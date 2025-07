Democratizzare l’enterprise AI: le nuove funzionalità AI di Snowflake accelerano e semplificano ulteriormente l’innovazione data-driven

1a. Sfruttare la self-service intelligence per i team aziendali

Snowflake Intelligence offre agli utenti aziendali un’interfaccia di linguaggio naturale basata sull’AI per interagire con dati sia strutturati che non strutturati. Gli utenti possono porre domande complesse in linguaggio naturale e ricevere risposte spiegabili governate in pochi secondi, senza bisogno di SQL o dashboard. Questi agenti vengono eseguiti all’interno del perimetro di sicurezza di Snowflake, applicando automaticamente controlli di accesso, mascheramento e verifica basati sui ruoli. Possono ragionare su tutti i dati aziendali, identificare le relazioni tra diverse fonti di dati e restituire risposte sintetiche da tabelle, PDF, Jira, Salesforce, Zendesk e altro ancora.

1b. Semplifica gli insight sui dati per tutti con i data agent

I data agent consentono ai team non tecnici di estrarre insight utilizzando il linguaggio naturale. Gli utenti possono vedere come vengono generati gli insight con grafici automatici, tracciabilità del lineage e explainability. Gli sviluppatori possono distribuire rapidamente nuovi casi d’uso e integrare le analisi in qualsiasi app, accelerando l’innovazione e l’impatto.

1c. Creare applicazioni conversazionali affidabili

Con Cortex Agents (presto in GA), gli sviluppatori possono creare applicazioni Gen AI che ragionano sia sui dati strutturati che su quelli non strutturati. Questi agenti producono risultati spiegabili e di alta qualità orchestrando flussi di lavoro che combinano LLM, SQL e ricerca semantica. Basati su modelli come Claude 3.7 Sonnet, OpenAI GPT-4.1 e o4-mini (presto in GA), questi agenti pianificano, eseguono e perfezionano i task per ottenere risultati accurati. La explainability e l’accesso alle API integrate consentono una distribuzione e un’integrazione rapide con Microsoft Teams e Copilot, consentendo agli utenti di interagire con l’AI direttamente all’interno dei propri strumenti di collaborazione.

2. Cortex AISQL e analisi: passare dai dati multimodali agli insight con Snowflake

I dati non strutturati rimangono sottoutilizzati a causa della loro complessità. Cortex AISQL risolve questo problema consentendo ai team di analizzare documenti, immagini e altri formati utilizzando la familiare sintassi SQL, senza strumenti specializzati. Al Summit abbiamo presentato:

SQL e AI: Estrai metadati, classifica il sentiment o cerca all’interno di SQL.

Estrazione di valore dai dati non strutturati: Utilizza Document AI, che ora supporta l’estrazione di tabelle con consapevolezza dello schema (in public preview), per estrarre tabelle strutturate da PDF complessi con una pulizia minima.

Generazione automatica di modelli semantici (private preview): Elimina la configurazione manuale dei modelli, esplora gli insight con la visualizzazione nativa dei grafici e crea branded experience utilizzando Snowpark Container Services.

2a. Cortex AISQL trasforma gli analisti in sviluppatori di AI

Cortex AISQL ripensa SQL come linguaggio centrale per l’enterprise AI. I suoi operatori AI nativi consentono ai team di creare flussi di lavoro multimodali, combinando testo, audio, immagini e dati strutturati, senza dover imparare nuovi strumenti o duplicare i dati.

Migliora le prestazioni del 30-70% rispetto a diverse pipeline tradizionali (in base ai risultati di benchmark interni, implementati per uso normale), grazie a un’inferenza batch ottimizzata e a un algoritmo di ottimizzazione delle prestazioni (in private preview), consentendo agli analisti di diventare sviluppatori di AI.

I casi d’uso includono record matching, rilevamento delle frodi e join semantici di livello enterprise, tutti scritti in SQL.

2b. Estrai valore dai dati non strutturati

Abbiamo inoltre presentato il nostro vision model di prossima generazione per Document AI chiamato “arctic extract” (private preview).

Ora in grado di supportare un totale di 29 lingue, tra cui giapponese, coreano, tedesco, francese, spagnolo e cinese, e aggiunge funzionalità di ragionamento avanzate, incluse la classificazione e la normalizzazione.

Sul lato del recupero, Cortex Search aggiunge:

Ricerca fuzzy batch per attività ad alto throughput come la risoluzione delle entità e il rilevamento delle frodi

API avanzate (in GA) per ricerca, valutazione e classificazione multicampo per metadati

Interfaccia di amministrazione in Snowsight (in GA) e Quality Evaluation Studio (presto in public preview) per la gestione delle ricerche no-code, la diagnostica e il tuning della pertinenza

I team possono anche portare integrazioni vettoriali personalizzate (public preview) per alimentare Cortex Search, combinando la piattaforma sicura Snowflake con output di modelli proprietari per migliorare prestazioni e controllo.

2c. Accelerare gli insight sui dati con modelli semantici automatizzati e preview dei grafici

La generazione automatica di modelli semantici (private preview) semplifica e velocizza la creazione dei modelli semantici per Cortex Analyst. Analizzando metadati degli schemi, cronologia delle query e dashboard, crea modelli performanti e riutilizzabili, eliminando settimane di lavoro manuale. La funzionalità Grafici (in public preview) consente agli utenti di esplorare gli insight visivamente insieme ai risultati dell’AI.

Snowpark Container Services (in GA su AWS e Azure, presto su Google Cloud Platform) offre un runtime scalabile per ospitare app e API full-stack in modo nativo all’interno di Snowflake, con log, governance e sicurezza centralizzate.

3. Osservabilità dell’AI generativa, scelta del modello e infrastruttura scalabile: Implementa l’AI con fiducia

Per aiutare le organizzazioni a scalare l’AI in modo sicuro e affidabile, Snowflake offre:

Osservabilità dell’AI : Strumenti di valutazione senza codice per accuratezza e prestazioni dell’AI generativa

Accesso al modello : I principali LLM di Meta, OpenAI, Anthropic e Mistral

Throughput con provisioning: Prestazioni di inferenza prevedibili su scala di produzione

3a. Valutazione e tracciamento all’interno di Cortex AI

L’osservabilità AI (in GA) in Snowsight aiuta i team a misurare l’accuratezza e la copertura utilizzando data set di valutazione. Il punteggio di un LLM come giudice valuta fondatezza, disponibilità e nocività, eseguito in modo sicuro all’interno di Snowflake. Funzioni come i registri delle tracce degli agenti e il confronto tra modelli semplificano il debug, il perfezionamento dei prompt e la governance.

3b. Accedere a OpenAI, Anthropic e altri modelli in tutta sicurezza su Snowflake

L’ecosistema di modelli Snowflake ora include l’accesso a LLM leader di settore di OpenAI, Anthropic, Meta e Mistral, inclusi modelli di ultima generazione come GPT-4.1 e o4-mini di OpenAI tramite Microsoft Azure OpenAI Service in Azure AI Foundry e Claude Opus 4 e Claude Sonnet 4 di Anthropic. Questi modelli vengono eseguiti all’interno del perimetro di sicurezza di Snowflake, quindi i dati rimangono protetti e non vengono mai utilizzati per l’addestramento.

I clienti possono abbinare il modello migliore a ogni caso d’uso, riassunto, classificazione, traduzione, ragionamento agente e altro ancora, senza dover gestire l’infrastruttura.

Cortex AI si sta espandendo anche a Google Cloud Platform. Con Snowpark Container Services su Google Cloud Platform (presto in GA), i clienti possono distribuire modelli open source nelle regioni GCP, evitando lo spostamento dei dati e mantenendo la governance.

3c. Throughput con provisioning per l’AI enterprise-ready

Il throughput con provisioning (in GA su AWS e Azure) offre ai team capacità di inferenza dedicata per le app Gen AI. Accessibile tramite API REST in tutte le regioni Snowflake, consente prestazioni uniformi senza imprevedibilità dei servizi condivisi. È ideale per passare dalla POC alla produzione, senza l’overhead della configurazione dell’infrastruttura.

3d. Gateway di governance dell’AI: Controllo aziendale per la Gen AI

L’AI Governance Gateway offre ai clienti un’unica posizione per accedere ai LLM leader del settore tramite SQL (o API REST) direttamente all’interno del perimetro sicuro di Snowflake. Grazie al controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC), i clienti possono implementare solidi criteri di governance. Viste granulari di monitoraggio dell’utilizzo per ogni funzionalità AI, unite ai controlli di applicazione del budget (presto in private preview), consentono ai clienti di monitorare e gestire l’utilizzo dell’AI generativa in tutta l’organizzazione. I clienti possono utilizzare Cortex Guard per filtrare i contenuti nocivi, mentre AI Observability consente di valutare, debuggare e ottimizzare le proprie app Gen AI per accuratezza e prestazioni. Questo migliora la fiducia e la trasparenza delle distribuzioni di produzione. Cortex AI porta l’AI dove si trovano i dati, e con l’AI Governance Gateway i clienti possono accelerare la distribuzione delle applicazioni Gen AI.

4. Modelli creati e implementati in produzione con Snowflake ML

Il ML predittivo è ancora una pietra angolare critica per i casi d’uso come il rilevamento delle frodi, la segmentazione della clientela e i motori di raccomandazione. Tuttavia, per creare e distribuire tali modelli spesso è necessario combinare più strumenti eterogenei, difficili da governare e costosi da mantenere.

Con Snowflake ML, ora le aziende dispongono di una soluzione ML moderna e strettamente integrata con i dati governati in tutti i flussi di lavoro end-to-end. Clienti come Coinbase e Cloudbeds generano insight predittivi. Scene+, un grande programma di fidelizzazione dei clienti in Canada, ha abbattuto i tempi di produzione di oltre il 60% e i costi di oltre il 35% per più di 30 modelli utilizzando Snowflake ML.

Al Summit abbiamo proseguito il nostro ritmo di innovazione con una serie di nuovi annunci incentrati sul ML scalabile e flessibile, che consentiranno ai clienti di:

Aumentare la produttività automatizzando la generazione di pipeline ML con Data Science Agent (presto in private preview)

Creare modelli pronti per la produzione più velocemente con API di addestramento distribuite in Container Runtime (in GA) e gestire facilmente i processi di addestramento con il tracking nativo degli esperimenti (presto in private preview)

Distribuire e orchestrare facilmente pipeline ML su dati Snowflake , utilizzando qualsiasi IDE preferito con i processi ML (presto in GA)

Offrire funzionalità per previsioni online a bassa latenza (presto in private preview) sulla capacità di calcolo scalabile del Feature Store Snowflake

Tutto questo è integrato con l’osservabilità ML integrata per un facile monitoraggio e avvisi con supporto per metriche personalizzate.