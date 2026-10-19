Snowflake라는 이름은 창립자들이 스키를 무척 좋아해서 붙였다는 이야기가 있습니다. 그렇다면 새로운 Elastic Channels를 테스트하는 데 스키 리조트의 한 시즌 전체 매출 데이터를 처리해 보는 것만큼 어울리는 방법도 없겠죠.

애플리케이션이 성장하고 연결되는 디바이스가 늘어나면, 분석과 AI를 위해 데이터를 Snowflake로 가져올 간편한 방법이 필요합니다. 최근 Snowflake는 Elastic Channels for Snowpipe Streaming의 GA를 발표했습니다. 이 기능을 사용하면 Snowflake가 수집 규모를 관리하는 동안 애플리케이션, 디바이스, 서비스에서 이벤트를 직접 전송할 수 있습니다. 그렇다면 이렇게 간소화된 방식은 데이터 양이 늘어날 때 어떤 성능을 보일까요?

이를 확인하기 위해 합성 리조트 매출 워크로드를 만들고 독립 프로듀서 수를 늘려 총 처리량 41 GB/sec를 달성했습니다. 이 벤치마크는 대상을 Snowflake FDN(네이티브) 테이블로 설정해 실행했으며, Snowflake 관리형 Apache Iceberg™ 테이블에서도 반복했습니다. 이 게시물에서는 부하가 증가함에 따라 처리량과 데이터 최신성이 어떻게 달라졌는지, 그리고 이러한 결과가 실제 워크로드에 어떤 의미를 갖는지 살펴봅니다.

배경

Snowpipe Streaming은 정확히 한 번 처리 시맨틱(exactly-once semantics)을 엄격히 보장하고, 메시지 순서를 철저히 유지합니다. 변경 데이터 캡처(CDC), 금융 거래, 재고 관리처럼 미션 크리티컬한 워크로드에서는 명시적 채널 관리, 오프셋 추적, 고객 측 스키마 조정까지 포함한 이러한 정교한 기록 관리가 필수입니다.

하지만 최소 한 번(at-least-once) 전달만으로 충분한 텔레메트리 파이프라인, 사물 인터넷(IoT) 디바이스 네트워크, 대용량 로그 분석을 구축한다면, 이런 추가 오버헤드는 불필요한 부담이 될 수 있습니다. Elastic Channels를 도입한 이유가 바로 여기에 있습니다. 채널 수명 주기 관리와 오프셋 기록 관리의 복잡성을 제거하기 위해서입니다. Snowflake가 확장과 채널 분산을 자동으로 처리하도록 하면, 요구 조건이 덜 엄격한 데이터 스트림을 엔지니어링 부담 없이 매우 빠르게 수집할 수 있습니다.

이전 버전의 Snowpipe Streaming에서는 클라이언트가 파일 배치마다 컬럼형 데이터와 메타데이터를 생성하고, 이를 업로드한 뒤 처리를 위해 Snowflake에 등록해야 했습니다. 2025년 Snowflake는 고성능 아키텍처를 출시했습니다. 서버 측 PIPE 오브젝트, Rust 기반 SDK 코어, 그리고 클라이언트 측 부담의 상당 부분을 제거한 재설계된 수집 경로로 구성된 아키텍처입니다. 고성능 아키텍처에서는 이제 클라이언트가 JSON 페이로드를 생성해 Snowflake로 전송하기만 하면 됩니다. Snowflake는 이 JSON 페이로드를 수락한 뒤, 확장성이 뛰어난 Snowpipe 인프라에서 실행되는 PIPE를 통해 데이터를 비동기적으로 처리합니다. 이러한 변화로 클라이언트의 컴퓨팅 및 메모리 오버헤드가 크게 줄어 배포가 단순해졌습니다. Elastic Channels( client.get_elastic_channel() )는 고성능 아키텍처를 기반으로 합니다. 하나의 SDK 클라이언트가 채널 이름이나 오프셋 관리 없이 풀링된 채널을 자동으로 열고, 동일한 고성능 파이프에 기록합니다.

이번 테스트에서 확인하려던 것은 단순했습니다. Elastic Channels는 실제로 얼마나 빠르게, 또 얼마나 효율적으로 데이터를 처리할 수 있을까?

결과는 놀라웠습니다. 최적화된 클라이언트 설계와 수평 확장된 Kubernetes 플릿을 통해, 총 코어 수와 메모리, 작업자 프로세스 수를 더 적게 사용하면서도 업계에 공개된 유사한 페타바이트급 수집 벤치마크보다 지속 집계 처리량이 이전 버전 대비 3.5배 이상 높다는 것을 확인했습니다.

한눈에 보는 결과

Elastic Channels를 적용한 Snowpipe Streaming은 단일 FDN Snowflake 테이블에 대해 455개의 경량 Kubernetes 워커, 455 vCPU, 455 GiB 메모리만으로 41.8 GB/sec(초당 1억 3,350만 행)의 지속 처리량을 기록했습니다. 이는 이전 버전의 Snowpipe Streaming보다 3.5배 이상 높은 수치이며, 모든 테스트 단계에서 오류 없이 선형 확장을 보였습니다.