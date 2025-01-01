自律ネットワークを使用して通信の持続可能性目標を達成
注：本記事は(2024年2月20日)に公開された(Delivering Telecom Sustainability Targets Using Autonomous Networks)を機械翻訳により公開したものです。
世界中で気候危機が深刻化するなか、多くの業界がサステナブルな慣行を特定し、実践するために事業の見直しを進めています。通信業界もその一例です。通信企業は、二酸化炭素排出量を削減し、ネットゼロエミッションを達成するという消費者、投資家、規制当局からの圧力に直面しています。このようなサスティナビリティへのシフトは、環境責任と合致しており、電気通信企業に有利なビジネスチャンスをもたらします。
通信企業の脱炭素化の機会
電気通信事業者は、デジタル経済の実現において中核的役割を果たしており、世界的な脱炭素の取り組みにおいて重要な役割を担っています。大手業界アナリスト企業によると、脱炭素化は電気通信業界にとって最大のビジネス改善機会でもあります
持続可能な慣行を取り入れることで、電気通信事業者はグリーンな未来に貢献するだけでなく、次のようなメリットを得ることができます。
- 収益の拡大：あらゆる業界の企業がリモートワーク、デジタル化、クラウドベースのソリューションによって二酸化炭素排出量を減らそうとしている中、気候変動によって通信サービスの需要が高まることが予想されています。通信企業にとって、サスティナビリティは収益成長を促進する戦略的機会です。
- コストの削減：電気通信事業者は、使用量の増加による影響を相殺してコストを削減するために業務を改善できます。これには、ネットワークインフラストラクチャーの最適化、再生可能エネルギー源の活用、エネルギー効率の高いテクノロジーの採用が含まれます。
- ブランド評価の向上：消費者は環境への影響に対する意識が高まっており、持続可能な製品やサービスに対して喜んでプレミアムを支払うようになっています。自らを環境への配慮者であると位置付ける電気通信事業者は、顧客を引き付けて維持し、ブランド評価と市場シェアを高めることができます。
自律ネットワークとエネルギー効率：共生関係
電気通信の自律ネットワークは、電気通信ネットワークの自動運転車のようなものです。人工知能（AI）を使用して自動管理を行い、問題を解決し、変化するニーズに対応します。したがって、
- 迅速な修正：自動修復機能により、ネットワークの問題はほぼ瞬時に解決します。
- スムーズなセーリング：パフォーマンスが自動的に最適化され、最高のエクスペリエンスが実現します。
- 常時監視：セキュリティの脅威を検出し、トラブルを起こす前に無効化できます。
- コストの削減：手作業が減り、運用コストが削減されます。
自動運転車が急な加減速をせず最適なRPMに保つことで燃料を節約するのと同じように、自律型ネットワークも最適な構成でネットワークを実行することで同じことを行い、それが最終的に省エネにつながります。
簡単に接続できる、よりインテリジェントで効率的なネットワークと考えてください。この自動化と適応性には、運用コストの削減、カスタマーエクスペリエンスの改善、ネットワーク問題への迅速な対応、増加するネットワーク需要に対応するスケーラビリティの向上などのメリットがあります。
自律ネットワークは、電気通信事業に対する革新的なアプローチであり、電気通信事業者がネットワークの性能と効率を高めながら持続可能性目標を達成できるようにします。自律型ネットワークは、AIと機械学習（ML）を使用して、ネットワーク管理タスクの自動化、リソース割り当ての最適化、潜在的な問題の発生前の予測を行います。
SnowflakeとCapgemini NetAnticipateのフレームワーク
Snowflakeのテレコムデータクラウド上で動作するCapgemini NetAnticipateフレームワークは、自律ネットワークのコンセプトを利用した画期的なソリューションです。このフレームワークは、Snowflakeプラットフォーム内に高度なAI/MLアルゴリズムを採用し、RAN、エッジ、コアネットワーク全体でインテリジェントな省エネを実現します。コラボレーション型およびフェデレーション型のAI/MLワークフローにより、より正確な予測が可能になり、コスト削減とエクスペリエンス品質（QoE）への影響が軽減されます。基盤となるクローズドループオートメーションにより、ソリューションが学習し、ネットワークの省エネを継続的に改善します。
NetAnticipateアーキテクチャの重要なコンポーネント
NetAnticipateの主なコンポーネントは次のとおりです。
- Observe:このモジュールでは、さまざまな形式のデータソースからリアルタイムでデータを取り込んで前処理します。
- Learn:このモジュールは、大規模なMLモデルトレーニングと総合的なモデルライフサイクル管理機能を担います。
- Predict:このモジュールは、ネットワークパフォーマンスの低下をより正確に予測し、異常があればフラグを立てるための高速ML推論を提供します。また、ネットワーク内の異常な動作の根本原因も検索します。
- Optimize:このモジュールでは、予測に基づいて意思決定を行い、ネットワークパフォーマンスを継続的に最適化するための適切なアクションをトリガーします。
インテリジェントな省エネ：NetAnticipateの約束
CapgeminiのProject Boseは、包括的でデータドリブンなアプローチにより、電気通信ネットワークにおける二酸化炭素排出量の増加に取り組んでいます。RAN、エッジ、コアに対応することで、CO2排出量を削減するだけでなく、ユーザーエクスペリエンスを損なうことなくコストを削減します。Capgeminiのテストでは、サービス品質を損なうことなくエネルギー消費を18%削減できるという結果が出ています。
自律ネットワークとエネルギー効率の組み合わせは、電気通信業界に大きな変革をもたらします。シームレスな運用だけでなく、エネルギー消費を自律的に管理するネットワークを想像してみてください。ここでは、AIとMLの力が中心となり、トラフィックルーティングやネットワークスケーリングなどの日常的なタスクを驚異的な効率で実行します。
自律ネットワークとサスティナビリティの未来
自律ネットワークは、持続可能な電気通信事業を実現するための重要な要素になり得ます。業界のネットゼロエミッション化が進む中、AI/ML、データアナリティクス、クラウドコンピューティングの継続的な進化により、自律ネットワークの能力がさらに強化され、電気通信事業者は持続可能性と運用性をさらに高めることができます。
自律ネットワークを採用する電気通信事業者は、よりサステナブルな未来に貢献し、自らを業界リーダーとして位置づけ、イノベーションを推進し、よりグリーンで効率的な電気通信エコシステムの恩恵を受けることができます。
通信業界がネットゼロを目指す中、AI/MLインサイトと革新的なテクノロジーを統合することで、エネルギー効率の新たな道が開けます。NetAnticipateは、ネットゼロの未来を切り開くこの進化の証です。取り組みは始まったばかりであり、継続的なイノベーションにより、電気通信事業者は持続可能で自律的な未来への道を歩むことができます。
Snowflakeとそのパートナーがどのように受賞を誇るソリューションを開発し、通信企業と消費者に炭素排出量削減の力を提供したかをご紹介します。また、自律ネットワークがどのようにしてサスティナビリティ戦略を実現し、通信業界全体のイノベーションを促進するかについて、詳しくは当社の「Delivering Sustainability Targets Using Autonomous」ウェビナーを参照してください。