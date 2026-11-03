Chaque interaction client est une occasion de gagner leur confiance ou de perdre leur attention. Pour rester compétitives, les entreprises doivent agir avant même la fin de cette interaction. Une équipe des services financiers a besoin des dernières données de marché pour discuter avec ses clients des ajustements à apporter à leur portefeuille. Une équipe des opérations réseau doit savoir dès qu’un réseau commence à se dégrader afin d’aider les clients concernés pendant leur échange avec le support. Un retailer doit personnaliser l’expérience pendant que le client effectue encore ses achats et optimiser ses stocks en fonction de la demande en temps réel. Et un agent d’IA a besoin d’un contexte fiable, actuel et précis pour recommander la meilleure action à entreprendre, résoudre un problème ou éclairer une décision.

Dans chaque cas, la valeur des données dépend de la rapidité avec laquelle les équipes passent de l’observation à l’action. Lorsqu’une équipe détecte rapidement un problème, en comprend l’impact et agit sur-le-champ, elle augmente son chiffre d’affaires, améliore l’expérience client et prend de meilleures décisions. Cette urgence et cette rapidité d’accès aux informations peuvent différencier votre business de la concurrence. Pourtant, construire un stack en temps réel a souvent nécessité d’assembler manuellement des systèmes distincts pour l’ingestion, la transformation et la mise à disposition : connecter les producteurs à un broker de messages, déployer des tâches de transformation séparées et charger les résultats dans une nouvelle base de données. Chaque couche ajoute de l’infrastructure à exploiter, des spécialistes à recruter, des pipelines susceptibles de tomber en panne, des coûts à maîtriser et de nouvelles règles de sécurité à maintenir.

C’est pourquoi Snowflake lance une expérience connectée qui rend l’analytique en temps réel plus simple à créer, plus économique à faire évoluer et gouvernée à chaque étape. Elle réunit la connectivité, la transformation et la mise à disposition dans les tables natives Snowflake et les tables Apache Iceberg™, afin que les équipes transforment les données récentes en décisions sans gérer de stack fragmenté ni renoncer au libre choix de leurs moteurs et outils.