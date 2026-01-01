MLOps: 프로덕션에서 데이터, 모델, 거버넌스를 하나로 연결하는 방법

MLOps 프로세스는 선형 인계가 아니라 루프처럼 작동합니다. 팀은 데이터를 수집 및 검증하고 피처를 준비한 뒤, 모델을 학습 및 평가하고 승인된 버전을 등록해 배포합니다. 이후 프로덕션 신호를 다음 모니터링 및 재학습 라운드로 다시 연결합니다.

데이터 수집 및 적재

수명 주기는 데이터베이스, 파일, 스트림, API, 애플리케이션, 서드 파티 데이터 세트와 같은 소스 시스템의 데이터에서 시작됩니다. 프로덕션 ML에서 데이터 적재는 데이터를 학습 환경으로 옮기는 것 이상의 의미를 갖습니다. 데이터의 출처, 최신성, 의도한 목적에 사용할 수 있는지 판단할 수 있도록 충분한 컨텍스트를 보존해야 합니다.

데이터 검증 및 품질 점검

데이터가 학습 또는 추론에 사용되기 전에는 누락값, 스키마 변경, 이상값, 중복 레코드, 편향, 개인정보 보호 문제, 최신성을 점검해야 합니다. 이러한 점검은 잘못된 입력이 모델 동작으로 이어지는 것을 방지합니다. 예를 들어 컬럼이 정수에서 문자열로 바뀌거나, 피드 업데이트가 중단되거나, 레이블이 예상보다 늦게 제공되면 눈에 띄는 프로덕션 장애가 발생하기 훨씬 전부터 모델 품질에 영향을 줄 수 있습니다.

데이터 준비 및 피처 엔지니어링

피처 엔지니어링은 가공 전 데이터를 정제, 변환, 조인, 레이블링, 보강하여 모델이 사용할 수 있는 신호로 전환합니다. 성숙한 MLOps 환경에서는 팀이 자주 사용하는 피처를 한 번 정의한 뒤 학습과 추론 전반에서 일관되게 재사용합니다. 이를 통해 한 팀이 '활성 고객'이나 '최근 트랜잭션 규모'를 다른 팀과 다르게 계산하거나, 프로덕션 모델이 학습 당시 사용한 버전과 더 이상 일치하지 않는 피처 로직을 사용할 리스크를 줄일 수 있습니다.

모델 개발

데이터 사이언티스트와 ML 엔지니어는 노트북, 스크립트, 자동 머신러닝(AutoML) 또는 ML 프레임워크를 사용해 모델을 학습시킵니다. 이들은 예측 문제에 가장 적합한 접근 방식을 찾기 위해 알고리즘, 파라미터, 학습 기간, 데이터 세트를 비교합니다. 모델 개발 단계에서 MLOps의 핵심 요건은 실험이 충분한 메타데이터를 생성하도록 하는 것입니다. 이를 통해 다른 담당자, 파이프라인 또는 승인 워크플로우가 학습된 모델, 사용된 데이터, 모델 성능을 명확히 파악할 수 있습니다.

실험 추적

실험 추적은 모델 버전, 데이터 세트, 코드, 매개변수, 지표, 아티팩트, 결과를 기록합니다. 실험 추적이 없으면 어떤 실행이 다른 실행보다 성능이 좋았다는 사실은 알 수 있어도 그 이유는 파악하기 어렵습니다. 반대로 실험 추적이 있으면 후보 모델을 비교하고 결과를 재현하며, 어떤 모델 버전이 프로덕션으로 승격되었는지 설명할 수 있습니다.

모델 검증 및 평가

모델 평가는 학습된 모델이 지원하려는 비즈니스 프로세스에 대해 정확하고 신뢰할 수 있으며 적절한지 테스트합니다. 평가에는 정확도, 정밀도, 재현율, F1, AUC, RMSE, 지연 시간과 같은 기술 지표뿐 아니라 공정성, 견고성, 비즈니스 KPI 추적도 포함됩니다. 평가 프로세스는 모델이 평균적으로 우수한 성능을 내는지뿐 아니라 중요한 세그먼트, 지역, 제품군, 리스크 범주에서도 허용 가능한 방식으로 동작하는지 검증해야 합니다.

모델 패키징 및 등록

모델이 평가를 통과하면 팀은 종속성과 메타데이터를 함께 패키지한 뒤 모델 레지스트리에 저장합니다. 레지스트리는 버전, 승인 상태, 계보, 배포 상태, 운영 메타데이터를 관리하는 통제된 공간 역할을 합니다.

모델 배포

모델 배포는 모델을 배치 작업, 실시간 API, 스트리밍 추론 파이프라인, 임베디드 애플리케이션 피처 또는 엣지 배포 형태로 프로덕션에 릴리스하는 과정입니다. 서빙 패턴은 지연 시간, 비용, 최신성, 비즈니스 요구 사항에 따라 달라집니다. 예를 들어 사기 탐지 모델은 실시간 추론이 필요할 수 있는 반면, 월간 성향 모델은 다운스트림에서 활용할 수 있도록 예측값을 테이블에 다시 쓰는 배치 스코어링 작업으로 실행될 수 있습니다.

모델 서빙

배포 후에는 애플리케이션의 지연 시간, 규모, 비용, 최신성 요구 사항에 맞는 방식으로 모델을 서빙해야 합니다. 모델 서빙은 배치 스코어링, 실시간 API, 스트리밍 추론, 임베디드 애플리케이션 로직 또는 엣지 환경을 통해 예측을 사용할 수 있게 하는 런타임 계층입니다. 이 계층은 승인된 모델 버전을 프로덕션에서 안정적으로 사용할 수 있도록 입력 준비, 피처 검색, 런타임 종속성, 스케일링, 액세스 제어, 지연 시간, 오류 처리를 관리해야 합니다.

모델 모니터링

모델 모니터링은 배포 후에도 모델이 기대한 대로 동작하는지 추적합니다. 일반적으로 팀은 프로덕션 성능, 지연 시간, 오류, 데이터 드리프트, 개념 드리프트, 모델 품질, 비용, 운영 상태를 모니터링합니다.

피드백 및 재학습

프로덕션 예측은 레이블, 사용자 행동, 비즈니스 결과, 사람의 피드백, 드리프트 신호와 같은 새로운 정보를 생성합니다. MLOps는 이 정보를 다시 수명 주기에 반영하여, 현재 버전이 더 이상 충분한 성능을 내지 못할 때 팀이 모델을 재학습하고 재검증한 뒤 재배포할 수 있도록 지원합니다. 재학습 트리거는 사용 사례의 리스크와 변동성에 따라 일정 기반, 이벤트 기반 또는 모니터링 임계값 기반으로 설정될 수 있습니다.

거버넌스 및 규정 준수

거버넌스는 ML 수명 주기 전반에 걸쳐 적용됩니다. 팀은 가공 전 데이터부터 프로덕션 추론에 이르기까지 액세스, 감사 추적, 설명 가능성, 계보, 개인정보 보호, 보안, 승인, 규제 요건을 관리해야 합니다. 모델이 신용, 가격 책정, 헬스케어, 고용, 사기 감지, 안전 등 영향도가 높은 의사결정에 관여하는 경우 이는 특히 중요합니다. 거버넌스는 팀이 다음과 같은 기본적인 운영 질문에 답하는 데도 도움이 됩니다. 현재 실행 중인 모델 버전은 무엇인가? 어떤 데이터로 학습했는가? 어떤 피처를 사용하는가? 누가 승인했는가? 이전 버전 이후 무엇이 변경되었는가?