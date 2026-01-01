Snowflake CoCo
데이터 네이티브 AI 코딩 에이전트. 복잡한 데이터 엔지니어링, 분석 및 AI 워크플로우를 간단한 대화로 해결하세요.
CoCo CLI 설치
curl -LsS https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.sh | sh
CoCo CLI 설치
irm https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.ps1 | iex
개요
어떤 작업 환경에서든 Snowflake CoCo로 개발하세요
데스크탑
Snowflake CoCo Desktop
로컬 파일, 터미널 및 Snowflake에 대한 통합 액세스를 제공하는 macOS 또는 Windows 기반의 포괄적인 AI 개발 환경입니다.
터미널
Snowflake CoCo CLI
로컬 개발 환경을 데이터 스택에 연결하는 터미널 네이티브 AI 코딩 에이전트입니다.
브라우저
Snowflake CoCo in Snowsight
Snowflake Workspaces, Notebooks 및 기타 Snowsight UI 워크플로우 전반에서 이어서 사용할 수 있는 코딩 에이전트입니다.
기존 도구
Snowflake CoCo 확장 프로그램
IDE에서 CoCo를 직접 실행하여 이미 사용 중인 도구에 데이터 네이티브 에이전틱 코딩을 도입하세요.
간단한 대화만으로 구축 속도 대폭 향상
자연어로 데이터 파이프라인, 분석, ML 모델, 앱, AI 에이전트를 만들 수 있습니다.
기술 스택을 이해하는 에이전트와 함께 안정적으로 작업
CoCo는 카탈로그, 계보 및 RBAC 정책을 읽을 수 있어, 생성된 코드가 적절한 권한으로 실제 오브젝트를 참조합니다.
새로운 워크플로우 도입 없이 기존 도구 및 워크플로우에 통합
Snowflake, 터미널, IDE 등 이미 작업하는 환경 어디서나 엔터프라이즈 규모에 맞는 거버넌스형 에이전트로 작업할 수 있습니다.
더 빠른 혁신
아이디어 구상부터 구축, 배포까지 초고속 실행
- 자연어로 대화하며 dbt, Apache Airflow®¹, Postgres, Spark 및 AWS Glue 전반에서 데이터를 파악하고 파이프라인을 구축하세요.
- Snowflake Notebooks에서 바로 실행할 수 있는 완전 실행형 ML 파이프라인을 자동으로 생성합니다.
- 엔터프라이즈 데이터, 거버넌스 및 컴퓨팅 컨텍스트를 기반으로 애플리케이션과 에이전트를 구축할 수 있습니다.
“Snowflake CoCo는 저희 회사의 업무 운영 체계에서 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 현재 데이터 팀뿐만 아니라 조직 전반으로 적용 범위를 확대하고 있습니다. Snowflake CoCo는 저희의 데이터와 시스템 환경, 거버넌스 체계를 이해하므로 각 팀은 전문 기술 역량이 없어도 신뢰할 수 있는 데이터를 기반으로 워크플로우를 개발하고 자동화할 수 있습니다.”
Matt Luizzi
강력한 데이터 파운데이션
코드뿐 아니라 데이터를 위해 설계된 에이전트 하네스 활용
- CoCo는 카탈로그, 데이터 계보, 역할 기반 액세스 제어(RBAC), 컴퓨팅 리소스, 파이프라인 종속성 등 엔터프라이즈 컨텍스트를 이해하므로 첫 번째 프롬프트부터 엔터프라이즈 컨텍스트에 기반한 응답을 제공합니다.
- 범용 코드 래퍼 대신 시맨틱 카탈로그 검색, 데이터 차이 분석, 샌드박스 런타임 등 Snowflake에 특화된 기본 제공 도구를 활용할 수 있습니다.
- 복잡한 다단계 데이터 작업을 자동으로 간소화합니다. 오케스트레이션은 하위 에이전트를 조율하고 모델 간 라우팅을 수행하여 비용과 정확도의 균형을 자동으로 최적화합니다.
비용 거버넌스
AI 비용의 실제 사용처 최적화 및 통제
- 몇 주 뒤 청구서를 받아 본 후가 아니라 사용자, 팀 및 워크로드 전반의 AI 사용 현황을 실시간으로 파악할 수 있습니다.
- Snowflake 네이티브 태깅 프레임워크를 활용하면 AI 사용량을 프로젝트, 부서 또는 비용 센터에 귀속하여 내부 비용 청구와 사용 내역 보고를 간소화할 수 있습니다.
- 사용자별 할당량†과 자동 알림†을 통해 비용이 예상 밖으로 증가하기 전에 가드레일을 설정할 수 있습니다.
설계 단계부터 엔터프라이즈에 최적화
기본 제공되는 확장성, 상호운용성 및 맞춤화 기능 활용
- 중앙 집중식 구성과 세분화된 제어 기능을 통해 권한과 사용 정책을 관리할 수 있습니다.
- 기본 제공되는 MCP(Model Context Protocol) 지원을 통해 Jira, GitHub 및 개발자 툴체인의 다양한 에이전트와 연결할 수 있습니다. SDK, MCP 서버, Async API를 통해 에이전트와 자동화된 워크플로우에 통합할 수 있습니다.
- 개방형 agents.md 프레임워크를 활용해 특화된 에이전트 스킬을 구축, 공유, 고도화하거나 기타 코딩 에이전트의 기존 워크플로우를 마이그레이션할 수 있습니다.
- 품질, 지연 시간 및 비용을 고려해 Claude Opus 4.8, Claude Opus 4.7, Claude Opus 4.6, Claude Opus 4.5, Claude Sonnet 5, Claude Sonnet 4.6, Claude Sonnet 4.5, OpenAI GPT 5.4, OpenAI GPT 5.2 등의 모델 중에서 선택하세요.
“CoCo는 저희 엔지니어들이 비즈니스 인텔리전스 도구의 성능을 최적화하도록 지원해 자연어 쿼리의 응답 품질과 응답 속도를 개선하는 데 필요한 시간을 크게 단축합니다.”
Tony Leopold
네이티브 및 임베디드 환경
개발 환경 어디에서나 함께하는 CoCo
- Desktop, CLI, Snowsight에서 네이티브하게 작업하면서 다양한 환경 전반에서 엔터프라이즈 데이터 컨텍스트를 활용할 수 있습니다.
- VS Code용 CoCo 확장 프로그램, Claude Code용 CoCo 플러그인, 또는 30개 이상의 에디터를 지원하는 Agent Client Protocol을 통해 기존 IDE 및 도구와 통합할 수 있습니다.
- SDK, MCP 서버, Async API를 통해 CoCo를 에이전트와 자동화된 워크플로우에 통합할 수 있습니다.
“CoCo는 규제 환경에서 요구되는 통제 체계와 감독 기능을 유지하면서 일상적인 데이터 및 AI 개발 워크플로우의 비효율을 줄여 줍니다. 저희 팀은 성공적인 개발에 필요한 컨텍스트를 확보해 개발 속도를 높일 수 있습니다.”
Vibhor Gupta
리소스
CoCo 살펴보기 개발자 가이드
CoCo를 AI 코딩 어시스턴트로 활용하여 Snowflake의 네이티브 AI 기능으로 구축하는 방법을 알아보세요.
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- 엔드투엔드 개발 가속화
- 기본 제공되는 컨텍스트 인식 기능
- 개방성과 확장성을 갖춘 프로덕션 환경 지원
Snowflake CoCo
자주 묻는 질문
Snowflake CoCo는 최신 데이터 스택 전반의 가치 실현 시간을 단축하도록 설계된 최초의 데이터 네이티브 AI 코딩 에이전트입니다. 기업의 데이터, 컴퓨팅, 거버넌스 및 운영 시맨틱을 깊이 이해합니다. Snowflake CoCo는 Snowflake 내에서 직접 작동하며, 거버넌스가 적용된 데이터, 메타데이터 및 권한을 기반으로 정확한 프로덕션 수준의 코드를 생성해 아이디어를 실행으로 더 빠르게 전환할 수 있도록 지원합니다.
네. Snowflake CoCo는 Cortex Code의 새 이름입니다. 제품 기능과 아키텍처는 그대로 유지됩니다. 이번 명칭 변경은 Snowflake의 AI 기반 개발 비전 확장을 반영한 것이며, 기존 기능과 워크플로우에는 변화가 없습니다.
Snowflake CoWork와 함께 CoCo는 에이전트 동작을 관리하고 오케스트레이션할 수 있는 에이전트 제어 플레인을 제공합니다.
Snowflake CoCo는 토큰 사용량을 기준으로 과금됩니다. Snowflake는 신규 사용자를 위해 무료 크레딧이 포함된 평가판도 제공합니다. 최신 요금 정보: 최신 세부 정보는 Snowflake 요금 페이지에서 확인하세요.
CoCo는 다양한 인터페이스에서 사용할 수 있으므로 이미 개발에 사용 중인 환경에서 그대로 작업할 수 있습니다.
- 데스크탑 앱: 네이티브 데스크톱 IDE에서 데이터를 활용한 전체 에이전트 기반 개발 지원
- Snowsight: SQL, 노트북 및 분석 워크플로우를 위해 Snowflake에 기본 내장
- CLI: 터미널에서 실행되며 로컬 개발, 자동화, CI 파이프라인에 활용 가능
모든 인터페이스는 동일한 핵심 기능을 공유합니다. CoCo는 Snowflake 환경을 이해하고 실제 데이터와 권한에 기반한 코드를 생성합니다.
CoCo Skills는 CoCo가 복잡한 데이터 및 개발 작업을 수행할 수 있도록 지원하는 내장형 특화 워크플로우입니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
- 데이터 카탈로그 검색
- SQL 생성 및 실행
- dbt 프로젝트 구문 분석
- 데이터 세트 비교 및 출력 검증
Skills를 수동으로 호출할 필요는 없습니다. 필요하다면 직접 호출할 수도 있습니다. 원하는 내용을 자연어로 설명하기만 하면 CoCo가 적절한 도구를 자동으로 선택하고 조율합니다. 자세히 알아보려면 Snowflake CoCo 설명서를 확인하세요.
AI 비용 거버넌스는 배포 후 추가되는 관리 기능이 아니라 CoCo의 기반을 이루는 핵심 요소입니다. 기존 Snowflake 환경을 관리하는 역할 기반 액세스 제어가 CoCo에도 동일하게 적용되므로 새로운 보안 모델을 구성하거나 별도의 ID 계층을 관리할 필요가 없습니다.