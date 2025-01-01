注：本記事は(2024年2月20日)に公開された(Delivering Telecom Sustainability Targets Using Autonomous Networks)を機械翻訳により公開したものです。

世界中で気候危機が深刻化するなか、多くの業界がサステナブルな慣行を特定し、実践するために事業の見直しを進めています。通信業界もその一例です。通信企業は、二酸化炭素排出量を削減し、ネットゼロエミッションを達成するという消費者、投資家、規制当局からの圧力に直面しています。このようなサスティナビリティへのシフトは、環境責任と合致しており、電気通信企業に有利なビジネスチャンスをもたらします。