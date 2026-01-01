EBOOK
Dati e contesto unificati per l’AI nelle aziende
Le aziende leader stanno trasformando i dati SAP in una data foundation pronta per l’AI grazie a Snowflake, abilitando insight in tempo reale e applicazioni AI scalabili.
Scarica l’ebook e scopri:
Perché l’AI richiede un cambiamento radicale nella strategia dati aziendale
I rischi nascosti delle architetture basate sulla replica dei dati
In che modo la semantica dei dati influisce su accuratezza e affidabilità dell’AI
Come SAP e Snowflake abilitano un’AI governata in tempo reale
Casi d’uso concreti in ambito finance, supply chain e customer experience
Trasforma i dati SAPin un vantaggio competitivo con l’AI
Il futuro del software è conversazionale, e la tua data foundation deve evolversi di conseguenza.
Con il passaggio dalla sperimentazione dell’AI all’implementazione reale, le aziende stanno ripensando il modo in cui vengono prese le decisioni. Invece di interrogare dashboard o attendere report, gli utenti business iniziano a porre domande in linguaggio naturale ottenendo risposte immediate. Ma l’AI è efficace solo quanto i dati su cui si basa.
Perché le architetture datitradizionali limitano l’AI nelle aziende
La maggior parte delle architetture dati legacy è stata progettata per il reporting, non per decisioni guidate dall’AI. Questo crea barriere critiche:
- Pipeline dati ad alta latenza rallentano gli insight e aumentano i costi operativi
- Perdita del contesto di business quando i dati SAP vengono replicati tra sistemi
- Governance frammentata con controlli incoerenti e lineage poco chiaro
- Output AI inaffidabili a causa di definizioni incoerenti e semantica incompleta
Risultato: le iniziative di AI non scalano e non generano valore misurabile.
Un nuovo approccio: datiunificati e pronti per l’AI
Per avere successo con l’AI, non basta accedere ai dati. Servono dati affidabili, governati e ricchi di contesto semantico, che l’AI possa realmente comprendere.
Questo ebook mostra come l’integrazione tra SAP e Snowflake abilita una nuova architettura:
- Condivisione bidirezionale zero-copy: accesso ai dati SAP senza spostarli né duplicarli
- Contesto e semantica preservati: significato, gerarchie e relazioni sempre intatti
- Un unico layer dati governato: un unico layer coerente e governato per analytics, applicazioni e AI
- Accesso a dati AI-ready in tempo reale: supporto a decisioni, automazione e applicazioni intelligenti su larga scala
Costruisci le basi perun’AI scalabile e affidabile
Il successo dell’AI non dipende solo dai modelli, ma dai dati.
Le organizzazioni vincenti nell’era dell’AI saranno quelle in grado di offrire dati affidabili, contestualizzati e in tempo reale in tutta l’organizzazione, senza aumentare la complessità o il rischio. Questo ebook ti mostra come farlo.
Scopri come valorizzare al massimo i dati SAP e costruire una base scalabile per l’AI nelle aziende.
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