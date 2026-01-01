AI in azienda oggi: come le aziende trasformano i progetti di AI in risultati in produzione

Le aziende non hanno certo ambizioni limitate in materia di AI. Ma trasformare queste ambizioni in valore in produzione si è rivelato più difficile del previsto. Il report MIT del 2025 State of AI in Business ha rilevato che, nonostante investimenti aziendali nell’AI generativa per 30-40 miliardi di dollari, il 95% delle organizzazioni non registrava alcun ritorno misurabile. La diagnosi del report non era che i modelli fossero incapaci: “La maggior parte dei progetti fallisce a causa di flussi di lavoro fragili, dell’assenza di apprendimento contestuale e del mancato allineamento con le operazioni quotidiane”. Anche in Italia emergono difficoltà analoghe nel trasformare l’adozione dell’AI in valore misurabile. Secondo l’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, nel 2025 il 71% delle grandi imprese italiane aveva avviato almeno un progetto di AI e il 60% almeno un’iniziativa di AI generativa. Tuttavia, per circa un’azienda italiana su tre che ha avviato progetti di AI, quantificare preventivamente il ritorno sull’investimento (ROI) rimaneva una sfida e solo una grande impresa su cinque utilizzava l’AI in modo pervasivo nelle diverse funzioni aziendali.

Questa lacuna è il punto di partenza per comprendere l’AI in azienda oggi. L’AI può supportare un’ampia gamma di attività, dall’analisi dei dati e dall’automazione alla intelligenza documentale, alle previsioni, al supporto alle decisioni e ai flussi di lavoro con Agentic AI. A determinare se queste iniziative producono valore non è il solo caso d’uso, ma il grado di aderenza di ciascuna di esse al problema aziendale, il collegamento a dati affidabili, una governance adeguata e la misurazione rispetto ai risultati realmente importanti per l’organizzazione.