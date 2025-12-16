최신 데이터 분석을 위한 Snowflake Interactive Analytics 소개

모든 순간이 중요한 이 시대에서, 데이터 대기 시간이 발목을 잡아서는 안 됩니다. 따라서 분석은 내부 대시보드, 고객 대면 애플리케이션, AI 에이전트 중 어디에 활용되든 빠르고 확장 가능하며 단순해야 합니다. 그러나 많은 기존 데이터 웨어하우스가 높은 동시성과 낮은 지연 시간을 동시에 요구하는 워크로드에 최적화되어 있지 않아, 기업들은 실시간 데이터베이스를 별도로 도입해야 했습니다. 그 결과 데이터 불일치, 운영 취약성, 인프라 비용 증가와 같은 복잡성이 추가로 발생했습니다.

모든 분석 워크로드를 하나의 데이터 플랫폼으로 처리할 수 있다면 어떨까요? 이러한 비전을 바탕으로 Snowflake는 Interactive Table과 Interactive Warehouse를 기반으로 하는 Snowflake Interactive Analytics를 선보이게 되었습니다. 이 새로운 기능을 통해 고객은 Snowflake에서 안전하게 관리되는 라이브 데이터를 활용하여 사용자에게 실시간 인사이트와 경험을 제공하고, 단편화된 데이터 스택에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다.

Snowflake Interactive Analytics는 빠르고 높은 동시성을 갖춘, 비용 효율적인 분석 성능을 대규모로 제공하여, 모든 사용자와 애플리케이션, AI 에이전트가 거버넌스를 갖춘 실시간 데이터와 직접 상호작용할 수 있도록 합니다. 이러한 속도와 동시성을 가능하게 하기 위해, 서로 연동되는 두 가지 새로운 제품을 출시했습니다.

Interactive Table: 빠르고 간단하며, 특히 조건이 까다로운 읽기 중심 쿼리에 최적화된 새로운 테이블 유형입니다.

Interactive Warehouse: Interactive Table과 최적의 조합으로 설계된 특수 아키텍처 기반의 컴퓨팅 환경으로, 항상 1초 미만의 응답 속도를 제공합니다.

Snowflake Interactive Analytics를 통해 개발자와 플랫폼 운영자는 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

BI 도구, 대시보드 및 데이터 애플리케이션을 위한 1초 미만 쿼리를 대규모로 제공

수천 명의 동시 사용자 및 AI 에이전트를 위한 병렬 쿼리 처리 지원

외부 서빙 시스템, 파이프라인 복잡성 및 데이터 중복 감소를 통한 아키텍처 단순화

모든 인사이트를 단일 진실 공급원에서 제공함으로써 일관성과 신뢰성 확보

예상 성능 미리 보기

개발 과정에서 고객이 실제 프로덕션 환경에서 일반적으로 사용하는 인터랙티브 워크로드를 기준으로 테스트를 진행했습니다. 이 테스트에서 Snowflake는 200명 동시 사용자 부하 기준으로, 1세대 웨어하우스 대비 초당 쿼리 수(QPS)는 평균 9배 증가하고, 지연 시간의 기하평균은 3분의 1 수준으로 감소하는 성능을 확인했습니다. 해당 수치는 단일 벤치마크 결과이지만, 프리뷰 고객들이 각자의 환경에서 보고한 성능과도 매우 유사합니다. 이러한 성과는 높은 동시성과 낮은 지연 시간이 중요한 워크로드에서 체감할 수 있는 성능 개선 효과를 분명히 보여줍니다.