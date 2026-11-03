お客様とのすべてのやり取りは、信頼を得るか、関心を失うかのどちらかの機会となります。競争力を維持するためには、企業はそのやり取りが終わる前に行動を起こす必要があります。金融サービスチームは、クライアントとポートフォリオの調整について話し合うために、最新の市場データを必要としています。ネットワーク運用チームは、ライブサポートの会話中に影響を受けたお客様を支援するために、ネットワークの低下が始まった瞬間を把握する必要があります。小売企業は、お客様がまだ買い物をしている間に体験をパーソナライズし、リアルタイムの需要に基づいて在庫レベルを最適化する必要があります。そしてAIエージェントは、次善のアクションを推奨したり、問題を解決したり、意思決定をサポートしたりするために、信頼できる最新かつ正確なコンテキストを必要とします。

どの場合でも、データの価値は、チームが何が起きているかを把握してから行動を起こすまで、どれだけ迅速に動けるかにかかっています。チームが問題を早期に特定し、その影響を理解してその場で行動できれば、収益が増加し、顧客体験が向上し、より良い意思決定が可能になります。この緊急性とインサイトへのスピードこそが、自社を競合他社から引き離す要因となります。しかし、リアルタイムスタックの構築は、多くの場合、取り込み、変換、提供のための別々のシステムを手作業でつなぎ合わせることを意味していました。つまり、プロデューサーをメッセージブローカーに接続し、別々の変換ジョブを立ち上げ、結果をさらに別のデータベースに格納することです。各レイヤーには、運用するインフラストラクチャ、雇用する専門家、破損する可能性のあるパイプライン、管理するコスト、維持するセキュリティルールの追加が伴います。

そのためSnowflakeは、リアルタイム分析をより簡単に構築でき、コスト効率よく拡張でき、すべてのステップでガバナンスを効かせることができる、統合されたエクスペリエンスを導入します。これにより、SnowflakeネイティブテーブルとApache Iceberg™テーブル全体で接続性、変換、提供が統合されるため、チームは断片化されたスタックを管理したり、エンジンやツールの選択の自由を放棄したりすることなく、最新のデータを意思決定に活用できます。