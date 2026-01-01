Enterprise AI: trend, casi d’uso e cosa serve per la prossima fase di adozione

L’enterprise AI sta entrando in una fase più operativa. I primi utilizzi dell’AI in azienda si concentravano sulla produttività individuale: scrittura, sintesi, ricerca e stesura di bozze. Oggi le organizzazioni più avanzate applicano l’intelligenza artificiale a workflow di ogni tipo, dal customer service alle vendite, fino alla finanza, alle operations, all’analisi dei dati e ai processi specifici di settore.

Questa evoluzione significa che l’AI viene integrata nelle applicazioni e connessa sia a dati strutturati sia non strutturati. È anche sempre più agentica: in grado di recuperare il contesto, invocare strumenti e operare su più sistemi. Ne deriva una nuova classe di casi d’uso in cui l’AI contribuisce a instradare il lavoro, interpretare il contesto aziendale, suggerire i passi successivi e supportare le decisioni.

La sfida è consentire all’AI di operare con i dati, la logica di business e i controlli corretti. “Su scala enterprise, il problema più difficile non è più solo l’intelligenza del modello: è il contesto”, afferma Baris Gultekin, Vice President of Product, AI di Snowflake. “La prossima generazione di enterprise AI sarà definita da sistemi capaci di combinare dati aziendali governati, conoscenza operativa e orchestrazione intelligente direttamente nei workflow aziendali.”