 데이터 팀은 브로커를 운영하거나 데이터를 테이블로 이동하기 위한 별도 커넥터 계층을 유지하지 않고도 관리형 엔드포인트에서 기존 Kafka 프로듀서와 컨슈머를 사용할 수 있습니다. 데이터 중심 스트리밍은 팀의 초점을 거버넌스가 적용된 데이터 자산으로 전환합니다. 따라서 팀은 파티션, 복제, 클러스터 용량이 아니라 토픽, 최신성, 파이프라인을 관리하게 됩니다. Minted와 Zywave 같은 고객은 이 접근 방식을 사용해 Kafka와 Snowflake에 각각 따로 두던 인증, 역할, 모니터링을 줄이고 있습니다.
비즈니스에 필요한 최신성을 갖춘 데이터 변환
최신 데이터도 비즈니스에 필요한 형태를 갖춰야 비로소 의미가 있습니다. 스트리밍 변환(프라이빗 프리뷰)은 Snowpipe Streaming으로 수집하는 동안 수신 데이터를 필터링, 보강, 재구성, 집계해 실시간 분석에 활용할 수 있게 합니다. 팀은 SQL 파이프 정의에서 로직을 한 번만 정의하면 되며, 레코드는 테이블에 랜딩되기 전에 변환됩니다.
팀은 관련 없는 이벤트를 필터링하고, 수신 레코드를 참조 데이터로 보강하며, 사용자 지정 로직을 적용하고, 중첩 배열을 개별 행으로 확장할 수 있습니다. 변환을 수집 경로에 통합하면 스트리밍 스택이 단순해지고 궁극적으로 데이터를 더 빨리 유용하게 만들 수 있습니다. 여러 Snowflake 고객이 이미 이러한 효과를 확인하고 있습니다. 한 산업 장비 제조사는 분석 워크플로우가 일관된 이름의 레코드를 받을 수 있도록 고객 및 자산 식별자를 표준화하고 있으며, 한 사이버 보안 기업은 모니터링과 보고에 드는 처리 비용과 지연 시간을 줄이기 위해 스트리밍 변환으로 보안 이벤트를 실시간 처리하고 있습니다.
지원되는 다른 워크로드에서도 스트리밍 변환은 외부 스트림 처리 계층의 필요성을 줄이거나, 데이터가 랜딩된 후 다운스트림 변환을 구축, 예약, 유지 관리해야 하는 부담을 줄이는 데 도움이 됩니다. 이는 운영해야 할 인프라를 줄이고 원시 이벤트에서 실행 가능한 인사이트까지의 경로를 단축한다는 의미입니다. 스트리밍 변환은 표준 Snowflake 테이블, 인터랙티브 테이블 및 Snowflake 관리형 Iceberg 테이블을 지원합니다. 현재 수집에서 제공까지의 최신성 목표는 인터랙티브의 경우 3초 미만, 표준 및 Iceberg 싱크의 경우 10초 미만입니다.
Interactive Analytics로 높은 동시성에서 1초 미만 답변 제공
많은 실시간 프로젝트가 무너지는 지점은 바로 마지막 구간입니다. 대시보드, 고객 대면 앱, AI 에이전트가 모두 동시에 동일한 데이터에 접근하면서, 팀은 이를 감당하기 위해 별도의 제공용 데이터베이스를 찾는 경우가 많습니다. Interactive Analytics는 이러한 워크로드를 Snowflake에서 직접 제공합니다.
내부 테스트에서 Interactive Warehouse는 표준 웨어하우스보다 동시성은 9배 높고 지연 시간은 3배 낮은 1초 미만 쿼리를 제공했습니다. Zero-Copy Interactive(정식 출시)를 사용하면 인터랙티브 웨어하우스가 기존 표준 테이블, 동적 테이블, Iceberg 테이블에서 직접 실행됩니다. 낮은 지연 시간의 제공을 위해 특수한 복사본을 만들 필요가 없습니다. 스트리밍 수집의 경우 테이블당 최대 41 GB/s를 지원하며, 데이터는 몇 초 안에 쿼리할 수 있습니다.
McKnight Consulting Group이 수행한 두 가지 벤치마크 테스트에서, Snowflake는 비교 가능한 시간당 컴퓨팅 비용 기준으로 최대 32명의 동시 사용자까지 테스트한 모든 동시성 수준에서 쿼리의 100%를 완료했습니다. 또한 대시보드 쿼리에서 선도적인 실시간 분석 데이터베이스보다 5배 이상의 처리량을 제공한 반면, 경쟁사는 고카디널리티 집계의 73%에서 실패했습니다. 갑작스러운 5배 트래픽 급증을 시뮬레이션한 세 번째 테스트에서 Snowflake는 자동으로 스케일아웃했으며, 쿼리의 99.997%를 SLA 내에 유지했고 p99 지연 시간은 피크 규모에 맞춘 경쟁사보다 40% 낮았습니다. Snowflake와 같은 결과를 내려면 경쟁사는 피크 규모 용량을 연중무휴 실행해야 하며, 연간 비용은 거의 2배($31,273 대 $15,959)에 달합니다.
제공이 비즈니스에서 사용하는 동일한 거버넌스 적용 데이터에서 이루어지므로, 유지 관리해야 할 동기화 작업도 보호해야 할 두 번째 사본도 없습니다. 팀은 데이터를 한 번만 저장하고 그 사본에서 제공하므로, 볼륨과 동시성이 증가해도 비용을 예측 가능하게 유지할 수 있습니다.
한 예로, 별도의 위협 탐지 플랫폼을 구축하는 대신 Canva는 데이터가 있는 곳에서 바로 탐지를 수행했습니다. Interactive Analytics는 실시간 감사 로그와 Canva가 이미 Snowflake에 보관 중인 신뢰할 수 있는 참조 데이터를 대상으로 매분 수천 건의 탐지 쿼리를 실행하며, 별도로 유지 관리할 두 번째 사본이 없습니다. 프로덕션급 평가에서 인터랙티브 웨어하우스는 상당히 낮은 모델링 비용으로 동등한 표준 웨어하우스 대비 10배 이상의 동시 부하를 처리했습니다.
또 다른 플랫폼을 구축하고 이를 운영할 별도의 인력까지 두고 싶지는 않았습니다. 저희 제품과 커뮤니티에 관한 가장 유용한 데이터는 이미 Snowflake에 있었기 때문에 탐지 기능을 데이터가 있는 곳으로 가져왔고, 그러면서 경보의 정확도도 자연스럽게 높아졌습니다.
Calvin Wang
Staff Analytics Engineer, Security Group, Canva
지금 바로 시작하기
기업에는 최신 데이터를 의사 결정으로 전환하는 더 간단한 방법이 필요합니다. Snowflake는 운영이 간단하고, 빠르게 제공할 수 있으며, 비용 효율적으로 확장되고, 네이티브 테이블과 Iceberg 테이블 모두에 개방적이며, 첫 이벤트부터 최종 의사 결정까지 거버넌스가 적용되는 실시간 분석용 연결 환경을 제공합니다. 그리고 Snowflake CoCo는 모든 구축 단계를 더 쉽게 만듭니다. 필요한 내용을 자연어로 설명하기만 하면 CoCo가 연결성 설정, 변환 구축, Interactive Analytics 구성까지 지원합니다.
각 요소가 어떻게 맞물리는지는 온디맨드 웨비나 ‘실시간 데이터: 에이전틱 AI의 기반’에서 확인할 수 있습니다. 이 웨비나에서는 대시보드, 애플리케이션, AI 에이전트를 지원하는 실시간 분석 구축을 위한 모범 사례와 참조 아키텍처를 공유합니다.
- 데이터 준비 지연 시간 중앙값(P50)인 3초는 2026년 10월 20일에 수행된 Snowflake 내부 테스트에서 측정된 값으로, Snowpipe Streaming, 스트리밍 변환, Interactive Analytics를 거치는 전체 경로를 포함합니다. ↩
- 비용 비교는 Snowpipe Streaming의 0.0037 크레딧/GB × $2.35/크레딧(Snowflake 평균 크레딧 가격)을 기준으로 하며, 이는 약 $0.0087/GB에 해당합니다. Databricks Zerobus의 정가인 $0.05/GB와 비교하면 약 5.75배이며, 평균 약 5배로 어림했습니다. ↩
- ClickPipes의 공개 스트리밍 수집 가격인 $0.04/GB와 비교하면 약 78% 낮은 비용이며, 80%로 반올림했습니다. ClickPipes는 컴퓨팅에 대해서도 별도 요금을 부과하며, 해당 요금은 이 비교에서 제외했습니다. ↩