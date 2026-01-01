Snowflake CoCo

네. Snowflake CoCo는 Cortex Code의 새 이름입니다. 제품 기능과 아키텍처는 그대로 유지됩니다. 이번 명칭 변경은 Snowflake의 AI 기반 개발 비전 확장을 반영한 것이며, 기존 기능과 워크플로우에는 변화가 없습니다.

Snowflake CoWork와 함께 CoCo는 에이전트 동작을 관리하고 오케스트레이션할 수 있는 에이전트 제어 플레인을 제공합니다.